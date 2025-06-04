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СБУ заочно предъявила обвинения двум российским судьям
СБУ заочно предъявила обвинения двум российским судьям - РИА Новости, 04.06.2025
СБУ заочно предъявила обвинения двум российским судьям
Служба безопасности Украины сообщила в среду, что заочно предъявила обвинения двум российским судьям Константину Простову и Сергею Образцову за приговор,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:27:00+03:00
2025-06-04T14:27:00+03:00
2025-06-04T14:27:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в среду, что заочно предъявила обвинения двум российским судьям Константину Простову и Сергею Образцову за приговор, вынесенный ими в отношении двух военных украинского неонацистского формирования "Азов"* (организация признана террористической и запрещена в России). "СБУ заочно сообщила о подозрении российским судьям Константину Простову и Сергею Образцову, которые вынесли тюремные приговоры пленным бойцам "Азова"*, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным ведомства, боевиков "Азова"* в мае и ноябре 2024 года приговорили к 18 годам заключения в колонии строгого режима. Российским судьям заочно предъявлены обвинения по статье "Военные преступления, в частности, нарушение требований статей 129 и 130 Конвенции об обращении с военнопленными". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на Украине, Сергей Образцов, Служба безопасности Украины, Россия, Украина, В мире
СБУ заочно предъявила обвинения двум российским судьям
СБУ заочно предъявила обвинения судьям из России за приговор боевикам "Азова"