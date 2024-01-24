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Мишустин вручил премии в области культуры - РИА Новости, 24.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:59 24.01.2024 (обновлено: 15:22 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/premii-1923197626.html
Мишустин вручил премии в области культуры
Мишустин вручил премии в области культуры - РИА Новости, 24.01.2024
Мишустин вручил премии в области культуры
Премьер-министр России Михаил Мишустин вручает премии правительства РФ в области культуры за 2023 год, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:59
2024-01-24T15:22
культура
михаил мишустин
юрий башмет
дмитрий бак
общество
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин вручает премии правительства РФ в области культуры за 2023 год, передает корреспондент РИА Новости."В этом году премиями правительства отмечены семь проектов. Каждый из них настоящее событие для взрослых, для детей, для профессионалов, для любителей. В них авторы обращаются к классическому наследию и народному искусству, хранят память о тяжелых временах отечественной истории, находят точные слова и яркие образы, чтобы рассказать людям о главном в их жизни", — сказал Мишустин.Он отметил, что ему особенно приятно: церемония совпала с Днем рождения одного из лауреатов, Юрия Башмета."В своем мастерстве Вы добились больших высот. И важно, я бы сказал, бесценно, то, что Вы также своим талантом и знаниями делитесь с начинающими музыкантами, реализуете десятки благотворительных и просветительских проектов. Ваша активная гражданская позиция вызывает искреннее уважение", - сказал Мишустин.Премии правительства в области культуры вручаются ежегодно с 2005 года. Каждый год присуждается семь премий в размере 3 миллионов рублей каждая.За проведение концерта-реквиема в день 80-летия начала Великой Отечественной Войны "22 июня. Ровно в 4 утра" премии удостоены автор проекта, художественный руководитель и главный дирижер концерта, художественный руководитель Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет, соавтор проекта, его генпродюсер, директор Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Дмитрий Гринченко и главный режиссер проекта Сергей Широков.За создание музейного центра "Московский Дом Достоевского" премию получает автор проекта, директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак, за постановку спектакля "Я - Сергей Образцов" – автор проекта, директор Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова Елена Булукова, соавтор проекта, режиссер-постановщик Екатерина Образцова и наследник Сергея Алимова, главного художника театра кукол имени Образцова Наталия Августинович (за Алимова).Премии также удостоен автор социального проекта "Цирк — детям села" Сергей Беляков.За проведение VI Всемирного фестиваля фольклора награду получают творческий директор фестиваля, директор Государственного Российского Дома народного творчества имени Поленова Тамара Пуртова, главный координатор программ фестиваля, замдиректора Российского Дома народного творчества Андрей Беляев, художественный руководитель фестиваля, профессор Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова Амина Шафикова.За международный фестиваль фольклора и традиционной культуры "Горцы" премию получает руководитель (автор) и режиссер проекта, директор Республиканского Дома народного творчества Мариян Мугадова, музыкальный руководитель и руководитель фольклорных программ проекта, заведующая отделом истории искусств Института языка, литературы и искусства имени Цадасы Эльмира Абдуллаева и художественный руководитель проекта, член общественной организации "Дагестанское отделение союза композиторов России" Зарема Бутаева.За реализацию национального одноактного балета "Под Небом Вайнахов" премию получают исполнители главных партий Адам Абубакаров, Абу Демельханов и Адам Шабаев.
https://ria.ru/20231226/golikova-1918140634.html
https://ria.ru/20240124/kultura-1923201119.html
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михаил мишустин, юрий башмет, дмитрий бак, общество
Культура, Михаил Мишустин, Юрий Башмет, Дмитрий Бак, Общество
Мишустин вручил премии в области культуры

Мишустин вручил премии правительства в области культуры за 2023 год

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и художественный руководитель ФГБУК "Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" Юрий Башмет на церемонии вручения премий правительства РФ в области культуры за 2023 год. 24 января 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и художественный руководитель ФГБУК Государственный симфонический оркестр Новая Россия Юрий Башмет на церемонии вручения премий правительства РФ в области культуры за 2023 год. 24 января 2024 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и художественный руководитель ФГБУК "Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" Юрий Башмет на церемонии вручения премий правительства РФ в области культуры за 2023 год. 24 января 2024
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин вручает премии правительства РФ в области культуры за 2023 год, передает корреспондент РИА Новости.
"В этом году премиями правительства отмечены семь проектов. Каждый из них настоящее событие для взрослых, для детей, для профессионалов, для любителей. В них авторы обращаются к классическому наследию и народному искусству, хранят память о тяжелых временах отечественной истории, находят точные слова и яркие образы, чтобы рассказать людям о главном в их жизни", — сказал Мишустин.
Павильон Наша культура на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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26 декабря 2023, 12:43
Он отметил, что ему особенно приятно: церемония совпала с Днем рождения одного из лауреатов, Юрия Башмета.
"В своем мастерстве Вы добились больших высот. И важно, я бы сказал, бесценно, то, что Вы также своим талантом и знаниями делитесь с начинающими музыкантами, реализуете десятки благотворительных и просветительских проектов. Ваша активная гражданская позиция вызывает искреннее уважение", - сказал Мишустин.
Премии правительства в области культуры вручаются ежегодно с 2005 года. Каждый год присуждается семь премий в размере 3 миллионов рублей каждая.
За проведение концерта-реквиема в день 80-летия начала Великой Отечественной Войны "22 июня. Ровно в 4 утра" премии удостоены автор проекта, художественный руководитель и главный дирижер концерта, художественный руководитель Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет, соавтор проекта, его генпродюсер, директор Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Дмитрий Гринченко и главный режиссер проекта Сергей Широков.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства РФ в области культуры за 2023 год. 24 января 2024 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Мишустин отметил рост интереса к учреждениям культуры в России
Вчера, 14:14
За создание музейного центра "Московский Дом Достоевского" премию получает автор проекта, директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак, за постановку спектакля "Я - Сергей Образцов" – автор проекта, директор Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова Елена Булукова, соавтор проекта, режиссер-постановщик Екатерина Образцова и наследник Сергея Алимова, главного художника театра кукол имени Образцова Наталия Августинович (за Алимова).
Премии также удостоен автор социального проекта "Цирк — детям села" Сергей Беляков.
За проведение VI Всемирного фестиваля фольклора награду получают творческий директор фестиваля, директор Государственного Российского Дома народного творчества имени Поленова Тамара Пуртова, главный координатор программ фестиваля, замдиректора Российского Дома народного творчества Андрей Беляев, художественный руководитель фестиваля, профессор Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова Амина Шафикова.
За международный фестиваль фольклора и традиционной культуры "Горцы" премию получает руководитель (автор) и режиссер проекта, директор Республиканского Дома народного творчества Мариян Мугадова, музыкальный руководитель и руководитель фольклорных программ проекта, заведующая отделом истории искусств Института языка, литературы и искусства имени Цадасы Эльмира Абдуллаева и художественный руководитель проекта, член общественной организации "Дагестанское отделение союза композиторов России" Зарема Бутаева.
За реализацию национального одноактного балета "Под Небом Вайнахов" премию получают исполнители главных партий Адам Абубакаров, Абу Демельханов и Адам Шабаев.
Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области СМИ
Мишустин вручил военкорам медиагруппы "Россия сегодня" премии в области СМИ
11 января, 15:59
 
КультураМихаил МишустинЮрий БашметДмитрий БакОбщество
 
 
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