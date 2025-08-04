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Представитель Розенбаума опровергла сообщение о госпитализации артиста - РИА Новости, 04.08.2025
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19:51 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/rozenbaum-2033346505.html
Представитель Розенбаума опровергла сообщение о госпитализации артиста
Представитель Розенбаума опровергла сообщение о госпитализации артиста - РИА Новости, 04.08.2025
Представитель Розенбаума опровергла сообщение о госпитализации артиста
Народный артист России, певец и автор-исполнитель Александр Розенбаум не был госпитализирован, с ним все в порядке, сообщила РИА Новости его продюсер Белла... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T19:51:00+03:00
2025-08-04T19:51:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Народный артист России, певец и автор-исполнитель Александр Розенбаум не был госпитализирован, с ним все в порядке, сообщила РИА Новости его продюсер Белла Купсина. Ранее в Telegram-канале "112" появилось сообщение о том, что артиста якобы госпитализировали с пневмонией. "Александр Яковлевич собирает чемоданы, улетает отдыхать. Все в порядке, слава богу", - сказала собеседница агентства. Александр Розенбаум - советский и российский автор-исполнитель песен, певец и композитор, родился с 1951 году в Ленинграде. В 1968—1974 годах учился в Первом медицинском институте в Ленинграде. Как музыкант он выступал в составе разных групп и ансамблей, но в 1980-е занялся сольной деятельностью, исполняя песни собственного сочинения.
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ленинград, россия, александр розенбаум
Ленинград, Россия, Александр Розенбаум
Представитель Розенбаума опровергла сообщение о госпитализации артиста

Продюсер Купсина: Розенбаум не был госпитализирован, с ним все в порядке

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлександр Розенбаум
Александр Розенбаум - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Александр Розенбаум. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Народный артист России, певец и автор-исполнитель Александр Розенбаум не был госпитализирован, с ним все в порядке, сообщила РИА Новости его продюсер Белла Купсина.
Ранее в Telegram-канале "112" появилось сообщение о том, что артиста якобы госпитализировали с пневмонией.
«
"Александр Яковлевич собирает чемоданы, улетает отдыхать. Все в порядке, слава богу", - сказала собеседница агентства.
Александр Розенбаум - советский и российский автор-исполнитель песен, певец и композитор, родился с 1951 году в Ленинграде. В 1968—1974 годах учился в Первом медицинском институте в Ленинграде. Как музыкант он выступал в составе разных групп и ансамблей, но в 1980-е занялся сольной деятельностью, исполняя песни собственного сочинения.
Певец Александр Розенбаум - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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