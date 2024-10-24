https://ria.ru/20241024/teatrkukol-1979579127.html

Не только для детей: чем живет легендарный Театр кукол Сергея Образцова

Не только для детей: чем живет легендарный Театр кукол Сергея Образцова - РИА Новости, 24.10.2024

Не только для детей: чем живет легендарный Театр кукол Сергея Образцова

Театр кукол имени Сергея Образцова готовит в 94 сезоне несколько премьер. Помимо привычных зрителю детских спектаклей в афише появятся постановки по... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T09:35

2024-10-24T09:35

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Театр кукол имени Сергея Образцова готовит в 94 сезоне несколько премьер. Помимо привычных зрителю детских спектаклей в афише появятся постановки по Достоевскому и Гете. В последние годы театр переживает период обновления: созданы новые площадки для показа спектаклей и театрализованных представлений, реализованы давние мечты Сергея Владимировича – спектакли в Образцовпарке идут круглый год, открыл свои двери для публики Арт-клуб, а в афише можно найти постановки для малышей, подростков и для взрослой аудитории.Директор театра Елена Булукова подчеркивает: театр кукол – не только детское развлечение, а дух эксперимента был заложен самим Образцовым.– В этом году вы провели второй по счету фестиваль "Истоки". В чем было принципиальное отличие от первого, который прошел в 2022 году?– "Истоки" – совершенно новый фестиваль, который был придуман и впервые проведен в год, объявленный у нас в стране Годом сохранения нематериального культурного наследия народов России. Театр кукол – один из древнейших видов искусства. Нам хотелось напомнить об истоках, показать особенности национальных культур. Мы сделали упор на эпос, народные сказания, легенды и на куклы, популярные у разных народов. Например, из республики Тыва к нам приезжал мастер пальчикового театра, был турецкий театр "Карагез" с популярными в Турции теневыми куклами.В 2024-м году мы обратили внимание на традиции регионов России. Например, из Иркутска к нам приехал спектакль "Праздник шишки". Все сибиряки знают, что такое "бить шишку", то есть собирать кедровые орешки. А нам это выражение незнакомо. Донецкий академический театр кукол привез спектакль "Скифские бабы". Это тоже локальная история, связанная с древними каменными статуями в степях Луганщины, Донецка.– У театра есть "Образцовфест", тоже международный, с 2021 года проходит фестиваль детских любительских коллективов "Образ". Чем они отличаются от "Истоков"?– "Образцовфест" проходит уже больше 20 лет. На этом фестивале мы показываем лучшее, что происходит в мире играющих кукол. Мы стараемся привезти спектакли, которые интересны зрителю, без жанровых и географических ограничений.В фестивале "Образ" принимают участие любительские региональные детские коллективы, которые нуждаются в поддержке.В России довольно много детских студий, одни работают при театрах, другие – независимые и создаются энтузиастами. После первого фестиваля все они писали нам, что поездка в Москву привлекла на местах внимание и к их работе, и к театру кукол. В 2024-м году мы провели "Образ" в третий раз, это инициатива театра, театр организовал фестиваль своими силами. Хочу отметить, что это начинание поддерживает ведущий фестиваля – заслуженный артист РФ Александр Олешко.– Насколько самобытно сегодня развивается искусство театра кукол? Много ли последователей традиций Сергея Образцова?Говоря о традициях, заложенных Сергеем Образцовым, чаще вспоминают тростевые куклы. Но, на мой взгляд, играть в традициях Образцова – это не значит играть только тростевыми куклами. Он сам был экспериментатором, новатором, выступал с мягкими мимирующими куклами, сегодня их называют "маппетами", перчаточными куклами. Просто тростевую куклу он поднял до высокого театрального уровня, потому что она дала возможность театру ставить не только сказки и сатирические спектакли, но и романтическую героику. Если вы посмотрите спектакль "Волшебная лампа Аладдина", в котором впервые были использованы тростевые куклы художника Бориса Тузлукова, вы увидите, как прекрасный юноша Аладдин делает широкие жесты, обращаясь к Будур… Образцов верил в поиск, в изменения, он понимал: если что-то живо, оно растет, развивается, меняется.Неизменным остается только мертвое. Это же его слова: "Там, где сильны традиции, мертвы идеи". И мы с этим согласны. Традиции нужно сохранять, но не в застывшей форме, их нужно продолжать и развивать в новом ключе. И нам завещано экспериментировать, идти в ногу со временем и зрителем, быть, прежде всего, интересными зрителю.– Сейчас театр как раз и переживает период обновления. В том числе, вы запускаете Международную школу кукольников имени Сергея Образцова – что это за проект, почему он необходим?– При Сергее Образцове в нашем театре проводили стажировки для региональных художников, режиссеров и актеров. Между собой это неофициально называли даже "академией Образцова", хотя обучение не было образовательными курсами. Это была возможность совершенствоваться, обмениваться опытом. В свое время здесь работали педагоги и психологи. На предпоказы всегда приглашались учителя школ, а потом уже на спектакли приводили учеников. Сейчас хочется эту традицию восстановить.