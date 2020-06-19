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https://ria.ru/20200619/1573155354.html
Что смотреть онлайн 19, 20 и 21 июня. Расписание трансляций
На этой неделе в Румынии проходит в онлайн-формате крупнейший в Восточной Европе театральный смотр с участием российских трупп, а в Перми продолжается... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T00:46
культура
самоизоляция
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театр
новости культуры
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андрей могучий
метрополитен-опера
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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самоизоляция, коронавирус covid-19, музыка, театр, новости культуры, евгений князев, андрей могучий, метрополитен-опера, театр имени е. вахтангова, большой драматический театр товстоногова, русский музей, пермский театр оперы и балета, роберто аланья

Что смотреть онлайн 19, 20 и 21 июня. Расписание трансляций

00:00 19.06.2020 (обновлено: 00:46 19.06.2020)
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© предоставлено фестивалем "Золотая Маска"Спектакль "Алиса" на сцене БДТ имени Г.А.Товстоногова
Спектакль Алиса на сцене БДТ имени Г.А.Товстоногова
© предоставлено фестивалем "Золотая Маска"
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. На этой неделе в Румынии проходит в онлайн-формате крупнейший в Восточной Европе театральный смотр с участием российских трупп, а в Перми продолжается ретроспектива Дягилевского фестиваля. Кроме того нельзя пропустить "Алису" Андрея Могучего в БДТ, "Терроризм" и "Вишневый сад" в МХТ имени Чехова, концерт Хора Турецкого. Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.

19 июня

С 2:30 (19 июня) до 1:30 (21 июня) в Метрополитен-опере доступна запись 1984 года "Силы судьбы" Джузеппе Верди, которую считают недооцененным шедевром композитора. Режиссер Джон Декстер, дирижер Джеймс Ливайн. В ролях: Леонтина Прайс, Джузеппе Джакомини, Лео Нуччи, Бональдо Джайотти.

День

В 15:00 на YouTube-канале Новосибирского театра оперы и балета покажут "Замок герцога Синяя Борода" Белы Бартока. Постановка Вячеслава Стародубцева. Премьера состоялась в 2018 году.
В 15:00 в проекте "Большие гастроли" Бурятский театр кукол "Ульгэр" начнет прямую трансляцию спектакля "Птица-лебедь" ("Хун-шубуун") Михаила Батоина по мотивам легенды о Матери-лебеди о охотнике Хоридое. Режиссер Эрдэни Жалцанов.
© предоставлено пресс-службой проекта "Большие гастроли"Сцена из спектакля "Птица-лебедь" Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр"
Сцена из спектакля Птица-лебедь Бурятского республиканского театра кукол Ульгэр
© предоставлено пресс-службой проекта "Большие гастроли"
Сцена из спектакля "Птица-лебедь" Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр"
В 16:30 Русский музей приглашает на онлайн-экскурсию "Михайловский сад. История преображения" рассказывать будут заведующая методическим отделом Елена Станкевич и главный хранитель садов музея Ольга Черданцева.
В 17:00 в программе ретроспективы Международного Дягилевского фестиваля на сайте Пермского театр оперы и балеты можно посмотреть запись 2019 года концерта французского ансамбля старинной музыки La Tempête под руководством Симона-Пьера Бестьона. Прозвучат произведения Генриха Шютца и Иоганна Германа Шайна.
В 17:00 в инстаграме МХТ имени Чехова состоится встреча Вадима Верника со Станиславом Дужниковым. Вопросы можно оставлять в группах театра в соцсетях.
В 18:00 Венская опера предлагает посмотреть запись 2018 года спектакля "Отелло" на музыку Джузеппе Верди. Дирижер Грэм Дженкинс. В ролях: Александра Куржак, Роберто Аланья, Далибор Дженис.

