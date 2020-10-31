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Челябинский губернатор назвал возможную причину взрыва в больнице
Челябинский губернатор назвал возможную причину взрыва в больнице
Предварительно, причиной взрыва и пожара в поликлинике Челябинска в субботу стало аварийное состояние электрооборудования на криостанции, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T19:19
2020-10-31T19:26
алексей текслер
взрыв в челябинской поликлинике
челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 окт – РИА Новости. Предварительно, причиной взрыва и пожара в поликлинике Челябинска в субботу стало аварийное состояние электрооборудования на криостанции, сообщил губернатор региона Алексей Текслер."Что касается причин – МЧС проводит работу по дознанию. Сегодня предварительная причина - это аварийное состояние электрооборудования непосредственно на этой криостанции, и в результате короткого замыкания произошло возгорание и последующий пожар и взрыв", - сказал губернатор журналистам.Он добавил, что понадобится два - три дня на анализ и вывоз оборудования.Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 в субботу утром. Как отмечали в МЧС, сначала загорелась пристройка к зданию больницы, в которой находились емкости с кислородом. Во время пожара произошла разгерметизация емкостей, и огонь распространился на здание больницы и соседнего жилого дома. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы, а также в здание стадиона имени Елесиной.Пожар, как сообщало ГУМЧС по региону, был локализован на площади 130 квадратных метров. Челябинский губернатор объявил режим ЧС в городе. Возгорание уже ликвидировано.
https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582438293.html
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алексей текслер, взрыв в челябинской поликлинике, челябинск, происшествия

Челябинский губернатор назвал возможную причину взрыва в больнице

19:19 31.10.2020 (обновлено: 19:26 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Звонарев / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва и возгорания в поликлинике 2-й городской больницы Челябинска
Последствия взрыва и возгорания в поликлинике 2-й городской больницы Челябинска - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Валерий Звонарев
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 окт – РИА Новости. Предварительно, причиной взрыва и пожара в поликлинике Челябинска в субботу стало аварийное состояние электрооборудования на криостанции, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
"Что касается причин – МЧС проводит работу по дознанию. Сегодня предварительная причина - это аварийное состояние электрооборудования непосредственно на этой криостанции, и в результате короткого замыкания произошло возгорание и последующий пожар и взрыв", - сказал губернатор журналистам.
Сотрудники МЧС на месте взрыва кислородной будки в поликлинике горбольницы №2 Челябинска. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 13:31
Очевидец рассказал о взрыве в челябинской поликлинике
Он добавил, что понадобится два - три дня на анализ и вывоз оборудования.
Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 в субботу утром. Как отмечали в МЧС, сначала загорелась пристройка к зданию больницы, в которой находились емкости с кислородом. Во время пожара произошла разгерметизация емкостей, и огонь распространился на здание больницы и соседнего жилого дома. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы, а также в здание стадиона имени Елесиной.
Пожар, как сообщало ГУМЧС по региону, был локализован на площади 130 квадратных метров. Челябинский губернатор объявил режим ЧС в городе. Возгорание уже ликвидировано.
Сотрудники МЧС на месте взрыва кислородной будки в поликлинике горбольницы №2 Челябинска - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 14:27
Два пациента больницы в Челябинске умерли до взрыва, заявил губернатор
 
Алексей ТекслерВзрыв в челябинской поликлиникеЧелябинскПроисшествия
 
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