ЧП и пожары в российских больницах в 2020-2021 годах
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской областиАвтомобиль МЧС России на месте пожара в больнице имени Семашко в Рязани
2021
9 августа власти сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка, кислородная система вышла из строя. В результате ЧП скончались девять пациентов. СК возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
9 июня произошел пожар в реанимационном отделении больницы имени Семашко в Рязани. Из медучреждения эвакуировали 35 человек. По данным властей, три человека погибли, девять пострадали, в том числе три медсестры, которые участвовали в спасении людей. Губернатор сообщил, что произошло возгорание аппарата ИВЛ.
2 апреля в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших не было. Прямо во время тушения пожара восемь медиков оперировали пациента. Операция – аортокоронарное шунтирование – завершилась успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу. В июне президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков орденами и медалями.
10 февраля в подмосковном Одинцово три пациента Никольской больницы скончались из-за проблем с подачей кислорода. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
2020
18 ноября на территории временного госпиталя больницы в Коммунарке (Москва) произошла разгерметизация шланга, по которому под давлением подавался кислород. Инцидент произошел в корпусе, который не был сдан в эксплуатацию, людей внутри не было. Пострадавших, возгорания и разрушений не было.
31 октября в поликлинике в Челябинске произошел взрыв с последующим пожаром на криостанции. Причиной было названо аварийное состояние оборудования. Во время пожара произошла разгерметизация емкостей, и огонь распространился на здание больницы и соседнего жилого дома. Из здания были эвакуированы 150 человек, погибших и пострадавших не было.
17 сентября в Красноярске в частной наркологической клинике "Чистый город" произошел пожар, в результате которого четыре человека погибли, еще двое пострадали. Происшествие случилось из-за поджога, который устроил пациент клиники.
12 мая в Выборгском районе Санкт-Петербурга в больнице Святого Георгия при пожаре погибли шесть человек.
9 мая в лечебном корпусе 50-й больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве, где проходили лечение в том числе больные коронавирусной инфекцией, произошел пожар. Из горящего здания эвакуировали 295 человек. Пожар унес жизнь одного человека.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников