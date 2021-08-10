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ЧП и пожары в российских больницах в 2020-2021 годах
ЧП и пожары в российских больницах в 2020-2021 годах - РИА Новости, 10.08.2021
ЧП и пожары в российских больницах в 2020-2021 годах
9 августа власти сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка, кислородная система вышла из строя. В... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T01:07
2021-08-10T01:07
происшествия
справки
россия
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20219 августа власти сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка, кислородная система вышла из строя. В результате ЧП скончались девять пациентов. СК возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.9 июня произошел пожар в реанимационном отделении больницы имени Семашко в Рязани. Из медучреждения эвакуировали 35 человек. По данным властей, три человека погибли, девять пострадали, в том числе три медсестры, которые участвовали в спасении людей. Губернатор сообщил, что произошло возгорание аппарата ИВЛ.2 апреля в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших не было. Прямо во время тушения пожара восемь медиков оперировали пациента. Операция – аортокоронарное шунтирование – завершилась успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу. В июне президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков орденами и медалями.10 февраля в подмосковном Одинцово три пациента Никольской больницы скончались из-за проблем с подачей кислорода. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.202018 ноября на территории временного госпиталя больницы в Коммунарке (Москва) произошла разгерметизация шланга, по которому под давлением подавался кислород. Инцидент произошел в корпусе, который не был сдан в эксплуатацию, людей внутри не было. Пострадавших, возгорания и разрушений не было.31 октября в поликлинике в Челябинске произошел взрыв с последующим пожаром на криостанции. Причиной было названо аварийное состояние оборудования. Во время пожара произошла разгерметизация емкостей, и огонь распространился на здание больницы и соседнего жилого дома. Из здания были эвакуированы 150 человек, погибших и пострадавших не было.17 сентября в Красноярске в частной наркологической клинике "Чистый город" произошел пожар, в результате которого четыре человека погибли, еще двое пострадали. Происшествие случилось из-за поджога, который устроил пациент клиники.22 мая пожар произошел в сосудистом отделении Зеленодольской центральной районной больницы (Татарстан). Три человека погибли, еще трое пострадали.12 мая в Выборгском районе Санкт-Петербурга в больнице Святого Георгия при пожаре погибли шесть человек.9 мая в лечебном корпусе 50-й больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве, где проходили лечение в том числе больные коронавирусной инфекцией, произошел пожар. Из горящего здания эвакуировали 295 человек. Пожар унес жизнь одного человека.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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96
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происшествия, справки, россия
01:07 10.08.2021
 

ЧП и пожары в российских больницах в 2020-2021 годах

© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской областиАвтомобиль МЧС России на месте пожара в больнице имени Семашко в Рязани
Автомобиль МЧС России на месте пожара в больнице имени Семашко в Рязани - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области
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2021

9 августа власти сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка, кислородная система вышла из строя. В результате ЧП скончались девять пациентов. СК возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
9 июня произошел пожар в реанимационном отделении больницы имени Семашко в Рязани. Из медучреждения эвакуировали 35 человек. По данным властей, три человека погибли, девять пострадали, в том числе три медсестры, которые участвовали в спасении людей. Губернатор сообщил, что произошло возгорание аппарата ИВЛ.
2 апреля в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших не было. Прямо во время тушения пожара восемь медиков оперировали пациента. Операция – аортокоронарное шунтирование – завершилась успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу. В июне президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков орденами и медалями.
10 февраля в подмосковном Одинцово три пациента Никольской больницы скончались из-за проблем с подачей кислорода. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

2020

18 ноября на территории временного госпиталя больницы в Коммунарке (Москва) произошла разгерметизация шланга, по которому под давлением подавался кислород. Инцидент произошел в корпусе, который не был сдан в эксплуатацию, людей внутри не было. Пострадавших, возгорания и разрушений не было.
31 октября в поликлинике в Челябинске произошел взрыв с последующим пожаром на криостанции. Причиной было названо аварийное состояние оборудования. Во время пожара произошла разгерметизация емкостей, и огонь распространился на здание больницы и соседнего жилого дома. Из здания были эвакуированы 150 человек, погибших и пострадавших не было.
17 сентября в Красноярске в частной наркологической клинике "Чистый город" произошел пожар, в результате которого четыре человека погибли, еще двое пострадали. Происшествие случилось из-за поджога, который устроил пациент клиники.
22 мая пожар произошел в сосудистом отделении Зеленодольской центральной районной больницы (Татарстан). Три человека погибли, еще трое пострадали.
12 мая в Выборгском районе Санкт-Петербурга в больнице Святого Георгия при пожаре погибли шесть человек.
9 мая в лечебном корпусе 50-й больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве, где проходили лечение в том числе больные коронавирусной инфекцией, произошел пожар. Из горящего здания эвакуировали 295 человек. Пожар унес жизнь одного человека.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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