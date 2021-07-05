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Биография Сергея Образцова
Биография Сергея Образцова - РИА Новости, 05.07.2021
Биография Сергея Образцова
Театральный деятель, режиссер и актер, народный артист СССР Сергей Владимирович Образцов родился 5 июля (22 июня по старому стилю) 1901 года в Москве. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T01:57
2021-07-05T01:57
сергей образцов
всеволод мейерхольд (карл майергольд)
гитис
театр кукол имени с. в. образцова
владимир немирович-данченко
константин станиславский
москва
справки
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Театральный деятель, режиссер и актер, народный артист СССР Сергей Владимирович Образцов родился 5 июля (22 июня по старому стилю) 1901 года в Москве.Его отец – Владимир Образцов (1874-1949) – академик Академии наук СССР (1939), лауреат Государственных премий СССР (1942, 1943 годы), известный ученый, специалист по эксплуатации железнодорожного транспорта. Мать была педагогом. После окончания реального училища Сергей Образцов поступил во ВХУТЕМАС (Высшие художественно-театральные мастерские), где учился сначала на графическом, а затем – на живописном факультете. Его мастерами были Абрам Архипов и Владимир Фаворский.В 1922-1930 годах Образцов был артистом Музыкальной студии МХАТ (с 1926 года ‒ Музыкального театра имени Вл.И. Немировича-Данченко), в 1930-1936 годах работал в труппе МХАТа-2, исполняя острохарактерные роли (Волгин – "Чудак" Александра Афиногенова, Шут – "Двенадцатая ночь" Уильяма Шекспира).Параллельно с учебой Образцов выступал в сборных концертах с кукольной самодеятельностью. Впервые с театральными куклами Образцов выступил в 1920 году, первыми его зрителями были Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Всеволод Мейерхольд, Владимир Маяковский.Выступая в пародийном жанре "романсы с куклами", к середине 1930-х годов стал популярным артистом эстрады. Объектом его пародий была пошлость, характерная для исполнения некоторых эстрадных актеров, и обывательское мещанство ("Минуточка", "Мы только знакомы, как странно", "Налей бокал", "Мы сидели с тобой", "Хабанера").В 1931 году Сергей Образцов возглавил Государственный центральный театр кукол (ныне Государственный академический Центральный театр кукол имени С.В. Образцова). Он разработал теорию и методику театра, создал репертуар, воспитал творческие кадры актеров и режиссеров. За годы работы в театре им был создан 61 спектакль. Его постановки вошли в золотой фонд отечественного и мирового театрального искусства. Среди них: "По щучьему велению" (1936), "Кот в сапогах" (1937), "Волшебная лампа Аладдина" (1940), "Необыкновенный концерт" (1946), "Буратино" (1953), "Божественная комедия" (1961), "Наша Чукоккала" (1973), "Хитрый ежик" (1979), "Маугли" (1987) и другие. Снискавшие большую зрительскую популярность, они до сих пор идут на сцене театра. Сергей Образцов – создатель жанра документального киномонолога, автор фильмов "Кинокамера обвиняет", "Удивительное рядом", "Невероятная правда", "Кому он нужен, этот Васька".Образцов вел также преподавательскую деятельность, он был профессором Государственного института театрального искусства (ГИТИС).С 1957 года – вице-президент, в 1976-1984 годах – президент, с 1984 года – почетный президент Международного союза деятелей театра кукол (UNIMA), президент Советского центра этой организации (с 1958 года). Система режиссерской, актерской работы была изложена Образцовым в его книгах "Актер с куклой" (1938), "Моя профессия" (1950). Он также написал книги "Эстафета искусств", "По ступенькам памяти", "Моя кунсткамера", "О том, что я увидел, узнал и понял во время двух поездок в Лондон" (1956), "Театр китайского народа" и др. 8 мая 1992 года Сергей Образцов скончался в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.Творчество режиссера было отмечено различными государственными наградами. Сергей Образцов – народный артист СССР (1954), лауреат Государственной премии СССР (1946), Герой Социалистического Труда (1971). Он был награжден тремя орденами Ленина (1967, 1971, 1981), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1946, 1961), а также польским орденом Улыбки.В 1992 году Государственному академическому центральному театру кукол было присвоено имя Образцова.В квартире, где жил и работал Сергей Образцов, по инициативе его детей был создан мемориальный музей.В 2006 году рядом со зданием кукольного театра в Москве был открыт памятник Образцову. Именем Сергея Образцова назван двухпалубный теплоход-пансионат. Образцов был дважды женат. В 1919 году он женился на учительнице детского дома Софье Смысловой. У них родился сын Алексей (1922-2004) и дочь Наталья (1928-2001). Вскоре после рождения дочери супруга скончалась. В 1931 году Образцов женился на артистке МХАТа-2 Ольге Шагановой (1904-1989).Внучка Сергея Образцова – Екатерина – заслуженная артистка России, режиссер-постановщик Театра кукол имени С.В. Образцова. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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сергей образцов, всеволод мейерхольд (карл майергольд), гитис, театр кукол имени с. в. образцова, владимир немирович-данченко, константин станиславский, москва, справки

