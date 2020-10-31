https://ria.ru/20201031/pozhar-1582415106.html

В поликлинике в Челябинске взорвалась кислородная будка

В поликлинике в Челябинске взорвалась кислородная будка

В поликлинике горбольницы № 2 Челябинска взорвалась кислородная будка, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T10:11

2020-10-31T10:11

2020-10-31T16:57

взрыв в челябинской поликлинике

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 окт — РИА Новости. В поликлинике горбольницы № 2 Челябинска взорвалась кислородная будка, сообщили в пресс-службе Минздрава региона."В хозяйственной пристройке, <...> где хранились кислородные баллоны, произошел пожар. В результате произошли хлопки от этих баллонов. Пострадавших нет", — рассказали РИА Новости в экстренных службах.Из здания эвакуировали 150 человек. Некоторых разместили в помещениях местного стадиона, еще 32 человека перевезли в другие медучреждения.Тяжелых пациентов увозят команды скорой помощи и реанимационные бригады, пояснили в городской администрации.Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Огонь охватил первый и второй этажи, также горела пристройка к зданию общежития, перепрофилированная под стационар. На месте ЧП работают пожарные.Прокуратура Челябинской области начала проверку.

https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582426072.html

челябинск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры взрыва кислородных баллонов в больнице Челябинска В хозяйственной пристройке больницы № 2 на улице Ленина, дом 82, где хранились кислородные баллоны, произошел пожар. В результате произошли хлопки от этих баллонов. Пострадавших нет. 2020-10-31T10:11 true PT0M41S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в челябинской поликлинике, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, происшествия