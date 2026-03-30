Песни Розенбаума по-новому: мюзикл "Вальс-бостон" играют на новой площадке

Мюзикл по хитам Александра Розенбаума "Вальс-бостон" (16+) идет на новой площадке культурного центра "Москвич", который недавно открылся после реконструкции. Его можно увидеть здесь до 25 апреля. В этой истории есть романтическая любовь, азарт, риск и крутые повороты судьбы. Действие разворачивается в Ростове-на-Дону в начале ХХ века: талантливый студент‑медик Константин случайно попадает в преступную компанию, однако именно там он встречает свою любовь. Музыкальный продюсер и автор аранжировок Евгений Загот рассказал в интервью РИА Новости, как хиты известного певца соединились в целом спектакле:

– В мюзикле используются 22 композиции – как вы отбирали их для постановки? По какому принципу?

– С одной стороны, выбор делался, исходя из популярности, актуальности и чисто художественной ценности песен. С другой – песни должны были без натяжки встать в сюжетную канву.

« Это непростая задача, так как история и музыка должны создавать неделимое целое, какие-то "пробуксовки" в сюжете так же плохи, как и присутствие в нем пускай очень хорошей, но ненужной песни.

– Насколько для вас эти композиции "легли" на сюжетную историю из времен НЭПа? Было ли стремление как-то адаптировать их стилистически?

– Надо сказать, что я никогда не считал эту историю НЭПовской или какой-либо другой узко-стилистической. Все, что меня беспокоило, – это разложить песни по стилистическим полочкам, исходя из характеристик персонажей, их страхов и желаний. Так, например, жиганы (воры-рецидивисты, главари банд в 1920-е годы – прим. ред.) "разговаривают" с нами языком джипси-джаза (направление, объединяющее цыганскую музыку и свинг – прим. ред.) или "мануш" (цыганская этническая музыка – прим. ред.).

Связано это только с тем, что этот музыкальный язык им очень подходит, он резкий, бесстрашный и, по-своему, модный. И тот факт, что первое действие действительно происходит в эпоху НЭПа, не оказало ни малейшего влияния на этот выбор. Если бы мы оказались, например, в 1960-х годах, вероятно, выбор был бы таким же. Так что НЭП – это лишь отправная временная точка.

– Вы делали аранжировки, зачастую меняя жанр песен. Чем такая работа интересна вам, как композитору? В чем, скажем так, азарт?

– Для того, чтобы 22 песни, изначально исполненные под гитару, "заработали" в мюзикле, их надо классно аранжировать. Аранжировка в таком мюзикле – это мостик между музыкой и историей, она их связывает. Разным сценам и персонажам нужны разные краски, но при этом узнаваемые, последовательные, которые ассоциируются именно с этими характерами и ситуациями. Поэтому, самое главное – правильно расставить песни по стилистическим полочкам.

Мы с автором пьесы и режиссером спектакля Михаилом Мироновым нашли их ровно пять: "любовная линия" (французская лирика, условный Легран), "жиганы" (джипси-джаз), "тюремные песни" (дарк эмбиент, индастриал), "казачьи песни" (современный фолк), "городской шансон". Это уже очень интересная задача, а теперь еще представьте, что некоторые песни переходят из одного жанра в другой. Например, композиция "Гоп-стоп" начинается как кабацкая песня, но к третьему куплету переходит в горячий джипси-джаз. Все это обусловлено действием на сцене. Так что азарта было хоть отбавляй!

– В чем для вас как для композитора ценность песен Александра Розенбаума? Условно говоря, за что вы их любите?

– Александр Яковлевич – великий поэт и очень разноплановый, разножанровый композитор. С одной стороны, его песни попали в болевые точки своего времени, с другой – в них есть абсолютно вселенский нарратив.

« Песни Розенбаума подчас многомудры, глубоки, но при этом легко проникают в самое сердце слушателя и остаются там жить. Ну и самое главное – я их знаю с самого детства, это как первая любовь, она навсегда.

– Розенбаум еще и музыкант с очень яркой харизмой, своим авторским стилем исполнения. Насколько вам было просто или сложно от этого абстрагироваться?

– Мы и не пытались от этого абстрагироваться. Наоборот, мы с Михаилом Мироновым четко сформулировали критерий успешного кастинга в этот проект: артист должен спеть песню Розенбаума так, чтобы сегодня, в 2026 году это звучало актуально, свежо, чтобы по-новому раскрывался смысл песни. Объяснить, как это сделать – невозможно. Можно только почувствовать. Кому-то дано петь Розенбаума, а кому-то – нет. Тут прежде всего надо быть личностью.

« Конечно, сравниться с Александром Яковлевичем в этом аспекте никто не пытается, но человек с отсутствием богатого внутреннего мира просто не сможет подать этот материал.

– Какой состав оркестра вы использовали, какие музыкальные ресурсы?

– У нас оркестр из 15 человек, при этом некоторые музыканты играют на нескольких инструментах, так называемые "совместители". Большая нагрузка также выпадает на клавишные инструменты со специальным программированием, заточенным именно под этот спектакль. Кроме того, мы используем сложные авторские сэмплы, то есть звуки, заранее записанные в студии. Их мы "запускаем" с клавишных инструментов или со специальных "пэдов-триггеров", которые находятся в ведении барабанщика. Да-да, настолько многогранен музыкальный мир мюзикла "Вальс-бостон".

– Мюзикл назван также, как и одна из невероятно популярных песен Розенбаума. "Вальс-бостон" – для вас лично тоже заглавная песня этого мюзикла? Или есть какие-то другие "фавориты"?

– Конечно, "Вальс-бостон" великая песня, но лично мне больше всего рвет душу (и по месту в спектакле и по аранжировочному раскрытию и подходу) песня "Вещая судьба".

– Кому Вы адресуете этот мюзикл? Какой публике? И если молодой – насколько молодому поколению могут быть близки песни Розенбаума?