Биография Сергея Образцова

01:57 05.07.2021
 
© РИА Новости / Б. Алешкин / Перейти в фотобанкНародный артист СССР, главный режиссер Государственного театра кукол Сергей Образцов
Народный артист СССР, главный режиссер Государственного театра кукол Сергей Образцов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Б. Алешкин
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Театральный деятель, режиссер и актер, народный артист СССР Сергей Владимирович Образцов родился 5 июля (22 июня по старому стилю) 1901 года в Москве.
Его отец – Владимир Образцов (1874-1949) – академик Академии наук СССР (1939), лауреат Государственных премий СССР (1942, 1943 годы), известный ученый, специалист по эксплуатации железнодорожного транспорта. Мать была педагогом.
После окончания реального училища Сергей Образцов поступил во ВХУТЕМАС (Высшие художественно-театральные мастерские), где учился сначала на графическом, а затем – на живописном факультете. Его мастерами были Абрам Архипов и Владимир Фаворский.
В 1922-1930 годах Образцов был артистом Музыкальной студии МХАТ (с 1926 года ‒ Музыкального театра имени Вл.И. Немировича-Данченко), в 1930-1936 годах работал в труппе МХАТа-2, исполняя острохарактерные роли (Волгин – "Чудак" Александра Афиногенова, Шут – "Двенадцатая ночь" Уильяма Шекспира).
Параллельно с учебой Образцов выступал в сборных концертах с кукольной самодеятельностью. Впервые с театральными куклами Образцов выступил в 1920 году, первыми его зрителями были Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Всеволод Мейерхольд, Владимир Маяковский.
Выступая в пародийном жанре "романсы с куклами", к середине 1930-х годов стал популярным артистом эстрады. Объектом его пародий была пошлость, характерная для исполнения некоторых эстрадных актеров, и обывательское мещанство ("Минуточка", "Мы только знакомы, как странно", "Налей бокал", "Мы сидели с тобой", "Хабанера").
В 1931 году Сергей Образцов возглавил Государственный центральный театр кукол (ныне Государственный академический Центральный театр кукол имени С.В. Образцова). Он разработал теорию и методику театра, создал репертуар, воспитал творческие кадры актеров и режиссеров.
За годы работы в театре им был создан 61 спектакль. Его постановки вошли в золотой фонд отечественного и мирового театрального искусства. Среди них: "По щучьему велению" (1936), "Кот в сапогах" (1937), "Волшебная лампа Аладдина" (1940), "Необыкновенный концерт" (1946), "Буратино" (1953), "Божественная комедия" (1961), "Наша Чукоккала" (1973), "Хитрый ежик" (1979), "Маугли" (1987) и другие. Снискавшие большую зрительскую популярность, они до сих пор идут на сцене театра.
Сергей Образцов – создатель жанра документального киномонолога, автор фильмов "Кинокамера обвиняет", "Удивительное рядом", "Невероятная правда", "Кому он нужен, этот Васька".
Образцов вел также преподавательскую деятельность, он был профессором Государственного института театрального искусства (ГИТИС).
С 1957 года – вице-президент, в 1976-1984 годах – президент, с 1984 года – почетный президент Международного союза деятелей театра кукол (UNIMA), президент Советского центра этой организации (с 1958 года).
Система режиссерской, актерской работы была изложена Образцовым в его книгах "Актер с куклой" (1938), "Моя профессия" (1950). Он также написал книги "Эстафета искусств", "По ступенькам памяти", "Моя кунсткамера", "О том, что я увидел, узнал и понял во время двух поездок в Лондон" (1956), "Театр китайского народа" и др.
8 мая 1992 года Сергей Образцов скончался в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Творчество режиссера было отмечено различными государственными наградами. Сергей Образцов – народный артист СССР (1954), лауреат Государственной премии СССР (1946), Герой Социалистического Труда (1971). Он был награжден тремя орденами Ленина (1967, 1971, 1981), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1946, 1961), а также польским орденом Улыбки.
В 1992 году Государственному академическому центральному театру кукол было присвоено имя Образцова.
В квартире, где жил и работал Сергей Образцов, по инициативе его детей был создан мемориальный музей.
В 2006 году рядом со зданием кукольного театра в Москве был открыт памятник Образцову.
Именем Сергея Образцова назван двухпалубный теплоход-пансионат.
Образцов был дважды женат. В 1919 году он женился на учительнице детского дома Софье Смысловой. У них родился сын Алексей (1922-2004) и дочь Наталья (1928-2001). Вскоре после рождения дочери супруга скончалась. В 1931 году Образцов женился на артистке МХАТа-2 Ольге Шагановой (1904-1989).
Внучка Сергея Образцова – Екатерина – заслуженная артистка России, режиссер-постановщик Театра кукол имени С.В. Образцова.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Сергей ОбразцовВсеволод Мейерхольд (Карл Майергольд)ГИТИСТеатр кукол имени С. В. ОбразцоваВладимир Немирович-ДанченкоКонстантин СтаниславскийМоскваСправки
 
 
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