С 2021 года у нас развивается методический центр, который занимается исследованием сегодняшнего поколения.Например, прошла лаборатория с подростками, которая называлась "Накипело". Участники – подростки 12-15 лет – рассказывали драматургу и режиссеру истории, которые происходят с ними в школе, которые волновали их на самом деле. На основе собранного материала получилась пьеса. Продолжением проекта станет спектакль на наиболее обсуждаемые школьные темы.– Есть стереотип, что театр кукол – это развлечение для маленьких детей. А вы привлекаете подростков?– Мы изучаем причины формирования такого мощного стереотипа, используем все возможности работать над формированием нового восприятия театра кукол как искусства для зрителей всех возрастов. Безусловно, мы работаем с детьми и сохраняем спектакли 0+, 3+, 6+. Мы по-прежнему являемся тем местом, где ребенок знакомится с театром. И если мы испортим первое впечатление, то потом драматический театр уже не получит своего зрителя. Так что на нас лежит огромная ответственность.Но репертуар формируют и вечерние спектакли. Театр развивается, реализуя стратегию кроссформатов: в одном спектакле могут гармонично взаимодействовать и куклы, и драма, и балет, и опера. Все это мы видим в наших актуальных работах и коллаборациях с Большим театром, с "Современником". Надо понимать, что сегодня высокая конкуренция за внимание зрителя — значит, мы должны выпускать интересные, качественные спектакли, быть конкурентноспособными на рынке, например, вечерних спектаклей Москвы, а это для нас новая и весьма непростая и невероятно интересная задача.– Расскажите о премьерах этого сезона – у вас есть проекты для самых маленьких и одновременно спектакли по Достоевскому, Гете и "Троя".– Премьеры 2025 года у нас и разножанровые, и разновозрастные. Прежде всего, мы делаем спектакль совсем для малышей 0+ "Крем и Кекс" про двух собак. Он будет представлен в специально оборудованном арт-пространстве.В ноябре мы ждем премьеру "Мухи-Цокотухи", которую делаем совместно со студией "Союзмультфильм". Спектакль будет интересен разной аудитории, с одной стороны, он с маркером 0+, но, с другой стороны, мы готовим зрителю большой подарок – это джаз-спектакль, в котором у кукол будут свои музыкальные номера на музыку Александра Цфасмана в исполнении Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова. Это удовольствие, конечно."Бедные люди" по Достоевскому – постановка для подростков. Этот материал заинтересовал Александра Артемовича Адабашьяна. Он выступает и как автор сценария, и как режиссер, и как художник. Это – премьера декабря.Весной еще две премьеры. Первая – спектакль "Фауст". В прошлом сезоне у нас очень успешно прошла лаборатория хореографов, режиссеров и педагогов Егора Дружинина и Владимира Варнавы. В финале стало понятно, что наши артисты могут и готовы участвовать в пластических и танцевальных этюдах. Так появилась идея сделать пластический спектакль.В мае мы ждем премьеру Екатерины Образцовой под рабочим названием "Троя". Это история о мечтателе Шлимане и его поисках Трои.– В этом сезоне у вас запланирована и коллаборация с Музыкальным театром имени Станиславского и Немировича-Данченко. Что это за постановка?– В 93 сезоне у нас состоялись две коллаборации с театрами – "Современником" в драме и Большим театром (Камерной сценой) в опере. Сейчас с Музыкальным театром имени Станиславского и Немировича-Данченко мы будем делать два балета Стравинского – "Петрушку" и "Жар-птицу". Театр кукол Образцова готовит кукол. Художник постановки – режиссер Виктор Никоненко, заслуженный художник России, лауреат Премии "Золотая Маска". Конечно же, в проекте участвуют артисты нашего театра. Такое сотрудничество дает артистам новый опыт, позволяет им раскрываться и проявлять новые грани таланта, развивает профессиональные возможности и компетенции.Мне кажется, что сегодня нельзя замыкаться в одном направлении – это ограничивает возможности театра, сужает мировоззрение. Я за синтез. Любой синтез должен возникать не нарочито, а естественно, от потребности именно так выразить идею, мысль. Тогда произведение будет интересно зрителю, включать его в диалог, в эстетическое переживание.– Нельзя не спросить о ваших знаменитых часах, которые находятся на реставрации. Когда они вернутся на фронтон театра?– После обследования специалистами в целях безопасности мы сняли часы раньше, чем было запланировано. Их просто опасно было оставлять на фасаде здания из-за износа крепежей. Потом приступили к проектно-исследовательским работам. Непосредственно ремонтные работы начнутся в конце октября. Надеемся, что года хватит для того, чтобы привести механизм и фигурки персонажей в порядок и вернуть наши легендарные часы на их историческое место.

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культпоход, россия, москва, сергей образцов, егор дружинин, александр олешко, союзмультфильм