https://ria.ru/20250604/sbu--2020860394.html

СБУ заочно предъявила обвинения двум российским судьям

СБУ заочно предъявила обвинения двум российским судьям - РИА Новости, 04.06.2025

СБУ заочно предъявила обвинения двум российским судьям

Служба безопасности Украины сообщила в среду, что заочно предъявила обвинения двум российским судьям Константину Простову и Сергею Образцову за приговор,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:27:00+03:00

2025-06-04T14:27:00+03:00

2025-06-04T14:27:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в среду, что заочно предъявила обвинения двум российским судьям Константину Простову и Сергею Образцову за приговор, вынесенный ими в отношении двух военных украинского неонацистского формирования "Азов"* (организация признана террористической и запрещена в России). "СБУ заочно сообщила о подозрении российским судьям Константину Простову и Сергею Образцову, которые вынесли тюремные приговоры пленным бойцам "Азова"*, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным ведомства, боевиков "Азова"* в мае и ноябре 2024 года приговорили к 18 годам заключения в колонии строгого режима. Российским судьям заочно предъявлены обвинения по статье "Военные преступления, в частности, нарушение требований статей 129 и 130 Конвенции об обращении с военнопленными". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250528/makarenko-2019588716.html

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