https://ria.ru/20210907/afganistan-1749081905.html

Стало известно, кто будет лидером "Талибана"*

Стало известно, кто будет лидером "Талибана"* - РИА Новости, 07.09.2021

Стало известно, кто будет лидером "Талибана"*

Лидер движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада после объявления нового правительства Афганистана останется лидером движения, сообщает телеканал Tolo News со... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T20:49

2021-09-07T20:49

2021-09-07T20:49

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

кабул

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Лидер движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада после объявления нового правительства Афганистана останется лидером движения, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя талибов Забиуллу Муджахида.Ахундзада не вошел в состав временного правительства, объявленного талибами во вторник.Движение "Талибан"* 7 сентября объявило состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, который занимал кресло главы МИД, когда "Талибан"* прошлый раз был у власти. Ахунд находится под санкциями ООН с 2001 года. И.о. главы МИД назначен Амир Хан Мутаки, бывший представителем руководства талибов. И.о. министра обороны стал заместитель лидера "Талибана"* Мохаммад Якуб. Главой МВД - мулла Сараджуддин Хаккани.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210907/afganistan-1749061333.html

афганистан

кабул

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