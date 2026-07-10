Краткий пересказ от РИА ИИ Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что гетман Иван Мазепа продался врагу, предавая свой народ.

Десятого июля отмечается День воинской славы России — День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709).

Леонид Слуцкий отметил, что Владимир Зеленский собрался героизировать Мазепу и воздвигнуть ему памятник в центре Киева, несмотря на то что ранее снес мемориалы, посвященные великим историческим личностям.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Гетман-предатель Иван Мазепа, ослепленный жаждой власти, продался врагу, однако участь предателей собственного народа всегда печальна, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Десятого июля отмечается День воинской славы России - День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709).

"Полтавская битва остается до сих пор в истории символом стойкости, мужества и смелости русских воинов. Но эта же дата напоминает нам и о цене предательства. Гетман Иван Мазепа , чье имя стало нарицательным, ослепленный жаждой власти и мечтой о собственной Украине под шведской короной, продался врагу. Он воевал против своего же государя, надеясь на милость Карла XII. Но после победы русской армии вместе с разбитым королем Мазепа позорно бежал с поля боя, оставив своих же казаков гибнуть за чужие интересы", - сказал Слуцкий.

Парламентарий напомнил, что Владимир Зеленский собрался героизировать предателя Мазепу, для которого Петр Первый учредил персональный орден Иуды, и воздвигнуть гетману памятник в центре Киева. Он отметил, что ранее Зеленский снес по всей Украине мемориалы, посвященные в том числе поэту Александру Пушкину, императрице Екатерине Второй, писателю Михаилу Булгакову и многим другим "по истине великим историческим личностям".

"Какие "герои", такая и власть - продажная и отправляющая собственных граждан на убой ради интересов западных элит. Однако историю надо учить и вовремя делать правильные выводы. Участь предателей собственного народа всегда печальна. И это стоило помнить современным иудам на Банковой", - заключил он.