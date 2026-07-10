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В Госдуме напомнили о судьбе Мазепы - РИА Новости, 10.07.2026
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17:37 10.07.2026
В Госдуме напомнили о судьбе Мазепы

В Госдуме на День победы в Полтавском сражении напомнили о судьбе Мазепы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы
Герб России на здании Государственной думы - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Герб России на здании Государственной думы . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что гетман Иван Мазепа продался врагу, предавая свой народ.
  • Десятого июля отмечается День воинской славы России — День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709).
  • Леонид Слуцкий отметил, что Владимир Зеленский собрался героизировать Мазепу и воздвигнуть ему памятник в центре Киева, несмотря на то что ранее снес мемориалы, посвященные великим историческим личностям.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Гетман-предатель Иван Мазепа, ослепленный жаждой власти, продался врагу, однако участь предателей собственного народа всегда печальна, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Десятого июля отмечается День воинской славы России - День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709).
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Политолог прокомментировал открытие бюста Мазепы в Киеве
29 июня, 11:59
"Полтавская битва остается до сих пор в истории символом стойкости, мужества и смелости русских воинов. Но эта же дата напоминает нам и о цене предательства. Гетман Иван Мазепа, чье имя стало нарицательным, ослепленный жаждой власти и мечтой о собственной Украине под шведской короной, продался врагу. Он воевал против своего же государя, надеясь на милость Карла XII. Но после победы русской армии вместе с разбитым королем Мазепа позорно бежал с поля боя, оставив своих же казаков гибнуть за чужие интересы", - сказал Слуцкий.
Парламентарий напомнил, что Владимир Зеленский собрался героизировать предателя Мазепу, для которого Петр Первый учредил персональный орден Иуды, и воздвигнуть гетману памятник в центре Киева. Он отметил, что ранее Зеленский снес по всей Украине мемориалы, посвященные в том числе поэту Александру Пушкину, императрице Екатерине Второй, писателю Михаилу Булгакову и многим другим "по истине великим историческим личностям".
Киев - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
В "Другой Украине" прокомментировали установку памятника Мазепе в Киеве
Вчера, 04:54
"Какие "герои", такая и власть - продажная и отправляющая собственных граждан на убой ради интересов западных элит. Однако историю надо учить и вовремя делать правильные выводы. Участь предателей собственного народа всегда печальна. И это стоило помнить современным иудам на Банковой", - заключил он.
Мазепа в 1687-1704 годах был гетманом войска Запорожского, управлял левобережной Украиной и Киевом. Во время Северной войны, в 1708 году, переметнулся на сторону Швеции, за что в том же году был предан анафеме Русской православной церковью. После поражения Швеции в Полтавской битве бежал в Османскую империю, где и скончался.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Героизация Мазепы приблизит крах киевского режима, заявил Константинов
30 июня, 16:45
 
УкраинаГосдума РФИван МазепаЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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