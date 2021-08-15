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Талибы вошли в президентский дворец в Кабуле
Талибы вошли в президентский дворец в Кабуле - РИА Новости, 15.08.2021
Талибы вошли в президентский дворец в Кабуле
Боевики "Талибан"* вошли в президентский дворец в афганской столице Кабул, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T18:42
2021-08-15T18:42
2021-08-15T21:48
обострение ситуации в афганистане
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
россия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Боевики "Талибан"* вошли в президентский дворец в афганской столице Кабул, сообщил источник РИА Новости.По информации СМИ, боевики "мирно" заняли в столицу. В свою очередь, представитель движения Забиулла Муджахид в эфире телеканала Tolo News заявил, что талибы получили просьбу войти в Кабул, они будут держать ситуацию с безопасностью города под контролем.Ранее президент Афганистана подал в отставку и покинул страну.Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения удалось практически полностью взять страну под контроль.*Запрещенная в России террористическая организация.
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РИА Новости
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Талибы проверяют машины на дороге между Джелалабадом и Кабулом
Талибы проверяют машины на дороге между Джелалабадом и Кабулом
2021-08-15T18:42
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РИА Новости
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия
18:42 15.08.2021 (обновлено: 21:48 15.08.2021)
Талибы вошли в президентский дворец в Кабуле
"Аль-Арабия": талибы вошли в президентский дворец в Кабуле