Вечер

В 19:00 БДТ имени Товстоногова завершит акцию #помогиврачам спектаклем "Алиса". Режиссер Андрей Могучий. В главной роли Алиса Фрейндлих. Постановка впервые будет показана в интернете. Все вырученные средства от продажи билетов пойдут на поддержку НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Приобрести билет на благотворительный показ можно по ссылке.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Актер Георгий Штиль в роли Додо и актриса Алиса Фрейндих в роли Алисы в спектакле "Алиса" (Бег по кругу в 2-х действиях)

Спектакль Алиса БДТ имени Г.А.Товстоногова в Москве
1 из 5

Актер Георгий Штиль в роли Додо и актриса Алиса Фрейндих в роли Алисы в спектакле "Алиса" (Бег по кругу в 2-х действиях)

© РИА Новости / Владимир Песня
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© Фото : предоставлено БДТ

Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли

Премьера спектакля Алиса с Алисой Фрейндлих в главной роли
2 из 5

Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли

© Фото : предоставлено БДТ
© Фото : с сайта БДТСпектакль "Алиса" Андрея Могучего
Спектакль Алиса Андрея Могучего
3 из 5
Спектакль "Алиса" Андрея Могучего
© Фото : с сайта БДТ
© Фото : предоставлено БДТ

Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли

Премьера спектакля Алиса с Алисой Фрейндлих в главной роли
4 из 5

Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли

© Фото : предоставлено БДТ
© Фото : предоставлено БДТ

Сцена из спектакля "Алиса" Андрея Могучего в БДТ имени Товстоногова

Премьера спектакля Алиса с Алисой Фрейндлих в главной роли
5 из 5

Сцена из спектакля "Алиса" Андрея Могучего в БДТ имени Товстоногова

© Фото : предоставлено БДТ
1 из 5

Актер Георгий Штиль в роли Додо и актриса Алиса Фрейндих в роли Алисы в спектакле "Алиса" (Бег по кругу в 2-х действиях)

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
2 из 5

Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли

© Фото : предоставлено БДТ
3 из 5
Спектакль "Алиса" Андрея Могучего
© Фото : с сайта БДТ
4 из 5

Сцена из спектакля "Алиса" с Алисой Фрейндлих в главной роли

© Фото : предоставлено БДТ
5 из 5

Сцена из спектакля "Алиса" Андрея Могучего в БДТ имени Товстоногова

© Фото : предоставлено БДТ
В 19:00 на платформе OKKO TV пройдет праздничный концерт хора Турецкого ко Дню медицинского работника. Специальный гость: арт-группа Soprano.
В 19:00 на YouTube-канале МХТ имени А.П. Чехова покажут премьеру видеоверсии спектакля "Терроризм" по пьесе братьев Пресняковых. Режиссер Кирилл Серебренников. Премьера состоялась в 2002 году.
В 19:00 Электротеатр Станиславский представляет в своем инстаграме онлайн-трансляцию концерта "Песни и пляски смерти". Цикл песен Модеста Мусоргского на стихи Арсения Голенищева-Кутузова исполнит Софья Ефимова.
В 20:00 На фестивале в Сибиу покажут "Алую принцессу", автор и режиссер Сильвиу Пуркарете. Национальный театр Раду Станка (Румыния). Спектакль на румынском языке с переводом на английский.
В 22:00 Cirque du Soleil, как и каждую пятницу, приглашает на свои представления. На этот раз вашему вниманию самые интересные фрагменты шоу "О".

20 июня

В 12:00 в Яндекс.Эфире начнется трансляция спектакля Театриума на Серпуховке "Двенадцать месяцев" на музыку Ефрема Подгайца. Режиссер Тереза Дурова.

