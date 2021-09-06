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Талибы заявили о полном захвате провинции Панджшер

Талибы заявили о полном захвате провинции Панджшер - РИА Новости, 06.09.2021

Талибы заявили о полном захвате провинции Панджшер

"Талибан"* занял всю территорию Афганистана, заявил представитель движения Забиулла Муджахид в Twitter. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T07:18

2021-09-06T07:18

2021-09-06T09:04

захват власти в афганистане талибами

в мире

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КАБУЛ, 6 сен — РИА Новости. "Талибан"* занял всю территорию Афганистана, заявил представитель движения Забиулла Муджахид в Twitter."Последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачен <...> Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.Он добавил, что некоторые повстанцы потерпели поражение в боях, другие бежали. Местных жителей заверили, что притеснений не будет.В августе на фоне вывода из страны американского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны. Единственной неподконтрольной им провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от столицы. Туда — под руководство Ахмада Масуда — стекались силы сопротивления.Ранее на этой неделе представитель "Талибана" Билал Карими заявил, что регион перешел под контроль движения. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что Масуд и примкнувший к нему бывший вице-президент страны Амрулла Салех бежали. Позднее Салех опроверг эту информацию, подчеркнув, что противостояние продолжается.*Террористическая организация, запрещенная в России.

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Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не смогли захватить провинцию Панджшер. После того, как они вошли в Кабул, этот регион превратился в форпост оппозиции — в Панджшерской долине объединились моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивается противостояние. 2021-09-06T07:18 true PT1M19S

Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-09-06T07:18 true PT1M20S

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в мире, талибан, афганистан