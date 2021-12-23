Карнавал, мексиканский праздник, Снегурочка: лучшие новогодние детские шоу
© Фото : предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье"Герои спектакля "Волшебный оркестр"
© Фото : предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье"
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В канун Нового года и в праздничные январские каникулы московские театральные и концертные площадки показывают постановки для всей семьи: от традиционных балетов, таких как "Щелкунчик" или "Снегурочка", до необычных этнических и фантастических сюжетов. РИА Новости выбрало семь самых интересных и ярких спектаклей декабря и января.
"Однажды в Мексике: Кукурузный человечек"
Театр Терезы Дуровой
18, 19, 23, 25, 26 декабря, 2, 3, 4, 8, 9 января
© Фото : предоставлено Театром Терезы ДуровойСпектакль "Кукурузный человечек"
© Фото : предоставлено Театром Терезы Дуровой
Спектакль "Кукурузный человечек"
На протяжении многих лет "Театр Терезы Дуровой" обращается к культуре народов мира. Здесь ставили спектакли датские и индийские, арабские и японские, балканские и шотландские. Теперь – Мексика, уже десятая по счету. Надо сказать, что все этнические постановки театра всегда сопровождает живой оркестр, в состав которого зачастую входят редкие национальные инструменты.
Для нового спектакля "Однажды в Мексике: Кукурузный человечек", сюжет которого был придуман сценаристом Артемом Абрамовым на основе народных преданий и традиций, в театре создали национальные костюмы, часть реквизита привезли специально из Мексики, а артисты брали уроки испанского языка у мексиканца.
По задумке Терезы Дуровой сцена превратится в настоящее кукурузное поле. Для этого изготовлено 1200 початков и 700 кустов кукурузы. Действие разворачивается вокруг национального мексиканского праздника 15-летия девочки – кинсеаньеры, символизирующего окончание детства и вступление во взрослую жизнь. В этот день мужчины дарят девушкам цветы, последнюю куклу и первые взрослые туфли. Независимо от достатка, для каждой семьи это большое событие, к которому готовятся заранее.
"Лига волшебников"
Театр "Школа современной пьесы"
С 28 по 31 декабря, 2, 3 и 5 января
© Фото : предоставлено пресс-службой театра "Школа современной пьесы"Спектакль "Лига волшебников"
© Фото : предоставлено пресс-службой театра "Школа современной пьесы"
Спектакль "Лига волшебников"
Театр "Школа современной пьесы", где обычно ставят лишь современную российскую драматургию, на сей раз представляет настоящее шоу фокусов для детей. "Лига волшебников" собрала лучших иллюзионистов России, которые выступали в разных странах мира. Они – обладатели более 30 высших наград международных конкурсов, участники и победители четырех международных шоу талантов. И именно эти люди представят Россию на Чемпионате мира по фокусам в Канаде в наступающем году. Каждый трюк обставлен как настоящий театральный выход с яркими костюмами и сказочным антуражем.
"Зимняя феерия"
Школа драматического искусства
30 декабря
© Фото : предоставлено театром Школа драматического искусства Спектакль "Зимняя феерия"
© Фото : предоставлено театром Школа драматического искусства
Спектакль "Зимняя феерия"
Замечательный хор "Школы драматического искусства" – полноправный участник многих постановок театра. Здесь певцы играют как актеры, а актеры поют как профессионалы. И все это благодаря известному хормейстеру Светлане Анистратовой, которая руководит хором.
В театре есть не только музыкальные постановки, но и театрализованные концерты, которые смотрятся на одном дыхании.
Один из них – "Зимняя феерия" – сыграют в канун Нового года. В этом действе объединились хорошо знакомые и малоизвестные народные песни: гимны и популярные песни Америки, духовные стихи и колядки России, а также авторские произведения.
"Волшебный оркестр"
На сцене концертного зала "Зарядье"
2-4 января
© Фото : предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье"Герои спектакля "Волшебный оркестр"
© Фото : предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье"
Герои спектакля "Волшебный оркестр"
По уже сложившейся традиции к каждому Новому году в "Зарядье" выпускают необычные праздничные постановки. На этот раз в столицу приехал знаменитый санкт-петербургский театр "Странствующие куклы Господина Пэжо" – лучший театр карнавальной культуры, маски, гротеска и буффонады. К ним присоединится Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина.
