Музыкальные хиты по-новому: необычные театральные постановки Москвы

Традиционные мюзиклы по известным песням, постановка с элементами цирка, иммерсивный спектакль, в котором звучит музыка 1990-х годов, и даже античная комедия с мелодиями советских ВИА – современные театры активно экспериментируют, соединяют разные жанры и не перестают удивлять зрителей. О нестандартных постановках – в подборке РИА Новости.

Мюзикл "Вальс‑бостон"

До 25 апреля, культурный центр "Москвич"

Мюзикл "Вальс-бостон" по хитам Александра Розенбаума стартовал на новой площадке культурного центра "Москвич"‎, который недавно открылся после реконструкции. В этой истории есть романтическая любовь, азарт, риск и крутые повороты судьбы. Действие разворачивается в Ростове-на-Дону в начале ХХ века: талантливый студент‑медик Константин случайно попадает в преступную компанию, однако именно там он встречает свою любовь.

Михаил Миронов, режиссер хита "Ничего не бойся, я с тобой", выстраивает сложную драматургию вокруг текстов песен Розенбаума. Известные темы в аранжировках композитора Евгения Загота в исполнении оркестра органично вплетены в повествование.

« "Когда я приступал к работе над мюзиклом, передо мной стояла непростая задача – погрузиться во вселенную песен Александра Розенбаума и сложить из них живую, честную историю, которая была бы им одобрена. Тем радостнее, что постановка получила такой теплый отклик и внутри творческой команды, и у широкой аудитории. Но мое главное впечатление — это зрители: из зала чувствуется огромная любовь, внимание и энергия. Молодая публика возвращается смотреть постановку снова и снова. Это стало для всей труппы подтверждением того, что мы все сделали правильно", – отметил Миронов.

Недавно состоялась премьера альбома с песнями из мюзикла, исполненных артистами постановки. Все композиции звучат в сопровождении оркестра и записаны так, как они исполняются на сцене культурного центра "Москвич".

"Лисистрата"

11 и 26 апреля, театр "Шалом"

Режиссер и художественный руководитель театра Олег Липовецкий в этой постановке по комедии Аристофана весьма необычным образом объединил древность и современность. В спектакле звучат хиты разных лет – от песен ВИА "Иверия" и группы "Рамштайн" до знаменитой "Позвони мне, позвони" и песни группы "Кино". Это современное прочтение античной пьесы "Лисистрата", в которой женщины объявляют мужчинам сексуальную забастовку, чтобы остановить Пелопоннесскую войну.

Действие спектакля разворачивается на белой платформе, напоминающей античную орхестру, а происходящее иронично комментирует хор, как и подобает в античном театре. Здесь многое построено на игре со временем: неоновая вывеска "Шалом" сменяется надписью "Древняя Греция", а современный мусор, конечно, сценический, превращается в античный реквизит. В костюмах смешались хитоны, камуфляж и наряды французского двора, а неожиданное музыкальное оформление критики назвали даже "античным диско" за использование советских и российских шлягеров.

За внешней комедийностью и некоторым эпатажем скрываются размышления о мире и войне. По мнению Олега Липовецкого, древнегреческая комедия не может устареть, "потому что в человеке ничего не изменилось за две с половиной тысячи лет".

« "Хороший текст не бывает древним. Классика на то и классика, чтобы всегда быть современной. Нам еще пришлось этого шалуна Аристофана "причесывать", поскольку мы – пуритане по сравнению с древними греками", – говорит режиссер.

Мюзикл "Любовь без памяти"

Еженедельно, со среды по воскресенье, Вегас Сити Холл

Этот спектакль – романтическая история молодого музыканта Саши. Он приезжает покорять Москву и влюбляется в девушку Катю, которая готовится переехать в Париж. Чувства героев проходят испытания интригами и ревностью, но в конце, естественно, их ждет счастливый финал.

Мюзикл основан на главных хитах Басты от заглавной "Любовь без памяти" и романтичной "Киноленты" до драйвовых "Чистый кайф" и Russian Paradise. Кстати, Баста выступил музыкальным продюсером мюзикла, он уверен: в этой истории многие зрители узнают самих себя. Режиссер постановки – Алексей Франдетти, в послужном списке которого различные мюзиклы и музыкальные спектакли.

Авторы постановки сделали все для того, чтобы шоу было по-настоящему захватывающим: здесь есть уникальная сцена на 360 градусов с декорациями-трансформерами, масштабный видеоконтент на огромных экранах, трансформирующееся пространство сцены и, что особенно впечатляет, полеты артистов прямо над головами зрителей.

Мюзикл "ПраймТайм"

4,5,7-12, 14,18-19, 25-26 апреля, Московский театр мюзикла

Еще один мюзикл на московской сцене – "ПраймТайм", созданный командой театра совместно с канадским цирковым коллективом "Семь пальцев". Это уже вторая работа столичных артистов и канадских коллег, первой была постановка "Принцесса цирка".

Эта история погружает публикую в закулисье телевизионного шоу, где за ярким светом софитов скрываются интриги, боль и разочарование. Здесь не будет легких побед и быстрых решений. Все участники идут словно по лезвию ножа, балансируя между искушением и честностью, рискуя стать жертвой происков конкурентов. А зрители становятся участниками этого захватывающего шоу, где каждая сцена эмоционально заряжена, а финал сложно предугадать. В команде актеров спектакля – известные артисты, такие как Лика Рулла, Ефим Шифрин и Павел Любимцев.

"Ромео и Джульетта. Любовь вне времени"

Еженедельно с четверга по воскресенье, театр "Особняк Дашков 5"

Этот иммерсивный спектакль поставлен по мотивам знаменитой пьесы Шекспира. В ней также музыка играет важную роль. Перенеся трагедию в реалии Москвы 1990-х и 2000-х годов, авторы сделали всех героев нашими современниками, которые записывают диски и назначают встречи, отправляя сообщения на пейджер. Музыкальные хиты тех лет создают эмоциональный настрой, возвращая многих зрителей в их собственные воспоминания.