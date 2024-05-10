https://ria.ru/20240510/front-1944152621.html

Подвиги фронтовых бригад: кого из артистов объявили врагами Рейха

Подвиги фронтовых бригад: кого из артистов объявили врагами Рейха - РИА Новости, 10.05.2024

Подвиги фронтовых бригад: кого из артистов объявили врагами Рейха

Клавдия Шульженко и Леонид Утесов часто бывали на фронте — выступали перед солдатами. Фашисты даже провозгласили их врагами Германии и пытались захватить в... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T08:00

2024-05-10T08:00

2024-05-10T08:01

культура

большой театр

сергей образцов

великая отечественная война (1941-1945)

артист

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Павел Сурков. Клавдия Шульженко и Леонид Утесов часто бывали на фронте — выступали перед солдатами. Фашисты даже провозгласили их врагами Германии и пытались захватить в плен. Мхатовец Александр Остужев, которому было уже под 70, говорил, что никакой сценический триумф не сравнится с аплодисментами бойцов. Какие еще певцы и актеры во время Великой Отечественной ездили на передовую — в материале РИА Новости.Среди окопов и по телефонуАртисты выступали прямо в кузове полуторки перед теми, кто еще несколько часов назад вел бой. Пели под нехитрый аккомпанемент гитары или гармошки. И букеты скромных полевых ромашек были для них дороже роскошных охапок цветов, подаренных в мирное время.Фронтовые бригады были и в Первую мировую, но в Великую Отечественную эта традиция стала массовой. На передовую приезжали актеры, певцы, цирковые акробаты, фокусники и дрессировщики. Порой не было времени загримироваться или переодеться в концертное платье. Для связистов, которые не могли отойти от аппаратов, иногда пели по телефону.Пользовался невероятной популярностью и кукольный театр. Сергей Образцов вспоминал, что на фронте они почти сто раз сыграли перед красноармейцами спектакль "Волшебная лампа Аладдина": взрослые бойцы радовались как дети приключениям восточного воришки и его верного джинна, старая добрая сказка придавала солдатам сил и радости.Новые репризы и подвигЛегендарный клоун Карандаш, Михаил Румянцев, привозил с фронта новые комические репризы. Вот он слушает истошный лай дрессированной собаки Кляксы и сообщает, что "речь министра пропаганды Геббельса окончена". Или забирается в деревянный танк, а затем вываливается оттуда весь перебинтованный и с костылем, комментируя: "Так фрицы шли на Москву… и обратно". Порой артист возвращался с передовой и в тот же вечер выходил на арену цирка — смешить работников тыла и членов семей бойцов. Известный наездник Михаил Туганов однажды даже совершил подвиг: вместе с товарищами спрятался под брюхом лошадей, как делал это много раз на манеже, и вплотную подобрался к фашистским позициям. Немцы думали, что к ним скачут кони без всадников и не были готовы к неожиданной атаке.Ну а Утесов или Шульженко всегда производили фурор. Леонид Осипович даже брал с собой свой оркестр, так что получался полноценный концерт. Он пел, конферировал, обменивался с бойцами шутками, рассказывал анекдоты. Непременно звучала знаменитая "Раскинулось море широко". А потом появилась победная песня воина-освободителя: "Город весь прошли — и последней улицы название прочли".Концерт под обстрелами Русланова однажды не сходила со сцены четыре часа подряд. Концерт начался под обстрелом, но стоило Лидии Андреевне запеть, как пальба стихла. Приезжала она и в Берлин, где еще шли бои. Ее называли "гвардии певицей", наградили орденом Красной Звезды. Когда на берлинских улицах немцы открыли огонь, красноармейцы крикнули ей: "Пригнитесь!" — "Да где это видано, чтобы русская песня врагу кланялась!" — ответила Русланова. Уже через несколько дней у Рейхстага она исполнила "Валенки" и расписалась вместе с солдатами на одной из колонн.Валентин Катаев писал: "Вот она закончила песню. Молодой боец подходит к певице. Он говорит: "Видишь, какие мы чумазые после боя. Но песней ты нас умыла, как мать умывает своих детей. Спасибо. Сердце оттаяло…"Деньги — фронтуАртисты не только выступали на передовой, но и отдавали солдатам то, что заработали в тылу. Лидия Русланова потратила свои гонорары на две батареи "Катюш". А Большой театр профинансировал целую эскадрилью самолетов, ее назвали "Советский артист".Последний перед официальным расформированием концерт фронтовых бригад состоялся 14 мая у стен Рейхстага. Артисты прибыли на него со всех фронтов — кто-то даже прилетел спецрейсом. Это был праздник Победы.

https://ria.ru/20240317/kino-1933247299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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большой театр, сергей образцов, великая отечественная война (1941-1945), артист