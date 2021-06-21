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Случаи задержания россиян за рубежом по обвинению в шпионаже

Случаи задержания россиян за рубежом по обвинению в шпионаже - РИА Новости, 21.06.2021

Случаи задержания россиян за рубежом по обвинению в шпионаже

Федеральная прокуратура Германии санкционировала задержание российского гражданина Ильнура Н. на основании ордера следственного судьи. Обвиняемый подозревается... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:36

2021-06-21T13:36

2021-06-21T13:36

россия

справки

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202118 июня Федеральная прокуратура Германии санкционировала задержание российского гражданина Ильнура Н. на основании ордера следственного судьи. Обвиняемый подозревается в том, что с начала октября 2020 года работал на российскую спецслужбу. У задержанного были проведены обыски на рабочем месте и по месту жительства. Он работал на естественнонаучной кафедре одного из университетов ФРГ. По данным прокуратуры Германии, с октября 2020 года по июнь 2021 года подозреваемый минимум три раза встречался с представителем российских спецслужб, передавая ему в обмен на деньги информацию, добытую с места работы. 9 июня в международном аэропорту Риги латвийскими правоохранительными органами был задержан российский гражданин Г.В. Силонов, 1963 года рождения. В МИД Латвии отметили, что россиянин был задержан в рамках уголовного дела, которое находится в ведении Службы госбезопасности республики. Информационное агентство LETA со ссылкой на свои источники сообщало, что гражданин России задержан в Латвии по делу о шпионаже вместе с депутатом Сейма Янисом Адамсонсом. По решению суда россиянин помещен под арест сроком на 2 месяца. 20209 декабря прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже россиянину, проживающему в стране. Его обвинили в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании. Россиянин находился под стражей с июля 2020 года, вины своей не признал. Перед задержанием инженер-химик с российским гражданством, проживший в Дании 12 лет, работал в фирме SetEnergy, расположенной в Ольбурге и разрабатывавшей экологичные топливные элементы. До этого он получил докторскую степень в Датском техническом университете. Посольство России заявило, что считает арест и предъявленные обвинения ошибкой и рассчитывает на оправдательный вердикт. Основные слушания по делу начались 13 апреля 2021 года и в течение недели продолжались за закрытыми дверями. 10 мая суд города Ольборг единогласно признал гражданина России виновным в "разглашении информации" и приговорил его к трем годам лишения свободы. Сообщалось, что россиянин "будет выслан из Дании, ему будет запрещено въезжать в королевство". Суд не уточнил, когда именно состоится высылка.201911 сентября стало известно, что эстонский Харьюский уездный суд приговорил к пяти годам тюремного заключения местного жителя, гражданина Российской Федерации, за совершение ненасильственных действий против Эстонии. В эстонских СМИ не называлась личность осужденного и не описывались подробности уголовного дела, но журналисты назвали его якобы российским шпионом. В СМИ отмечалось, что обвиняемый пошел на сделку со следствием.30 августа в аэропорту Неаполя (Италия) по запросу США по обвинению в промышленном шпионаже был задержан гражданин России, топ-менеджер российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Коршунов. По мнению США, коммерческие секреты, в похищении которых обвиняют Коршунова, использовались для разработки различных двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21, а также для двигателя ПД-35 для российско-китайского проекта широкофюзеляжного самолета CR929. В начале ноября Коршунов был заочно арестован и объявлен в международный розыск и в России. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. 28 ноября итальянский суд разрешил сменить меру пресечения с заключения на домашний арест. 20 декабря итальянский суд постановил экстрадировать Коршунова в США. 8 июня 2020 года решение о выдаче Коршунова Соединенным Штатам подтвердил Верховный кассационный суд Италии, отклонив апелляцию. Однако министр юстиции Италии принял решение выдать Коршунова России.В конце июля 2020 года он вернулся в РФ в сопровождении российских полицейских. 201818 декабря в Вильнюсе (Литва) по подозрению в шпионаже был задержан гражданин России историк Валерий Иванов в рамках дела о пророссийской сети, в которую якобы входил также бывший руководитель Социалистического фронта Литвы Альгирдас Палецкис. В ходе обыска у Иванова изъяли телефон, компьютер, фотоаппарат, диктофон, паспорт и неработающий стартовый пистолет. На допросе Иванов сообщил, что с Палецкисом знаком, но виделся с ним два года назад. Кроме того, он заявил, что политикой не занимается. В результате его обвинили во владении незарегистрированным оружием и отпустили под подписку о невыезде. 10 июня 2020 года первый Вильнюсский районный суд вынес вердикт и назначил историку два года невыезда из Вильнюса и обязал находиться дома с 23.00 до 6.00. Хотя по словам Иванова пистолет "не является огнестрельным оружием по квалификации самой фирмы-изготовителя данного стартового револьвера".21 сентября норвежские спецслужбы задержали сотрудника аппарата Совета Федерации РФ Михаила Бочкарева, который участвовал в семинаре в Осло. Ему предъявили обвинение в шпионаже. Посольство РФ в Норвегии заявило о надуманном характере и необоснованности задержания россиянина. Протест выразил и МИД РФ. 18 октября суд Осло решил не продлевать арест россиянина. Бочкарев был освобожден из-под ареста и 20 октября вернулся на родину.15 июля в США по обвинению шпионаже была задержана проживающая в Соединенных Штатах гражданка РФ Мария Бутина. Она была арестована, ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США. Бутина заявила в суде о своей невиновности. 26 апреля 2019 года суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом" к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять она уже провела в заключении. 26 октября 2019 года после отбытия наказания она была депортирована в Россию.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, справки