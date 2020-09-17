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https://ria.ru/20200917/nagrady-1577388767.html
Любимова вручила награды и звания Сергею Соловьеву и Пелагее
Артистка Малого театра Лилия Юдина, художественный руководитель Хора имени Пятницкого Александра Пермякова, режиссер Сергей Соловьев и другие деятели культуры и РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T17:08
2020-09-17T20:53
культура
ольга любимова
новости культуры
сергей соловьев (режиссер)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Артистка Малого театра Лилия Юдина, художественный руководитель Хора имени Пятницкого Александра Пермякова, режиссер Сергей Соловьев и другие деятели культуры и искусства получили в четверг государственные награды из рук министра культуры РФ Ольги Любимовой, передает корреспондент РИА Новости."Сегодня в этом зале собрались выдающиеся люди, кому небезразлична судьба отечественной культуры. Ваш труд, творческие успехи и победы стали ее неотъемлемой частью. Это непростой год для всех нас. Пандемия внесла коррективы в привычный ритм жизни, заставила по-новому взглянуть на работу учреждений культуры. Но уверена, что уже оказанная поддержка и те меры, которые только прорабатываются, помогут нам в скорейшем времени преодолеть все трудности", - сказала Любимова.Юдина получила орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени наградили Пермякову, а также профессора Московской консерватории имени Чайковского Владислава Агафонникова."Я глубоко благодарна за эту высокую награду, я расцениваю ее не как лично мою, а как награду за большие достижения всего русского народного искусства", - сказала Пермякова.Орден Александра Невского вручили, в том числе, артистке Театра Сатиры Зое Зелинской, первому зампредседателя правления Союза писателей России Игорю Янину.Орденом дружбы отметили завкафедрой ВГИК Михаила Аграновича, репетитора по балету ансамбля народного танца имени Моисеева Ларису Аристову, кинооператора-постановщика "Мосфильма" Геннадия Карюка, завкафедрой Школы-студии (института) имени Немировича-Данченко Аллу Сигалову, профессора ВГИК, режиссера Сергея Соловьева.На церемонии также присвоили почетные звания "Заслуженный артист РФ". Этого звания, в частности, удостоены артист РАМТ Петр Красилов, вокалистка Московского театра оперетты Элла Меркулова, певица Пелагея Телегина."Друзья, от имени нашего Театра русской оперетты могу сказать, что мы открылись. Это так здорово после всего, что с нами со всеми было. Мы ждем вас в театре, у нас красивые мужчины, красивые женщины, всегда звучит прекрасная музыка, и мы всегда поем о любви", - сказала Меркулова на церемонии вручения.Почетное звание "Заслуженный деятель искусств РФ" получили ректор Школы-студии (института) имени Немировича-Данченко Игорь Золотовицкий и главный режиссер Театра кукол имени Образцова Борис Константинов.Почетной грамотой президента РФ наградили руководителя Ассоциации джазовой и эстрадной музыки Российского музыкального союза Владимира Преснякова.
https://ria.ru/20200909/premiya-1576998087.html
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ольга любимова, новости культуры, сергей соловьев (режиссер), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

Любимова вручила награды и звания Сергею Соловьеву и Пелагее

17:08 17.09.2020 (обновлено: 20:53 17.09.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова (слева) и певица Пелагея (Полина Телегина), удостоенная почетного звания "Заслуженный артист Российской Федерации", на торжественной церемонии награждения государственными наградами РФ деятелей культуры и искусства в Бетховенском зале Государственного Академического Большого театра в Москве.
Министр культуры РФ Ольга Любимова (слева) и певица Пелагея (Полина Телегина), удостоенная почетного звания Заслуженный артист Российской Федерации, на торжественной церемонии награждения государственными наградами РФ деятелей культуры и искусства в Бетховенском зале Государственного Академического Большого театра в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Артистка Малого театра Лилия Юдина, художественный руководитель Хора имени Пятницкого Александра Пермякова, режиссер Сергей Соловьев и другие деятели культуры и искусства получили в четверг государственные награды из рук министра культуры РФ Ольги Любимовой, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня в этом зале собрались выдающиеся люди, кому небезразлична судьба отечественной культуры. Ваш труд, творческие успехи и победы стали ее неотъемлемой частью. Это непростой год для всех нас. Пандемия внесла коррективы в привычный ритм жизни, заставила по-новому взглянуть на работу учреждений культуры. Но уверена, что уже оказанная поддержка и те меры, которые только прорабатываются, помогут нам в скорейшем времени преодолеть все трудности", - сказала Любимова.
Юдина получила орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени наградили Пермякову, а также профессора Московской консерватории имени Чайковского Владислава Агафонникова.
"Я глубоко благодарна за эту высокую награду, я расцениваю ее не как лично мою, а как награду за большие достижения всего русского народного искусства", - сказала Пермякова.
Орден Александра Невского вручили, в том числе, артистке Театра Сатиры Зое Зелинской, первому зампредседателя правления Союза писателей России Игорю Янину.
Орденом дружбы отметили завкафедрой ВГИК Михаила Аграновича, репетитора по балету ансамбля народного танца имени Моисеева Ларису Аристову, кинооператора-постановщика "Мосфильма" Геннадия Карюка, завкафедрой Школы-студии (института) имени Немировича-Данченко Аллу Сигалову, профессора ВГИК, режиссера Сергея Соловьева.
На церемонии также присвоили почетные звания "Заслуженный артист РФ". Этого звания, в частности, удостоены артист РАМТ Петр Красилов, вокалистка Московского театра оперетты Элла Меркулова, певица Пелагея Телегина.
"Друзья, от имени нашего Театра русской оперетты могу сказать, что мы открылись. Это так здорово после всего, что с нами со всеми было. Мы ждем вас в театре, у нас красивые мужчины, красивые женщины, всегда звучит прекрасная музыка, и мы всегда поем о любви", - сказала Меркулова на церемонии вручения.
Почетное звание "Заслуженный деятель искусств РФ" получили ректор Школы-студии (института) имени Немировича-Данченко Игорь Золотовицкий и главный режиссер Театра кукол имени Образцова Борис Константинов.
Почетной грамотой президента РФ наградили руководителя Ассоциации джазовой и эстрадной музыки Российского музыкального союза Владимира Преснякова.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и режиссер Никита Михалков на церемонии вручения премии правительства РФ 2019 г в области культуры - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 17:11Культура
Мишустин вручил премии правительства Яхиной, Михалкову и Машкову
1800114
КультураОльга ЛюбимоваНовости культурыСергей Соловьев (режиссер)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
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