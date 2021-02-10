https://ria.ru/20210210/prichina-1596819478.html

Названа вероятная причина гибели трех пациентов больницы в Подмосковье

Названа вероятная причина гибели трех пациентов больницы в Подмосковье

Причиной гибели трех пациентов Никольской больницы в городском округе Одинцово, по предварительным данным, могла стать неисправность кислородного оборудования,... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:01

2021-02-10T14:01

2021-02-10T14:01

гибель пациентов в подмосковной больнице

московская область (подмосковье)

одинцово

происшествия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Причиной гибели трех пациентов Никольской больницы в городском округе Одинцово, по предварительным данным, могла стать неисправность кислородного оборудования, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Московской области."Предварительная версия гибели трех пациентов Никольской больницы - техническая неисправность оборудования", - сказал собеседник агентства, добавив, что следствие рассматривает также другие версии происшествия.Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что пациенты погибли из-за прекращения подачи кислорода.

https://ria.ru/20210210/smert-1596778249.html

московская область (подмосковье)

одинцово

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибель пациентов в подмосковной больнице, московская область (подмосковье), одинцово, происшествия