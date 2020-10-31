https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582475243.html

Челябинский губернатор назвал возможную причину взрыва в больнице

Челябинский губернатор назвал возможную причину взрыва в больнице

Предварительно, причиной взрыва и пожара в поликлинике Челябинска в субботу стало аварийное состояние электрооборудования на криостанции, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T19:19

2020-10-31T19:19

2020-10-31T19:26

алексей текслер

взрыв в челябинской поликлинике

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 окт – РИА Новости. Предварительно, причиной взрыва и пожара в поликлинике Челябинска в субботу стало аварийное состояние электрооборудования на криостанции, сообщил губернатор региона Алексей Текслер."Что касается причин – МЧС проводит работу по дознанию. Сегодня предварительная причина - это аварийное состояние электрооборудования непосредственно на этой криостанции, и в результате короткого замыкания произошло возгорание и последующий пожар и взрыв", - сказал губернатор журналистам.Он добавил, что понадобится два - три дня на анализ и вывоз оборудования.Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 в субботу утром. Как отмечали в МЧС, сначала загорелась пристройка к зданию больницы, в которой находились емкости с кислородом. Во время пожара произошла разгерметизация емкостей, и огонь распространился на здание больницы и соседнего жилого дома. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы, а также в здание стадиона имени Елесиной.Пожар, как сообщало ГУМЧС по региону, был локализован на площади 130 квадратных метров. Челябинский губернатор объявил режим ЧС в городе. Возгорание уже ликвидировано.

https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582438293.html

https://ria.ru/20201031/vzryv-1582444355.html

челябинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей текслер, взрыв в челябинской поликлинике, челябинск, происшествия