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ЧП и пожары в российских больницах в 2020-2021 годах

ЧП и пожары в российских больницах в 2020-2021 годах - РИА Новости, 10.08.2021

ЧП и пожары в российских больницах в 2020-2021 годах

9 августа власти сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка, кислородная система вышла из строя. В... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T01:07

2021-08-10T01:07

2021-08-10T01:07

происшествия

справки

россия

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20219 августа власти сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка, кислородная система вышла из строя. В результате ЧП скончались девять пациентов. СК возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.9 июня произошел пожар в реанимационном отделении больницы имени Семашко в Рязани. Из медучреждения эвакуировали 35 человек. По данным властей, три человека погибли, девять пострадали, в том числе три медсестры, которые участвовали в спасении людей. Губернатор сообщил, что произошло возгорание аппарата ИВЛ.2 апреля в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших не было. Прямо во время тушения пожара восемь медиков оперировали пациента. Операция – аортокоронарное шунтирование – завершилась успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу. В июне президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков орденами и медалями.10 февраля в подмосковном Одинцово три пациента Никольской больницы скончались из-за проблем с подачей кислорода. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.202018 ноября на территории временного госпиталя больницы в Коммунарке (Москва) произошла разгерметизация шланга, по которому под давлением подавался кислород. Инцидент произошел в корпусе, который не был сдан в эксплуатацию, людей внутри не было. Пострадавших, возгорания и разрушений не было.31 октября в поликлинике в Челябинске произошел взрыв с последующим пожаром на криостанции. Причиной было названо аварийное состояние оборудования. Во время пожара произошла разгерметизация емкостей, и огонь распространился на здание больницы и соседнего жилого дома. Из здания были эвакуированы 150 человек, погибших и пострадавших не было.17 сентября в Красноярске в частной наркологической клинике "Чистый город" произошел пожар, в результате которого четыре человека погибли, еще двое пострадали. Происшествие случилось из-за поджога, который устроил пациент клиники.22 мая пожар произошел в сосудистом отделении Зеленодольской центральной районной больницы (Татарстан). Три человека погибли, еще трое пострадали.12 мая в Выборгском районе Санкт-Петербурга в больнице Святого Георгия при пожаре погибли шесть человек.9 мая в лечебном корпусе 50-й больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве, где проходили лечение в том числе больные коронавирусной инфекцией, произошел пожар. Из горящего здания эвакуировали 295 человек. Пожар унес жизнь одного человека.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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происшествия, справки, россия