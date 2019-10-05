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РИА Новости
Культура

На фестивале театров кукол имени Образцова 11 стран представят спектакли

00:23 05.10.2019 (обновлено: 01:25 05.10.2019)
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© РИА Новости / Роман Галкин / Перейти в фотобанкПарад кукол - экспонатов музея театра им. С. Образцова
Парад кукол - экспонатов музея театра им. С. Образцова
© РИА Новости / Роман Галкин
Перейти в фотобанк
Парад кукол - экспонатов музея театра им. С. Образцова. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Труппы из 11 стран представят спектакли во время десятого Международного фестиваля театров кукол имени Сергея Образцова, сообщили в пресс-службе фестиваля.
На фестиваль, который пройдет в московском театре кукол имени Образцова, свои лучшие работы привезут артисты из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и России. Также гостями форума станут театры Венгрии, Греции, Испании, Канады, Кении и Франции.
Зрителей ждут спектакли по всемирно известным литературным произведениям – "Турандот" Гоцци, "Барон Мюнхаузен" Распе, "Остров сокровищ" Стивенсона, сказки народов мира, а также современные смешные и грустные истории. Расскажут их артисты театра кукол, теневого театра, пантомимы, танца и музыки.
С 5 по 20 октября на трех сценах театра кукол имени Образцова покажут 19 спектаклей для взрослой публики и для детей.
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КультураСергей ОбразцовМоскваРоссия
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