День

В 13:00 Венская опера приглашает посмотреть запись 2010 года детского спектакля "Кнопка и Антон" по мотивам одноименной книги Эриха Кестнера. Дирижер Фридрих Пфайфер. В ролях: Роксана Константинеску, Ильдико Раймонди, Донна Эллен.
В 15:00 в Яндекс.Афише состоится экскурсия "Вокруг света с куклами" по музею Театра Образцова.
© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкЧасы на фасаде Театра Образцова
Часы на фасаде Театра Образцова
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Часы на фасаде Театра Образцова
В 17:00 в программе ретроспективы Международного Дягилевского фестиваля можно послушать запись 2016 года сольного концерта французского пианиста Люка Дебарга. Прозвучат произведения Доменико Скарлатти, Мориса Равеля и Николая Метнера.
В 18:00 Венская опера покажет запись 2019 года спектакля "Макбет" Джузеппе Верди Дирижер Джеймс Конлон. В ролях Татьяна Сержан, Феруччо Фурланетто.
Сцена из оперы Евгений Онегин. Комише опера (Берлин)
6 июня, 08:00Культура
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Вечер

В 19:00 в Электротеатре Станиславский десять актрис труппы прочтут монологи Чехова, написанные от лица женщин.
В 19:00 на YouTube-канале МХТ имени А.П. Чехова начнется пьеса "Вишневый сад" Антона Чехова. Режиссер Адольф Шапиро. В роли Раневской Рената Литвинова. Премьера состоялась в 2004 году.
В 20:05 (с повтором через 12 часов) на сайте румынского театрального фестиваля в Сибиу пройдет трансляция спектакля Театра имени Пушкина "Мера за меру" по пьесе Уильяма Шекспира. Постановка Деклана Донеллана. Премьера состоялась в 2013 году.

21 июня

С 2:30 (21 июня) до 1:30 (22 июня) в Метрополитен-опере доступна запись 2019 года "Эхнатона" Филиппа Гласса. Режиссер Фелим Макдермотт, дирижер Карен Каменсек. В ролях: Энтони Рот Констанцо, Дизелла Ларусдоттир, Дженай Бриджес, Аарон Блэйк, Закари Джеймс.

День

В 15:00 в программе "Большие гастроли-онлайн" накануне Дня памяти начала Великой Отечественной войны пройдет прямая трансляция спектакля "Весенний день 30 апреля" из Калужского театра юного зрителя. Режиссер-постановщик Михаил Визгов.
© Предоставлено пресс-службой проекта "Большие гастроли"Сцена из спектакля "Весенний день 30 апреля" Калужского театра юного зрителя
Сцена из спектакля Весенний день 30 апреля Калужского театра юного зрителя
© Предоставлено пресс-службой проекта "Большие гастроли"
Сцена из спектакля "Весенний день 30 апреля" Калужского театра юного зрителя
В 17:00 в Пермском театре оперы и балета ретроспектива Международного Дягилевского фестиваля завершится записью 2018 года концерта фестивального оркестра под управление Теодора Курентзиса. Солисты — Анна Лючия Рихтер (сопрано), Флориан Бёш (бас-баритон). В программе фрагменты четвертой симфонии Густава Малера.
В 19:00 Театр Вахтангова представляет запись спектакля "Посвящение Еве" Эрика-Эммануэля Шмитта. Режиссер Сергей Яшин. В ролях: Василий Лановой, Евгений Князев.

Программа румынского театрального фестиваля в Сибиу

В 19:10 (с повтором через 12 часов) пройдет трансляция спектакля "Вишневый сад" по пьесе Чехова питерского Небольшого драматического театра. Постановка Льва Эренбурга. Премьера состоялась в 2017 году.
В 21:40 (с повтором через 12 часов) "Мессия" Генделя в обработке Моцарта и в постановке Роберта Уилсона. Копродукция Зальцбургского фонда Моцартеум, Зальцбургского фестиваля и Театра Шанзелизе (Австрия, Франция, Германия). Спектакль идет на немецком языке с переводом на английский и румынский. Премьера состоялась в январе этого года в Зальцбурге.
В 21:40 (с повтором через 12 часов) там же покажут спектакль французского "Театра дю Солей" "Барабаны на плотине" по пьесе Элен Сиксу. Постановка Арианы Мнушкиной. Язык французский с переводом на английский и румынский.
Пианист Денис Мацуев
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100000
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