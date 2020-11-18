https://ria.ru/20201118/kommunarka-1585255661.html
В Коммунарке ликвидировали последствия ЧП в строящемся корпусе больницы
В Коммунарке ликвидировали последствия ЧП в строящемся корпусе больницы
Работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии завершены в столичной Коммунарке, сообщает Департамент здравоохранения Москвы. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T21:13
2020-11-18T21:13
2020-11-19T07:46
коммунарка (москва)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
департамент здравоохранения г. москвы
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии завершены в столичной Коммунарке, сообщает Департамент здравоохранения Москвы.Ранее в СМИ появилась информация о взрыве в больнице в Коммунарке. При этом в экстренных службах сообщили РИА Новости, что Коммунарке произошла разгерметизация шланга, по которому под давлением подается кислород. В МЧС РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в корпусе, который не сдан в эксплуатацию, людей внутри не было. Что именно произошло в корпусе больницы, в ведомстве прояснить не смогли.Пострадавших, возгорания и разрушений в результате разгерметизации кислородного шланга в строящемся корпусе больницы в Коммунарке не было."На территории временного госпиталя больницы в Коммунарке завершены работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии рядом с одним из временных сооружений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201118/kommunarka-1585238817.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201118/kommunarka-1585242697.html
коммунарка (москва)
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коммунарка (москва), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), департамент здравоохранения г. москвы, происшествия