https://ria.ru/20210515/bulgakov-1732117409.html

Биография Михаила Булгакова

Биография Михаила Булгакова

Русский писатель и драматург Михаил Афанасьевич Булгаков родился 15 мая (3 мая по старому стилю) 1891 года в Киеве (ныне Украина) в многодетной семье профессора РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T04:30

2021-05-15T04:30

2021-05-15T04:30

музей м. а. булгакова

михаил булгаков

справки

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Русский писатель и драматург Михаил Афанасьевич Булгаков родился 15 мая (3 мая по старому стилю) 1891 года в Киеве (ныне Украина) в многодетной семье профессора Киевской духовной академии и учительницы.В 1901-1909 годах учился в Первой киевской гимназии.В 1916 году окончил медицинский факультет Киевского университета.В 1916 году Михаил Булгаков работал в госпиталях Красного Креста на Юго-Западном фронте Первой мировой войны (1914-1918). Тогда же был призван на военную службу и переведен в Смоленскую губернию, где стал врачом сначала сельской больницы в селе Никольском, а с сентября 1917 года – Вяземской городской больницы.В марте 1918 года Булгаков возвратился в Киев, где работал врачом.В августе 1919 года после взятия Киева генералом Деникиным Михаил Булгаков был мобилизован как военный врач в Белую армию и отправлен на Северный Кавказ. Здесь появилась первая его публикация – газетная статья под названием "Грядущие перспективы".Вскоре он расстался с профессией врача и целиком посвятил себя литературному труду. В 1919-1921 годах, работая во Владикавказском подотделе искусств, Булгаков сочинил пять пьес, три из которых были поставлены на сцене местного театра. Их тексты не сохранились, за исключением одной – "Сыновья муллы".В 1921 году он переехал в Москву. Служил секретарем Главного политико-просветительного комитета при Народном комиссариате просвещения РСФСР. В 1921-1926 годах Булгаков сотрудничал с московской редакцией берлинской газеты "Накануне", помещая в ней очерки о жизни Москвы, с газетами "Гудок" и "Рабочий", журналами "Медицинский работник", "Россия" и "Возрождение".В литературном приложении к газете "Накануне" были опубликованы "Записки на манжетах" (1922-1923), а также рассказы писателя "Похождения Чичикова", "Красная корона", "Чаша жизни" (все – 1922). В 1925-1927 годах в журналах "Медицинский работник" и "Красная панорама" были опубликованы рассказы из цикла "Записки юного врача".Общая тема булгаковских произведений обусловлена отношением автора к советской власти – писатель не считал себя ее врагом, но оценивал действительность весьма критически, считая, что своими сатирическими обличениями приносит пользу стране и народу. К ранним примерам относятся повести "Дьяволиада. Повесть о том, как близнецы погубили делопроизводителя" (1924) и "Роковые яйца" (1925), объединенные в сборник "Дьяволиада" (1925). Большим мастерством и более резкой социальной направленностью отличается написанная в 1925 году повесть "Собачье сердце", более 60 лет пребывавшая в "самиздате".Рубежом, отделяющим раннего Булгакова от зрелого, явился роман "Белая гвардия" (1925). Отход Булгакова от подчеркнуто отрицательного изображения белогвардейской среды навлек на писателя обвинения в попытках оправдать белое движение.Позднее на основе романа и в содружестве с МХАТом Булгаков написал пьесу "Дни Турбиных" (1926). Знаменитая мхатовская постановка этой пьесы (премьера состоялась 5 октября 1926 года) принесла Булгакову широкую известность. "Дни Турбиных" пользовались небывалым успехом у зрителя, но критика развернула разгромную кампанию против "антисоветски" настроенного автора пьесы.В этот же период в Театре-студии Евгения Вахтангова шла пьеса Булгакова "Зойкина квартира" (1926), которая была запрещена после 200-го представления. Пьесу "Бег" (1928) запретили после первых репетиций во МХАТе.Пьеса "Багровый остров" (1927), поставленная в Московском Камерном театре, была запрещена после 50-го представления.В начале 1930 года его пьеса "Кабала Святош" (1929) была запрещена и не дошла до репетиций в театре.В 1930 году пьесы Булгакова были сняты из репертуара театров, его произведения не печатались. В этой ситуации писатель вынужден был обратиться к высшей власти и написал "Письмо правительству", прося либо предоставить ему работу и, следовательно, средства к существованию, либо отпустить за границу. За письмом последовал телефонный звонок Иосифа Сталина Булгакову (18 апреля 1930 года). Вскоре Булгаков получил работу в качестве режиссера МХАТа и тем самым решил проблему физического выживания. В марте 1931 года он был принят и в актерский состав этого театра.