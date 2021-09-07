https://ria.ru/20210907/afganistan-1749081905.html
Стало известно, кто будет лидером "Талибана"*
Стало известно, кто будет лидером "Талибана"* - РИА Новости, 07.09.2021
Стало известно, кто будет лидером "Талибана"*
Лидер движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада после объявления нового правительства Афганистана останется лидером движения, сообщает телеканал Tolo News со... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T20:49
2021-09-07T20:49
2021-09-07T20:49
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
кабул
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Лидер движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада после объявления нового правительства Афганистана останется лидером движения, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя талибов Забиуллу Муджахида.Ахундзада не вошел в состав временного правительства, объявленного талибами во вторник.Движение "Талибан"* 7 сентября объявило состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, который занимал кресло главы МИД, когда "Талибан"* прошлый раз был у власти. Ахунд находится под санкциями ООН с 2001 года. И.о. главы МИД назначен Амир Хан Мутаки, бывший представителем руководства талибов. И.о. министра обороны стал заместитель лидера "Талибана"* Мохаммад Якуб. Главой МВД - мулла Сараджуддин Хаккани.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, афганистан, кабул
Стало известно, кто будет лидером "Талибана"*
Лидером "Талибана"* останется Хайбатулла Ахундзада