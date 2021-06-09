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Следователи начали проверку после пожара в рязанской больнице

Следователи начали проверку после пожара в рязанской больнице - РИА Новости, 09.06.2021

Следователи начали проверку после пожара в рязанской больнице

Следователи начали проверку после пожара в больнице имени Семашко в Рязани, сообщили РИА Новости в СУ СК по региону. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T06:30

2021-06-09T06:30

2021-06-09T07:37

пожар в больнице в рязани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

рязань

происшествия

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РЯЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Следователи начали проверку после пожара в больнице имени Семашко в Рязани, сообщили РИА Новости в СУ СК по региону.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, восемь пострадали. Среди пострадавших одна медсестра, остальные – пациенты."Организована проверка по данному факту. Следователи и криминалисты следственного управления в настоящее время работают на месте происшествия. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20210410/kardiotsentr-1727654172.html

россия

рязань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в больнице в рязани, россия, следственный комитет россии (ск рф), рязань, происшествия