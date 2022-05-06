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В Москве покажут спектакль "Я — Сергей Образцов" с Евгением Цыгановым - РИА Новости, 06.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220506/obraztsov-1787159289.html
В Москве покажут спектакль "Я — Сергей Образцов" с Евгением Цыгановым
В Москве покажут спектакль "Я — Сергей Образцов" с Евгением Цыгановым - РИА Новости, 06.05.2022
В Москве покажут спектакль "Я — Сергей Образцов" с Евгением Цыгановым
6 и 13 мая в Государственном Центральном театре кукол имени Сергея Образцова пройдут премьерные показы спектакля "Я — Сергей Образцов", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:44
2022-05-06T11:44
культура
новости культуры
театр
евгений цыганов
спектакль
театр кукол имени с. в. образцова
знаменитости
любовь орлова
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. 6 и 13 мая в Государственном Центральном театре кукол имени Сергея Образцова пройдут премьерные показы спектакля "Я — Сергей Образцов", сообщает пресс-служба.Постановка основана на книга самого знаменитого кукольника и воспоминаниях современников. В главной роли — Евгений Цыганов. Спектакль — путешествие через XX век. "На фоне кадров исторической кинохроники и рисунков Сергея Образцова оживают в куклах легенды театра и кино: Любовь Орлова и Лидия Русланова, Чарли Чаплин и Леонид Утесов, Соломон Михоэлс и Федор Шаляпин, а также другие исторические знаменитости", — рассказывают в пресс-службе театра. Режиссер — внучка легендарного кукольника Екатерина Михайловна Образцова. "Сергей Образцов — ровесник века, поэтому через призму его жизни можно рассказать об истории всего столетия. Он был лично знаком с теми, кто создавал мировую историю, и сам был ее активным участником", — поясняет она. По словам Цыганова, этот спектакль — его первый опыт работы в кукольном театре. "Сергей Владимирович интересен не только тем, что он актер, режиссер, художник, музыкант, фотограф и писатель, но и своими размышлениями о жизни и, конечно, своим замечательным чувством юмора", — рассказывает о своем герое артист. Спектакль приурочен к 120-летию со дня рождения Сергея Образцова и 90-летию созданного им театра.
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новости культуры, театр, евгений цыганов, спектакль, театр кукол имени с. в. образцова, знаменитости, любовь орлова, сергей образцов, чаплин чарли, федор шаляпин
11:44 06.05.2022
 
В Москве покажут спектакль "Я — Сергей Образцов" с Евгением Цыгановым

В Москве покажут спектакль "Я — Сергей Образцов" с Евгением Цыгановым в главной роли

© Фото : Пресс-служба Театра ОбразцоваРепетиция спектакля "Я — Сергей Образцов"
Репетиция спектакля Я — Сергей Образцов - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Фото : Пресс-служба Театра Образцова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. 6 и 13 мая в Государственном Центральном театре кукол имени Сергея Образцова пройдут премьерные показы спектакля "Я — Сергей Образцов", сообщает пресс-служба.
Постановка основана на книга самого знаменитого кукольника и воспоминаниях современников. В главной роли — Евгений Цыганов.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПремьера спектакля "Я – Сергей Образцов"
Премьера спектакля Я – Сергей Образцов - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Премьера спектакля "Я – Сергей Образцов"
Спектакль — путешествие через XX век. "На фоне кадров исторической кинохроники и рисунков Сергея Образцова оживают в куклах легенды театра и кино: Любовь Орлова и Лидия Русланова, Чарли Чаплин и Леонид Утесов, Соломон Михоэлс и Федор Шаляпин, а также другие исторические знаменитости", — рассказывают в пресс-службе театра.
Режиссер — внучка легендарного кукольника Екатерина Михайловна Образцова.
"Сергей Образцов — ровесник века, поэтому через призму его жизни можно рассказать об истории всего столетия. Он был лично знаком с теми, кто создавал мировую историю, и сам был ее активным участником", — поясняет она.
© Фото : Пресс-служба Театра Образцова

Репетиция спектакля "Я —Сергей Образцов"

Репетиция спектакля Я, Сергей Образцов
1 из 3

Репетиция спектакля "Я —Сергей Образцов"

© Фото : Пресс-служба Театра Образцова
© Фото : Пресс-служба Театра Образцова

Евгений Цыганов на репетиции спектакля "Я — Сергей Образцов"

Репетиция спектакля Я, Сергей Образцов
2 из 3

Евгений Цыганов на репетиции спектакля "Я — Сергей Образцов"

© Фото : Пресс-служба Театра Образцова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Евгений Цыганов в сцене из спектакля "Я — Сергей Образцов"

Премьера спектакля Я – Сергей Образцов
3 из 3

Евгений Цыганов в сцене из спектакля "Я — Сергей Образцов"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 3

Репетиция спектакля "Я —Сергей Образцов"

© Фото : Пресс-служба Театра Образцова
2 из 3

Евгений Цыганов на репетиции спектакля "Я — Сергей Образцов"

© Фото : Пресс-служба Театра Образцова
3 из 3

Евгений Цыганов в сцене из спектакля "Я — Сергей Образцов"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
По словам Цыганова, этот спектакль — его первый опыт работы в кукольном театре.
"Сергей Владимирович интересен не только тем, что он актер, режиссер, художник, музыкант, фотограф и писатель, но и своими размышлениями о жизни и, конечно, своим замечательным чувством юмора", — рассказывает о своем герое артист.
Спектакль приурочен к 120-летию со дня рождения Сергея Образцова и 90-летию созданного им театра.
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КультураНовости культурыТеатрЕвгений ЦыгановСпектакльТеатр кукол имени С. В. ОбразцоваЗнаменитостиЛюбовь ОрловаСергей ОбразцовЧаплин ЧарлиФедор Шаляпин
 
 
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