https://ria.ru/20200619/1573155354.html
Что смотреть онлайн 19, 20 и 21 июня. Расписание трансляций
На этой неделе в Румынии проходит в онлайн-формате крупнейший в Восточной Европе театральный смотр с участием российских трупп, а в Перми продолжается... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T00:00
2020-06-19T00:46
культура
самоизоляция
коронавирус covid-19
музыка
театр
новости культуры
евгений князев
андрей могучий
метрополитен-опера
театр имени е. вахтангова
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https://ria.ru/20200606/1572529553.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самоизоляция, коронавирус covid-19, музыка, театр, новости культуры, евгений князев, андрей могучий, метрополитен-опера, театр имени е. вахтангова, большой драматический театр товстоногова, русский музей, пермский театр оперы и балета, роберто аланья