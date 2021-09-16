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Центральный театр кукол имени С.В. Образцова

Центральный театр кукол имени С.В. Образцова - РИА Новости, 16.09.2021

Центральный театр кукол имени С.В. Образцова

Государственный академический Центральный театр кукол имени С.В. Образцова (ГАЦТК) в Москве – крупнейший кукольный театр в мире. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T02:15

2021-09-16T02:15

2021-09-16T02:15

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Государственный академический Центральный театр кукол имени С.В. Образцова (ГАЦТК) в Москве – крупнейший кукольный театр в мире. Театр был создан по инициативе Центрального дома художественного воспитания детей и начал работу 16 сентября 1931 года. С момента основания во главе театра стоял талантливый актер и режиссер Сергей Образцов. Коллектив театра составляли 12 человек.Первые годы театр был бродячим, у него не было собственного здания, и выступления проходили везде, где люди готовы были их смотреть – в парках, на улицах, в школах и домах культуры. В репертуаре было всего одно представление с участием кукол-марионеток – "Цирк на сцене".Настоящей премьерой молодого театра 17 апреля 1932 года стал агитационный спектакль "Джим и Доллар" – по пьесе, специально написанной драматургом Андреем Глобой для труппы. Так театр начал поиски своего репертуара, создавая оригинальные конструкции кукол и сценического оформления, свободно варьируя стилистику спектаклей – от агитационного спектакля до народной сказки.В 1930-е годы театром были выпущены спектакли "Эхо Болтун" Всеволода Курдюмова, "Поросенок в ванне" Евгения Сперанского (оба – 1933), "Братья Монгольфье" Галины Владычиной и Елизаветы Тараховской, "Пузан" Германа Матвеева (оба – 1934), "Каштанка" Евгения Сперанского, "Наш цирк" Андрея Федотова, "Гусенок" Нины Гернет и Татьяны Гуревич (все – 1935). Настоящим событием стал сказочный спектакль "По Щучьему велению", поставленный в театре Образцова в 1936 году. В этом спектакле впервые была использована круглая ширма. Спектакль до сих пор в репертуаре и по-прежнему любим зрителями.Театр приобрел огромную популярность и в связи с этим в 1937 году правительство приняло решение предоставить труппе помещение в центре Москвы на площади Маяковского. К этому времени увеличился штат театра, появился музей кукол.В 1940 году театр поставил "Волшебную лампу Аладдина" – один из самых красивых спектаклей театра, поразивший всех красочностью и выразительностью. "Волшебная лампа Аладдина" до сих пор пленяет зрителей своим восточным очарованием.В годы Великой Отечественной войны театр начал работать в жанре сатиры: труппа разъезжала по частям действующей армии, показывая солдатам пародийные скетчи на политические темы. После войны театр вернулся в Москву.В 1946 году появился самый известный спектакль театра – "Необыкновенный концерт". Это комическое кукольное ревю, в котором куклы пародируют артистов самых разнообразных жанров."Необыкновенный концерт" вошел в Книгу рекордов Гиннесса: за более чем полувековую жизнь этот спектакль был сыгран более 10 тысяч раз. С этого спектакля традиционно начинается каждый сезон театра им. Образцова.В 1961 году в театре поставили еще один ставший широко известным спектакль – "Божественную комедию" по пьесе Исидора Штока.В 1960-1970-е годы театр обращался к творчеству Корея Чуковского. Спектакли "В гостях у Чуковского" (1962) и "Наша Чукоккала" (1973), талантливо оформленные художником Паулем Шенхофом, были с восторгом приняты маленькими зрителями. "Наша Чукоккала" до сих пор не сходит с афиши театра.Среди спектаклей 1970-1980-х годов – "Сказка о Царе Салтане" (1974), "38 попугаев" (1982), "Привет мартышке" (1983).В 1990-е были выпущены спектакли "Чертова мельница" Яна Дрда и Исидора Штока (1992), "Геракл" Михаила Бартенева (1994), "Глупов-шоу" Марка Розовского по мотивам произведений Михаила Салтыкова-Щедрина (1997), "Щелкунчик" по мотивам Эрнста Гофмана (1998), "Комедия ошибок" по Уильяму Шекспиру (1998).