В спектакле не будет Деда Мороза и Снегурочки, снега и привычных героев новогодних историй. Поскольку действие спектакля происходит не на земле, а в межгалактическом пространстве, зрителей ждут диковинные герои, которые будут встречать гостей прямо в фойе. Перемены произойдут и в зрительном зале: пространство изменится благодаря трансформации сцены и партера. Яркая компьютерная графика будет транслироваться на огромный нитяной занавес.
Балет "Снегурочка"
Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко
4-5 января
© Фото : предоставлено PR-службой МАМТСпектакль "Снегурочка"
© Фото : предоставлено PR-службой МАМТ
Спектакль "Снегурочка"
Балет "Снегурочка" придумал и впервые поставил в 1961 году балетмейстер Владимир Бурмейстер. Родственник Чайковского (его мать была двоюродной племянницей композитора), он объединил в балете разные партитуры из Чайковского, в том числе и музыку к одноименной пьесе Островского.
Любопытно, что Бурмейстер – известный хореограф и лауреат Сталинской премии, возглавлявший балетную труппу театра Станиславского и Немировича-Данченко почти 30 лет – сочинял этот спектакль по заказу британского театра, который сегодня мы знаем как "Английский национальный балет". Премьера прошла с успехом, постановку сразу окрестили "четвертым балетом Чайковского", хотя композитор, как известно написал всего три, а в 1963 году постановка была перенесена на московскую сцену. В начале 2000-х появилась более короткая редакция "Снегурочки", также было сделаны новые красочные декорации.
Балет-опера-сказка "Щелкунчик"
На сцене Концертного зала "Зарядье"
6-8 января
© Фото : предоставлено Пресс-службой MoscowShow Спектакль "Щелкунчик" на сцене концертного зала "Зарядье"
© Фото : предоставлено Пресс-службой MoscowShow
Спектакль "Щелкунчик" на сцене концертного зала "Зарядье"
"Щелкунчик" в разных вариантах и интерпретациях стал для нас самым популярным новогодним спектаклем. Художник Павел Каплевич и дирижер Филипп Чижевский сделали синтетический балет-оперу-сказку.
Премьера состоялась в 2019 году, и в ближайшие новогодние каникулы постановка возвращается на сцену концертного зала "Зарядье".
Спектакль соединил музыку и хореографию, элементы циркового представления. "Визитная карточка" постановки – необычные и экстравагантные костюмы художника Андрея Бартенева. Эти наряды примерят даже музыканты живого оркестра и дирижер, который появляется перед публикой в костюме кузнечика.
"Я – Сергей Образцов"
Театр кукол С.В.Образцова
20, 28 января
© Фото : предоставлено Театром кукол С.В.Образцова, автор Александр ИванишинЕвгений Цыганов в спектакле "Я – Сергей Образцов"
© Фото : предоставлено Театром кукол С.В.Образцова, автор Александр Иванишин
Евгений Цыганов в спектакле "Я – Сергей Образцов"
Актер Евгений Цыганов, которого мы знаем по прекрасным театральным постановкам и многочисленным работам в кино, теперь дебютирует еще и в театре кукол. Его герой – сам создатель знаменитого театра. Сергей Образцов был ровесником ХХ века, через призму его жизни авторы спектакля рассказывают об истории прошлого столетия. Пьеса написана по мотивам книг Образцова и воспоминаниям современников.
Благодаря куклам, на фоне кадров исторической хроники и рисунков самого Образцова на сцене оживают Русланова и Орлова, Чаплин и Утесов, Шаляпин и Михоэлс.
Режиссером-постановщиком выступила Екатерина Образцова, внучка легендарного театрального деятеля. "Сергей Образцов – ровесник века, поэтому через призму его жизни можно рассказать об истории всего столетия. Он был лично знаком с теми, кто создавал мировую историю, и сам был ее активным участником. Для меня это особенная работа и абсолютно новое решение сценического пространства", – говорит она.
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