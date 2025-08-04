https://ria.ru/20250804/rozenbaum-2033346505.html

Представитель Розенбаума опровергла сообщение о госпитализации артиста

Представитель Розенбаума опровергла сообщение о госпитализации артиста - РИА Новости, 04.08.2025

Представитель Розенбаума опровергла сообщение о госпитализации артиста

Народный артист России, певец и автор-исполнитель Александр Розенбаум не был госпитализирован, с ним все в порядке, сообщила РИА Новости его продюсер Белла... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T19:51:00+03:00

2025-08-04T19:51:00+03:00

2025-08-04T19:51:00+03:00

ленинград

россия

александр розенбаум

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Народный артист России, певец и автор-исполнитель Александр Розенбаум не был госпитализирован, с ним все в порядке, сообщила РИА Новости его продюсер Белла Купсина. Ранее в Telegram-канале "112" появилось сообщение о том, что артиста якобы госпитализировали с пневмонией. "Александр Яковлевич собирает чемоданы, улетает отдыхать. Все в порядке, слава богу", - сказала собеседница агентства. Александр Розенбаум - советский и российский автор-исполнитель песен, певец и композитор, родился с 1951 году в Ленинграде. В 1968—1974 годах учился в Первом медицинском институте в Ленинграде. Как музыкант он выступал в составе разных групп и ансамблей, но в 1980-е занялся сольной деятельностью, исполняя песни собственного сочинения.

https://ria.ru/20250418/rozenbaum-2012197153.html

ленинград

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ленинград, россия, александр розенбаум