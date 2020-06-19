Что смотреть онлайн 19, 20 и 21 июня. Расписание трансляций

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. На этой неделе в Румынии проходит в онлайн-формате крупнейший в Восточной Европе театральный смотр с участием российских трупп, а в Перми продолжается ретроспектива Дягилевского фестиваля. Кроме того нельзя пропустить "Алису" Андрея Могучего в БДТ, "Терроризм" и "Вишневый сад" в МХТ имени Чехова, концерт Хора Турецкого. Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.