В 1996 году в театр в качестве режиссера-постановщика была приглашена Екатерина Образцова, внучка Сергея Владимировича. В период с 1999 по 2019 год Екатериной Образцовой и художником Сергеем Алимовым было поставлено девять спектаклей. Пять из них – "Путешествия Гулливера" (2008) по сатирико-фантастическому роману Джонатана Свифта, "Ночь перед Рождеством" (2004) по фантасмагорической повести Николая Гоголя, "Три поросенка" (2015) по знаменитой сказке в обработке Сергея Михалкова, "Барон Мюнхаузен" (2018) по книге рассказов о похождениях знаменитого выдумщика и "Дон Кихот" (2016) по бессмертному роману Мигеля де Сервантеса – украшают афишу театра сегодня.В 2013 году главным режиссером Театра Образцова стал Борис Константинов, один из самых ярких режиссеров российского театра кукол. Его первая постановка в ГАЦТК – спектакль без слов "Дюймовочка" (2008). В 2011 году им был поставлен "Снеговик" по сказке Ханса Кристиана Андерсена (лауреат Российской Национальной театральной премии "Золотая Маска"). В 2013 году он выпустил музыкально-поэтический спектакль "Гулял по улице щенок" по стихам современных детских поэтов Вадима Левина и Ренаты Мухи. В 2014 году он поставил спектакли "Али-Баба и сорок разбойников", "Безумный день или Женитьба Фигаро" (2014). Затем последовали масштабные постановки знаменитых сказок "Аленький цветочек" (2015) по Сергею Аксакову, "Турандот" по Карло Гоцци (2017), получившая шесть номинаций на "Золотой Маске-2019", и пушкинская "Сказка о царе Салтане" (2019).Сегодня Театр Образцова – это место, где гармонично сочетаются традиции, заложенные Сергеем Образцовым и современные тенденции театра кукол.В 2020 году вышли в свет спектакли "Звезда по пути в Вифлеем" (режиссер Максим Кустов), "Маленький принц" (режиссер Юрий Титов) и "Гадкий утенок" (режиссер Борис Константинов). Весной 2021 года состоялись премьеры спектаклей Екатерины Образцовой "Чиполлино" по сказке итальянского писателя Джанни Родари и "Скеллиг" Александра Янушкевича по одноименной̆ повести британского писателя Дэвида Алмонда в переводе Ольги Варшавер. В 1970 году театр получил современное здание на Садовой-Самотечной улице, оснащенное трансформирующимися стенами, сложным раздвижным занавесом. Фасад здания украшен необычными часами, которые стали одним из символов Москвы.Концепцию сказочных часов предложил Сергей Образцов, сконструировали их скульпторы Павел Шимес и Дмитрий Шаховский, часовой механизм был создан Вениамином Кальмансоном. Часы имеют габариты четыре метра в высоту и три метра в длину, и представляют собой своеобразный ансамбль из двенадцати домиков, обозначающих каждый час; в них находятся различные сказочные кукольные персонажи. Каждый час из соответствующего домика появляется та или иная фигурка, кричит петух и играет мелодия песни "Во саду ли, в огороде". Одновременно все персонажи двенадцати домиков появляются два раза в сутки – в полдень и в полночь. Сегодня у ГАЦТК два здания на Садовом кольце столицы и три сцены. Театр имеет библиотеку, в которой собраны книги, альбомы и журналы об искусстве мирового театра кукол. Отдельной достопримечательностью стал собственный музей театра – один из крупнейших в мире. Фонды музея насчитывают около шести тысяч театральных кукол самых разных размеров и систем управления, собранных более чем из 50 стран мира.ГАЦТК проводит международный фестиваль театров кукол имени С.В. Образцова. Впервые он прошел в 2001 году и был посвящен 100-летию со дня рождения Сергея Образцова и 70-летию театра. В 2021 году XI Международный фестиваль театров кукол имени С.В. Образцова пройдет 16-22 сентября и будет посвящен 120-летию мастера и 90-летию театра.В рамках Программы по развитию региональных театров кукол при поддержке Министерства культуры России Театр кукол Сергея Образцова организует арт-лабораторию. В программе арт-лаборатории разнообразные мастер-классы, тренинги, творческие встречи с ведущими российскими специалистам.При театре также работает детская театральная студия, издается журнал "Театр Чудес". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, москва, театр кукол имени с. в. образцова, сергей образцов, россия