https://ria.ru/20211223/novogodnieshou-1764910169.html

Карнавал, мексиканский праздник, Снегурочка: лучшие новогодние детские шоу

Карнавал, мексиканский праздник, Снегурочка: лучшие новогодние детские шоу - РИА Новости, 23.12.2021

Карнавал, мексиканский праздник, Снегурочка: лучшие новогодние детские шоу

В канун Нового года и в праздничные январские каникулы московские театральные и концертные площадки показывают постановки для всей семьи: от традиционных... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T10:54

2021-12-23T10:54

2021-12-23T10:54

музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко

школа современной пьесы

школа драматического искусства

сергей образцов

концертный зал "зарядье"

культпоход

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В канун Нового года и в праздничные январские каникулы московские театральные и концертные площадки показывают постановки для всей семьи: от традиционных балетов, таких как "Щелкунчик" или "Снегурочка", до необычных этнических и фантастических сюжетов. РИА Новости выбрало семь самых интересных и ярких спектаклей декабря и января."Однажды в Мексике: Кукурузный человечек"Театр Терезы Дуровой18, 19, 23, 25, 26 декабря, 2, 3, 4, 8, 9 январяНа протяжении многих лет "Театр Терезы Дуровой" обращается к культуре народов мира. Здесь ставили спектакли датские и индийские, арабские и японские, балканские и шотландские. Теперь – Мексика, уже десятая по счету. Надо сказать, что все этнические постановки театра всегда сопровождает живой оркестр, в состав которого зачастую входят редкие национальные инструменты.По задумке Терезы Дуровой сцена превратится в настоящее кукурузное поле. Для этого изготовлено 1200 початков и 700 кустов кукурузы. Действие разворачивается вокруг национального мексиканского праздника 15-летия девочки – кинсеаньеры, символизирующего окончание детства и вступление во взрослую жизнь. В этот день мужчины дарят девушкам цветы, последнюю куклу и первые взрослые туфли. Независимо от достатка, для каждой семьи это большое событие, к которому готовятся заранее."Лига волшебников"Театр "Школа современной пьесы"С 28 по 31 декабря, 2, 3 и 5 январяТеатр "Школа современной пьесы", где обычно ставят лишь современную российскую драматургию, на сей раз представляет настоящее шоу фокусов для детей. "Лига волшебников" собрала лучших иллюзионистов России, которые выступали в разных странах мира. Они – обладатели более 30 высших наград международных конкурсов, участники и победители четырех международных шоу талантов. И именно эти люди представят Россию на Чемпионате мира по фокусам в Канаде в наступающем году. Каждый трюк обставлен как настоящий театральный выход с яркими костюмами и сказочным антуражем."Зимняя феерия"Школа драматического искусства30 декабряЗамечательный хор "Школы драматического искусства" – полноправный участник многих постановок театра. Здесь певцы играют как актеры, а актеры поют как профессионалы. И все это благодаря известному хормейстеру Светлане Анистратовой, которая руководит хором. Один из них – "Зимняя феерия" – сыграют в канун Нового года. В этом действе объединились хорошо знакомые и малоизвестные народные песни: гимны и популярные песни Америки, духовные стихи и колядки России, а также авторские произведения."Волшебный оркестр"На сцене концертного зала "Зарядье"2-4 январяПо уже сложившейся традиции к каждому Новому году в "Зарядье" выпускают необычные праздничные постановки. На этот раз в столицу приехал знаменитый санкт-петербургский театр "Странствующие куклы Господина Пэжо" – лучший театр карнавальной культуры, маски, гротеска и буффонады. К ним присоединится Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина.В спектакле не будет Деда Мороза и Снегурочки, снега и привычных героев новогодних историй. Поскольку действие спектакля происходит не на земле, а в межгалактическом пространстве, зрителей ждут диковинные герои, которые будут встречать гостей прямо в фойе. Перемены произойдут и в зрительном зале: пространство изменится благодаря трансформации сцены и партера. Яркая компьютерная графика будет транслироваться на огромный нитяной занавес.Балет "Снегурочка"Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко4-5 январяБалет "Снегурочка" придумал и впервые поставил в 1961 году балетмейстер Владимир Бурмейстер. Родственник Чайковского (его мать была двоюродной племянницей композитора), он объединил в балете разные партитуры из Чайковского, в том числе и музыку к одноименной пьесе Островского. Любопытно, что Бурмейстер – известный хореограф и лауреат Сталинской премии, возглавлявший балетную труппу театра Станиславского и Немировича-Данченко почти 30 лет – сочинял этот спектакль по заказу британского театра, который сегодня мы знаем как "Английский национальный балет". Премьера прошла с успехом, постановку сразу окрестили "четвертым балетом Чайковского", хотя композитор, как известно написал всего три, а в 1963 году постановка была перенесена на московскую сцену. В начале 2000-х появилась более короткая редакция "Снегурочки", также было сделаны новые красочные декорации.Балет-опера-сказка "Щелкунчик"На сцене Концертного зала "Зарядье"6-8 января"Щелкунчик" в разных вариантах и интерпретациях стал для нас самым популярным новогодним спектаклем. Художник Павел Каплевич и дирижер Филипп Чижевский сделали синтетический балет-оперу-сказку. Спектакль соединил музыку и хореографию, элементы циркового представления. "Визитная карточка" постановки – необычные и экстравагантные костюмы художника Андрея Бартенева. Эти наряды примерят даже музыканты живого оркестра и дирижер, который появляется перед публикой в костюме кузнечика."Я – Сергей Образцов"Театр кукол С.В.Образцова20, 28 январяАктер Евгений Цыганов, которого мы знаем по прекрасным театральным постановкам и многочисленным работам в кино, теперь дебютирует еще и в театре кукол. Его герой – сам создатель знаменитого театра. Сергей Образцов был ровесником ХХ века, через призму его жизни авторы спектакля рассказывают об истории прошлого столетия. Пьеса написана по мотивам книг Образцова и воспоминаниям современников. Режиссером-постановщиком выступила Екатерина Образцова, внучка легендарного театрального деятеля. "Сергей Образцов – ровесник века, поэтому через призму его жизни можно рассказать об истории всего столетия. Он был лично знаком с теми, кто создавал мировую историю, и сам был ее активным участником. Для меня это особенная работа и абсолютно новое решение сценического пространства", – говорит она.

https://ria.ru/20211216/teatry-1764104497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, школа современной пьесы, школа драматического искусства, сергей образцов, концертный зал "зарядье", культпоход