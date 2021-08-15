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Талибы вошли в президентский дворец в Кабуле

Талибы вошли в президентский дворец в Кабуле - РИА Новости, 15.08.2021

Талибы вошли в президентский дворец в Кабуле

Боевики "Талибан"* вошли в президентский дворец в афганской столице Кабул, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T18:42

2021-08-15T18:42

2021-08-15T21:48

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Боевики "Талибан"* вошли в президентский дворец в афганской столице Кабул, сообщил источник РИА Новости.По информации СМИ, боевики "мирно" заняли в столицу. В свою очередь, представитель движения Забиулла Муджахид в эфире телеканала Tolo News заявил, что талибы получили просьбу войти в Кабул, они будут держать ситуацию с безопасностью города под контролем.Ранее президент Афганистана подал в отставку и покинул страну.Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения удалось практически полностью взять страну под контроль.*Запрещенная в России террористическая организация.

кабул (город)

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россия

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2021

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Талибы проверяют машины на дороге между Джелалабадом и Кабулом Талибы проверяют машины на дороге между Джелалабадом и Кабулом 2021-08-15T18:42 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия