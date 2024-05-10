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Подвиги фронтовых бригад: кого из артистов объявили врагами Рейха - РИА Новости, 10.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 10.05.2024 (обновлено: 08:01 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/front-1944152621.html
Подвиги фронтовых бригад: кого из артистов объявили врагами Рейха
Подвиги фронтовых бригад: кого из артистов объявили врагами Рейха - РИА Новости, 10.05.2024
Подвиги фронтовых бригад: кого из артистов объявили врагами Рейха
Клавдия Шульженко и Леонид Утесов часто бывали на фронте — выступали перед солдатами. Фашисты даже провозгласили их врагами Германии и пытались захватить в... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T08:00
2024-05-10T08:01
культура
большой театр
сергей образцов
великая отечественная война (1941-1945)
артист
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Павел Сурков. Клавдия Шульженко и Леонид Утесов часто бывали на фронте — выступали перед солдатами. Фашисты даже провозгласили их врагами Германии и пытались захватить в плен. Мхатовец Александр Остужев, которому было уже под 70, говорил, что никакой сценический триумф не сравнится с аплодисментами бойцов. Какие еще певцы и актеры во время Великой Отечественной ездили на передовую — в материале РИА Новости.Среди окопов и по телефонуАртисты выступали прямо в кузове полуторки перед теми, кто еще несколько часов назад вел бой. Пели под нехитрый аккомпанемент гитары или гармошки. И букеты скромных полевых ромашек были для них дороже роскошных охапок цветов, подаренных в мирное время.Фронтовые бригады были и в Первую мировую, но в Великую Отечественную эта традиция стала массовой. На передовую приезжали актеры, певцы, цирковые акробаты, фокусники и дрессировщики. Порой не было времени загримироваться или переодеться в концертное платье. Для связистов, которые не могли отойти от аппаратов, иногда пели по телефону.Пользовался невероятной популярностью и кукольный театр. Сергей Образцов вспоминал, что на фронте они почти сто раз сыграли перед красноармейцами спектакль "Волшебная лампа Аладдина": взрослые бойцы радовались как дети приключениям восточного воришки и его верного джинна, старая добрая сказка придавала солдатам сил и радости.Новые репризы и подвигЛегендарный клоун Карандаш, Михаил Румянцев, привозил с фронта новые комические репризы. Вот он слушает истошный лай дрессированной собаки Кляксы и сообщает, что "речь министра пропаганды Геббельса окончена". Или забирается в деревянный танк, а затем вываливается оттуда весь перебинтованный и с костылем, комментируя: "Так фрицы шли на Москву… и обратно". Порой артист возвращался с передовой и в тот же вечер выходил на арену цирка — смешить работников тыла и членов семей бойцов. Известный наездник Михаил Туганов однажды даже совершил подвиг: вместе с товарищами спрятался под брюхом лошадей, как делал это много раз на манеже, и вплотную подобрался к фашистским позициям. Немцы думали, что к ним скачут кони без всадников и не были готовы к неожиданной атаке.Ну а Утесов или Шульженко всегда производили фурор. Леонид Осипович даже брал с собой свой оркестр, так что получался полноценный концерт. Он пел, конферировал, обменивался с бойцами шутками, рассказывал анекдоты. Непременно звучала знаменитая "Раскинулось море широко". А потом появилась победная песня воина-освободителя: "Город весь прошли — и последней улицы название прочли".Концерт под обстрелами Русланова однажды не сходила со сцены четыре часа подряд. Концерт начался под обстрелом, но стоило Лидии Андреевне запеть, как пальба стихла. Приезжала она и в Берлин, где еще шли бои. Ее называли "гвардии певицей", наградили орденом Красной Звезды. Когда на берлинских улицах немцы открыли огонь, красноармейцы крикнули ей: "Пригнитесь!" — "Да где это видано, чтобы русская песня врагу кланялась!" — ответила Русланова. Уже через несколько дней у Рейхстага она исполнила "Валенки" и расписалась вместе с солдатами на одной из колонн.Валентин Катаев писал: "Вот она закончила песню. Молодой боец подходит к певице. Он говорит: "Видишь, какие мы чумазые после боя. Но песней ты нас умыла, как мать умывает своих детей. Спасибо. Сердце оттаяло…"Деньги — фронтуАртисты не только выступали на передовой, но и отдавали солдатам то, что заработали в тылу. Лидия Русланова потратила свои гонорары на две батареи "Катюш". А Большой театр профинансировал целую эскадрилью самолетов, ее назвали "Советский артист".Последний перед официальным расформированием концерт фронтовых бригад состоялся 14 мая у стен Рейхстага. Артисты прибыли на него со всех фронтов — кто-то даже прилетел спецрейсом. Это был праздник Победы.
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большой театр, сергей образцов, великая отечественная война (1941-1945), артист
Культура, Большой театр, Сергей Образцов, Великая Отечественная война (1941-1945), артист

Подвиги фронтовых бригад: кого из артистов объявили врагами Рейха

© РИА Новости / Георгий Петрусов | Перейти в медиабанкНародная артистка РСФСР Лидия Русланова выступает с концертом перед советскими воинами на ступенях Рейхстага
Народная артистка РСФСР Лидия Русланова выступает с концертом перед советскими воинами на ступенях Рейхстага - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Георгий Петрусов
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Павел Сурков. Клавдия Шульженко и Леонид Утесов часто бывали на фронте — выступали перед солдатами. Фашисты даже провозгласили их врагами Германии и пытались захватить в плен. Мхатовец Александр Остужев, которому было уже под 70, говорил, что никакой сценический триумф не сравнится с аплодисментами бойцов. Какие еще певцы и актеры во время Великой Отечественной ездили на передовую — в материале РИА Новости.

