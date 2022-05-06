В Москве покажут спектакль "Я — Сергей Образцов" с Евгением Цыгановым

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. 6 и 13 мая в Государственном Центральном театре кукол имени Сергея Образцова пройдут премьерные показы спектакля "Я — Сергей Образцов", сообщает пресс-служба.Постановка основана на книга самого знаменитого кукольника и воспоминаниях современников. В главной роли — Евгений Цыганов. Спектакль — путешествие через XX век. "На фоне кадров исторической кинохроники и рисунков Сергея Образцова оживают в куклах легенды театра и кино: Любовь Орлова и Лидия Русланова, Чарли Чаплин и Леонид Утесов, Соломон Михоэлс и Федор Шаляпин, а также другие исторические знаменитости", — рассказывают в пресс-службе театра. Режиссер — внучка легендарного кукольника Екатерина Михайловна Образцова. "Сергей Образцов — ровесник века, поэтому через призму его жизни можно рассказать об истории всего столетия. Он был лично знаком с теми, кто создавал мировую историю, и сам был ее активным участником", — поясняет она. По словам Цыганова, этот спектакль — его первый опыт работы в кукольном театре. "Сергей Владимирович интересен не только тем, что он актер, режиссер, художник, музыкант, фотограф и писатель, но и своими размышлениями о жизни и, конечно, своим замечательным чувством юмора", — рассказывает о своем герое артист. Спектакль приурочен к 120-летию со дня рождения Сергея Образцова и 90-летию созданного им театра.
Спектакль — путешествие через XX век. "На фоне кадров исторической кинохроники и рисунков Сергея Образцова оживают в куклах легенды театра и кино: Любовь Орлова и Лидия Русланова, Чарли Чаплин и Леонид Утесов, Соломон Михоэлс и Федор Шаляпин, а также другие исторические знаменитости", — рассказывают в пресс-службе театра.
Режиссер — внучка легендарного кукольника Екатерина Михайловна Образцова.
"Сергей Образцов — ровесник века, поэтому через призму его жизни можно рассказать об истории всего столетия. Он был лично знаком с теми, кто создавал мировую историю, и сам был ее активным участником", — поясняет она.
По словам Цыганова, этот спектакль — его первый опыт работы в кукольном театре.
"Сергей Владимирович интересен не только тем, что он актер, режиссер, художник, музыкант, фотограф и писатель, но и своими размышлениями о жизни и, конечно, своим замечательным чувством юмора", — рассказывает о своем герое артист.
Спектакль приурочен к 120-летию со дня рождения Сергея Образцова и 90-летию созданного им театра.
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