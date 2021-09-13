https://ria.ru/20210913/rozenbaum-1749529696.html

Биография Александра Розенбаума

Биография Александра Розенбаума - РИА Новости, 13.09.2021

Биография Александра Розенбаума

Российский певец, поэт и композитор Александр Яковлевич Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T00:30

2021-09-13T00:30

2021-09-13T00:30

справки

санкт-петербург

александр розенбаум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155865/50/1558655039_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_5d1b6226582cf55ed61f86e0ad3961b4.jpg

Российский певец, поэт и композитор Александр Яковлевич Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). Его родители были врачами, отец во время Великой Отечественной войны служил фельдшером в артиллерийском дивизионе, войну закончил в звании капитана.Александр Розенбаум начал заниматься музыкой с пятилетнего возраста. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, впоследствии – вечернее музыкальное училище по классу джазовой аранжировки. Первым аккордам игры на гитаре его научил сосед, известный гитарист Михаил Минин.В юности Александр Розенбаум профессионально занимался боксом.После окончания средней школы пошел по стопам родителей и поступил в Первый Ленинградский медицинский институт (ныне Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова), который окончил в 1974 году, получив диплом врача-терапевта общего профиля по специализации "анестезиология-реаниматология".С 1974 года работал анестезиологом-реаниматологом на первой подстанции скорой помощи в Ленинграде.Первые песни Александр Розенбаум начал писать в старшей школе. Одними из первых были песни о любви ("Дым любви", "Подоконник", "Теплый ветер лета"), о войне ("Звездопад", "Дай мне минуту"), а также о родном городе ("Песня о Ленинграде"). Одна из песен, исполненная первокурсником Розенбаумом на общегородском смотре, была отмечена призом зрительских симпатий на Киевском фестивале авторской песни.С 1972 года по 1977 год музыкант играл на гитаре, клавишных и пел в легендарной самодеятельной ленинградской рок-группе "Аргонавты".В 1980 году Александр Розенбаум оставил медицину и стал выступать на профессиональной сцене. Он играл в рок-группе "Пульс", был музыкальным руководителем ансамбля "Шестеро молодых" Саратовской филармонии, работал в ансамбле "Поющие гитары" Ленконцерта. 14 октября 1983 года в Доме культуры МВД имени Дзержинского в Ленинграде Розенбаум дал свой первый сольный концерт. Известность певцу принес "одесский цикл" песен, их герой – классический образ одесского бандита, составленный по мотивам "Одесских рассказов" Исаака Бабеля. Ряд ранних песен Розенбаума также связан с работой врача.Творчество Александра Розенбаума характеризуется интересом к истории России послереволюционных годов XX века ("Романс генерала Чарноты"), цыганским темам ("Песня коня цыганских кровей", "Ах, если было бы можно...") и казачеству ("Казачья", "Кубанская казачья", "На Дону, на Доне"), философской лирике ("Вещая судьба").Санкт-Петербургу посвящены песни "Прогулке по Невскому", "Придет пора", "Лиговка", "Ночь на Васильевском", "Ночной полет", "Тополиный пух" и др.Среди наиболее известных песен Розенбаума – "Вальс-бостон", "Бабий Яр", "Налетела грусть", "Вальс на Лебяжьей канавке".Особое место в его творчестве занимает военная тема, в которой большинство песен связано с Великой Отечественной войной ("Я часто просыпаюсь в тишине", "Проводи-ка меня, батя, да на войну...") и войной в Афганистане ("Дорога длиною в жизнь", "Караван", "Мы вернемся", "Монолог пилота "черного тюльпана"). Розенбаум неоднократно выступал в расположениях советских воинских частей в Афганистане.В феврале 2016 года он выступил с концертом перед российскими военными на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.Всего Александр Розенбаум написал более 800 песен и стихов.За время сольной карьеры он выпустил свыше 30 альбомов: "Домашний концерт" (1981), "Памяти А. Звездина-Северного" (1982), "Посвящение посвящающим" (1983), "Мои дворы" (1986), "Эпитафия" (1986), "Нарисуйте мне дом" (1987), "Гоп-стоп" (1993), "Розовый жемчуг" (1995), "Июльская жара" (1997), "Настоящий солдат" (2001), "Старая гитара" (2001), "Странная жизнь" (2003), "Попутчики" (2007), "Мечта блатного поэта" (2009), "Рубашка нараспашку" (2010), "Берега чистого братства" (2011), "Метафизика" (2015), "Ритм лю Блюз" (2020) и др. Розенбаум известен и киноработами. Он сыграл роли в фильмах "Побег на край света" (1991) Александра Майорова, "Чтобы выжить" (1992) Всеволода Плоткина, "Не хлебом единым" (2005) Станислава Говорухина, "Сайд-степ" (2008) Марины Мигуновой и др. Его песни звучат в кинофильмах "Друг" (1987) Леонида Квинихидзе, "За все заплачено" (1988) Алексея Салтыкова, "Афганский излом" (1991) Владимира Бортко, а также в сериалах "Ночные ласточки" (2012) Михаила Кабанова, "Другой майор Соколов" (2014) Карена Захарова, "Старые кадры" (2020) Евгения Звездакова и Алексея Луканева. Александр Розенбаум выпустил книги и сборники стихов "Затяжной прыжок" (1990), "Время жить и помнить. Время петь" (1991), "Белая птица удачи" (1996), "Бультерьер" (2000), "Подарок на день рождения" (2001), "Я люблю возвращаться в свой город" (2003), "Синяя птица мечты: Строфа дрожит, шатается и рвется" (2004), "Крылья Пегаса" (2008), "Дорога длиною в жизнь" (2011), "Шуры и Шурики" (2015) и др. С 2000 года Розенбаум является соведущим церемонии награждения национальной премией "Призвание", которая вручается лучшим врачам России.Певец был депутатом Государственной Думы РФ четвертого созыва (2003-2007), входил во фракцию "Единая Россия", был заместителем председателя комитета ГД по культуре.В 2014-2021 годах – член жюри телепередачи "Три аккорда" на Первом канале. Председатель Общественного совета при Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленинградской области (2021). Александр Розенбаум – народный артист РФ (2001).В 2000 году ему было присвоено звание полковника медицинской службы запаса.Награжден орденом Почета "за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность" (2011). Александр Розенбаум женат с 1975 года, его жена Елена Савшинская – врач-рентгенолог. Их дочь Анна – профессиональный переводчик. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, санкт-петербург, александр розенбаум