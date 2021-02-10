https://ria.ru/20210210/prichina-1596819478.html
Названа вероятная причина гибели трех пациентов больницы в Подмосковье
Названа вероятная причина гибели трех пациентов больницы в Подмосковье
Причиной гибели трех пациентов Никольской больницы в городском округе Одинцово, по предварительным данным, могла стать неисправность кислородного оборудования,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:01
2021-02-10T14:01
2021-02-10T14:01
гибель пациентов в подмосковной больнице
московская область (подмосковье)
одинцово
происшествия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Причиной гибели трех пациентов Никольской больницы в городском округе Одинцово, по предварительным данным, могла стать неисправность кислородного оборудования, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Московской области."Предварительная версия гибели трех пациентов Никольской больницы - техническая неисправность оборудования", - сказал собеседник агентства, добавив, что следствие рассматривает также другие версии происшествия.Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что пациенты погибли из-за прекращения подачи кислорода.
https://ria.ru/20210210/smert-1596778249.html
московская область (подмосковье)
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гибель пациентов в подмосковной больнице, московская область (подмосковье), одинцово, происшествия