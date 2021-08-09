https://ria.ru/20210809/kislorod-1745109581.html

Во Владикавказе девять человек погибли из-за порыва трубы с кислородом

Во Владикавказе девять человек погибли из-за порыва трубы с кислородом - РИА Новости, 09.08.2021

Во Владикавказе девять человек погибли из-за порыва трубы с кислородом

В Клинической больнице скорой помощи Владикавказа девять человек скончались в результате поломки кислородной системы, сообщили в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T20:02

2021-08-09T20:02

2021-08-09T23:12

происшествия

владикавказ

порыв кислородной трубы во владикавказской больнице

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ПЯТИГОРСК, 9 авг — РИА Новости. В Клинической больнице скорой помощи Владикавказа девять человек скончались в результате поломки кислородной системы, сообщили в пресс-службе главы региона.Всего в реанимации находился 71 пациент."Произошла авария на кислородной станции, перебои с кислородом. Фактически произошел порыв трубы кислородной из резервуара, который находится под землей, и прекращена была подача", — рассказал врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.Как добавили в Минздраве Северной Осетии, скончавшиеся пациенты находились в крайне тяжелом состоянии. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким.Меняйло отметил, что с завтрашнего дня во всех больницах республики обеспечат резервное снабжение кислородом. Также власти договорились с Минобороны о доставке двух тонн газа из Моздока в случае необходимости.Во Владикавказ направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и специалистов Росздравнадзора.О поломке кислородной системы в больнице стало известно около 18:00. Сообщалось, что газ начали подавать из резервных баллонов.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.На место выехали Меняйло, врио министра здравоохранения Сослан Тебиев и врио министра ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев. Также прибыли сотрудники МЧС во главе с начальником главка по республике Александром Хоружим.

https://ria.ru/20210809/kislorod-1745114772.html

https://ria.ru/20200708/1574033763.html

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происшествия, владикавказ, порыв кислородной трубы во владикавказской больнице