Среди окопов и по телефону

© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война. Артисты на фронте, 1943 год
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Артисты на фронте, 1943 год - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Великая Отечественная война. Артисты на фронте, 1943 год
Артисты выступали прямо в кузове полуторки перед теми, кто еще несколько часов назад вел бой. Пели под нехитрый аккомпанемент гитары или гармошки. И букеты скромных полевых ромашек были для них дороже роскошных охапок цветов, подаренных в мирное время.
Фронтовые бригады были и в Первую мировую, но в Великую Отечественную эта традиция стала массовой. На передовую приезжали актеры, певцы, цирковые акробаты, фокусники и дрессировщики. Порой не было времени загримироваться или переодеться в концертное платье. Для связистов, которые не могли отойти от аппаратов, иногда пели по телефону.
© РИА Новости / Б. Алешкин | Перейти в медиабанкНародный артист СССР, главный режиссер Государственного театра кукол Сергей Образцов
Народный артист СССР, главный режиссер Государственного театра кукол Сергей Образцов - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Б. Алешкин
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Народный артист СССР, главный режиссер Государственного театра кукол Сергей Образцов
Пользовался невероятной популярностью и кукольный театр. Сергей Образцов вспоминал, что на фронте они почти сто раз сыграли перед красноармейцами спектакль "Волшебная лампа Аладдина": взрослые бойцы радовались как дети приключениям восточного воришки и его верного джинна, старая добрая сказка придавала солдатам сил и радости.

Новые репризы и подвиг

© РИА Новости / В. Барановский | Перейти в медиабанкКлоун Карандаш
Клоун Карандаш - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / В. Барановский
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Клоун Карандаш
Легендарный клоун Карандаш, Михаил Румянцев, привозил с фронта новые комические репризы. Вот он слушает истошный лай дрессированной собаки Кляксы и сообщает, что "речь министра пропаганды Геббельса окончена". Или забирается в деревянный танк, а затем вываливается оттуда весь перебинтованный и с костылем, комментируя: "Так фрицы шли на Москву… и обратно". Порой артист возвращался с передовой и в тот же вечер выходил на арену цирка — смешить работников тыла и членов семей бойцов.
Известный наездник Михаил Туганов однажды даже совершил подвиг: вместе с товарищами спрятался под брюхом лошадей, как делал это много раз на манеже, и вплотную подобрался к фашистским позициям. Немцы думали, что к ним скачут кони без всадников и не были готовы к неожиданной атаке.
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Народная артистка СССР Клавдия Шульженко исполняет знаменитую песню "Синий платочек". Кадр из документального фильма "Концерт фронту". Центральная студия кинохроники. 1942 год.

Народная артистка СССР певица Клавдия Шульженко исполняет знаменитую песню Синий платочек. Кадр из документального фильма Концерт фронту. 1942 год

Народная артистка СССР Клавдия Шульженко исполняет знаменитую песню "Синий платочек". Кадр из документального фильма "Концерт фронту". Центральная студия кинохроники. 1942 год.

© РИА Новости
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1 из 2
© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкНародный артист РСФСР Леонид Осипович Утесов.
Леонид Осипович Утесов
Народный артист РСФСР Леонид Осипович Утесов.
© РИА Новости / Валерий Шустов
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2 из 2

Народная артистка СССР Клавдия Шульженко исполняет знаменитую песню "Синий платочек". Кадр из документального фильма "Концерт фронту". Центральная студия кинохроники. 1942 год.

© РИА Новости
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1 из 2
Народный артист РСФСР Леонид Осипович Утесов.
© РИА Новости / Валерий Шустов
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2 из 2
Ну а Утесов или Шульженко всегда производили фурор. Леонид Осипович даже брал с собой свой оркестр, так что получался полноценный концерт. Он пел, конферировал, обменивался с бойцами шутками, рассказывал анекдоты. Непременно звучала знаменитая "Раскинулось море широко". А потом появилась победная песня воина-освободителя: "Город весь прошли — и последней улицы название прочли".

Концерт под обстрелами

© РИА Новости / В. Бородин | Перейти в медиабанкЛидия Русланова
Лидия Русланова - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / В. Бородин
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Лидия Русланова
Русланова однажды не сходила со сцены четыре часа подряд. Концерт начался под обстрелом, но стоило Лидии Андреевне запеть, как пальба стихла. Приезжала она и в Берлин, где еще шли бои. Ее называли "гвардии певицей", наградили орденом Красной Звезды. Когда на берлинских улицах немцы открыли огонь, красноармейцы крикнули ей: "Пригнитесь!" — "Да где это видано, чтобы русская песня врагу кланялась!" — ответила Русланова. Уже через несколько дней у Рейхстага она исполнила "Валенки" и расписалась вместе с солдатами на одной из колонн.
Валентин Катаев писал: "Вот она закончила песню. Молодой боец подходит к певице. Он говорит: "Видишь, какие мы чумазые после боя. Но песней ты нас умыла, как мать умывает своих детей. Спасибо. Сердце оттаяло…"

Деньги — фронту

Артисты не только выступали на передовой, но и отдавали солдатам то, что заработали в тылу. Лидия Русланова потратила свои гонорары на две батареи "Катюш". А Большой театр профинансировал целую эскадрилью самолетов, ее назвали "Советский артист".
Последний перед официальным расформированием концерт фронтовых бригад состоялся 14 мая у стен Рейхстага. Артисты прибыли на него со всех фронтов — кто-то даже прилетел спецрейсом. Это был праздник Победы.
Кадр из сериала Адмирал Кузнецов
Правдивая история о герое: почему стоит смотреть сериал "Адмирал Кузнецов"
17 марта, 08:00
 
КультураБольшой театрСергей ОбразцовВеликая Отечественная война (1941-1945)артист
 
 
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