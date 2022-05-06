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В Москве покажут спектакль "Я — Сергей Образцов" с Евгением Цыгановым

В Москве покажут спектакль "Я — Сергей Образцов" с Евгением Цыгановым - РИА Новости, 06.05.2022

В Москве покажут спектакль "Я — Сергей Образцов" с Евгением Цыгановым

6 и 13 мая в Государственном Центральном театре кукол имени Сергея Образцова пройдут премьерные показы спектакля "Я — Сергей Образцов", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:44

2022-05-06T11:44

2022-05-06T11:44

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театр

евгений цыганов

спектакль

театр кукол имени с. в. образцова

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. 6 и 13 мая в Государственном Центральном театре кукол имени Сергея Образцова пройдут премьерные показы спектакля "Я — Сергей Образцов", сообщает пресс-служба.Постановка основана на книга самого знаменитого кукольника и воспоминаниях современников. В главной роли — Евгений Цыганов. Спектакль — путешествие через XX век. "На фоне кадров исторической кинохроники и рисунков Сергея Образцова оживают в куклах легенды театра и кино: Любовь Орлова и Лидия Русланова, Чарли Чаплин и Леонид Утесов, Соломон Михоэлс и Федор Шаляпин, а также другие исторические знаменитости", — рассказывают в пресс-службе театра. Режиссер — внучка легендарного кукольника Екатерина Михайловна Образцова. "Сергей Образцов — ровесник века, поэтому через призму его жизни можно рассказать об истории всего столетия. Он был лично знаком с теми, кто создавал мировую историю, и сам был ее активным участником", — поясняет она. По словам Цыганова, этот спектакль — его первый опыт работы в кукольном театре. "Сергей Владимирович интересен не только тем, что он актер, режиссер, художник, музыкант, фотограф и писатель, но и своими размышлениями о жизни и, конечно, своим замечательным чувством юмора", — рассказывает о своем герое артист. Спектакль приурочен к 120-летию со дня рождения Сергея Образцова и 90-летию созданного им театра.

https://ria.ru/20220506/etush-1786863626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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