Работая во МХАТе, написал инсценировку "Мертвых душ" по Николаю Гоголю.В феврале 1932 года "Дни Турбиных" во МХАТе были возобновлены.В 1930-е годы одной из главных в творчестве Булгакова стала тема взаимоотношений художника и власти, реализованная им в пьесе "Мольер", биографической повести "Жизнь господина де Мольера", пьесе "Последние дни", романе "Мастер и Маргарита".В 1936 году из-за разногласий с руководством во время репетиционной подготовки "Мольера" Булгаков был вынужден порвать с МХАТом и перейти на работу в Большой театр СССР либреттистом.В последние годы Булгаков продолжал активно работать, создавая либретто опер "Черное море" (1937, композитор Сергей Потоцкий), "Минин и Пожарский" (1937, композитор Борис Асафьев), "Дружба" (1937-1938, композитор Василий Соловьев-Седой; осталась незавершенной), "Рашель" (1939, композитор Исаак Дунаевский) и др.Попытка возобновить сотрудничество с МХАТом постановкой пьесы "Батум" о молодом Сталине (1939), созданной при активной заинтересованности театра к 60-летию вождя, окончилась неудачей. Пьеса был запрещена к постановке и истолкована политическими верхами как стремление писателя наладить отношения с властью.В 1929-1940 годах создавался многоплановый философско-фантастический роман Булгакова "Мастер и Маргарита" – последнее произведение Булгакова.Врачи обнаружили у писателя гипертонический нефросклероз, неизлечимую болезнь почек. В начале 1940 года он был серьезно болен, почти ослеп, и изменения в рукопись под диктовку вносила его жена. 13 февраля 1940 года стал последний днем работы над романом.10 марта 1940 года Михаил Булгаков скончался в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.При жизни не увидели свет его пьесы "Адам и Ева", "Блаженство", "Иван Васильевич", последняя из них была экранизирована режиссером Леонидом Гайдаем в комедии "Иван Васильевич меняет профессию" (1973). Также после смерти писателя был опубликован "Театральный роман", в основу которого легли "Записки покойника".Философско-фантастический роман "Мастер и Маргарита" до публикации был известен лишь узкому кругу близких автору людей, неразмноженная рукопись была чудом сохранена. Роман впервые был напечатан в сокращении в 1966 году в журнале "Москва". Полный текст в последней редакции Булгакова был опубликован на русском языке в 1989 году.Роман стал одним из художественных достижений русской и мировой литературы XX века и одной из самых популярных и читаемых книг на родине писателя, неоднократно экранизировался и ставился на театральной сцене.В 1980-х годах Булгаков стал одним из самых издаваемых авторов в СССР. 26 марта 2007 года в Москве, в квартире на Большой Садовой улице, дом 10, где писатель проживал в 1921-1924 годах, правительством столицы был учрежден первый в России Музей М.А. Булгакова.Михаил Булгаков был женат три раза. С первой супругой Татьяной Лаппа (1892-1982) писатель обвенчался в 1913 году. В 1924 году он вступил в брак с Любовью Белозерской (1895-1987), которая ранее была замужем за журналистом Ильей Василевским и эмигрировала с ним в Париж и Берлин, в начале 1920-х годов вернулась на родину. Булгакову она посвятила мемуары "О, мед воспоминаний" (1969), устные рассказы о эмигрантской жизни в Париже послужили материалом для пьесы "Бег". В 1932 году писатель женился на Елене Шиловской (урожденная Нюренберг, по первому мужу Неелова), супруге генерал-лейтенанта Евгения Шиловского, с которой познакомился в 1929 году. С 1 сентября 1933 года Елена Булгакова (1893-1970) вела дневник, ставший одним из важных источников биографии Михаила Булгакова. Она сохранила архив писателя, который передала в Государственную библиотеку СССР имени В.И. Ленина (ныне Российская Государственная библиотека), а также Институту русской литературы АН СССР (Пушкинскому Дому). Булгаковой удалось добиться публикации "Театрального романа" и "Мастера и Маргариты", переиздания в полном виде "Белой гвардии", издания большинства пьес.В 2018 году в Москве на Большой Пироговской улице был установлен памятник Михаилу Булгакову.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музей м. а. булгакова, михаил булгаков, справки