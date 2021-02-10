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Названа вероятная причина гибели трех пациентов больницы в Подмосковье
Названа вероятная причина гибели трех пациентов больницы в Подмосковье
Причиной гибели трех пациентов Никольской больницы в городском округе Одинцово, по предварительным данным, могла стать неисправность кислородного оборудования,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:01
2021-02-10T14:01
гибель пациентов в подмосковной больнице
московская область (подмосковье)
одинцово
происшествия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Причиной гибели трех пациентов Никольской больницы в городском округе Одинцово, по предварительным данным, могла стать неисправность кислородного оборудования, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Московской области."Предварительная версия гибели трех пациентов Никольской больницы - техническая неисправность оборудования", - сказал собеседник агентства, добавив, что следствие рассматривает также другие версии происшествия.Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что пациенты погибли из-за прекращения подачи кислорода.
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московская область (подмосковье)
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гибель пациентов в подмосковной больнице, московская область (подмосковье), одинцово, происшествия

Названа вероятная причина гибели трех пациентов больницы в Подмосковье

14:01 10.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкАвтомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке
Автомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Причиной гибели трех пациентов Никольской больницы в городском округе Одинцово, по предварительным данным, могла стать неисправность кислородного оборудования, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Московской области.
"Предварительная версия гибели трех пациентов Никольской больницы - техническая неисправность оборудования", - сказал собеседник агентства, добавив, что следствие рассматривает также другие версии происшествия.
Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что пациенты погибли из-за прекращения подачи кислорода.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10:34
СК начал проверку после смерти пациента с шариковой ручкой в мозгу
 
Гибель пациентов в подмосковной больницеМосковская область (Подмосковье)ОдинцовоПроисшествия
 
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