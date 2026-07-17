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Захарова прокомментировала отъезд посла Германии цитатой из Булгакова - РИА Новости, 17.07.2026
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01:07 17.07.2026
Захарова прокомментировала отъезд посла Германии цитатой из Булгакова

Захарова отреагировала на отъезд посла Германии цитатой из "Мастера и Маргариты"

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова прокомментировала прощальное видео посла Германии в РФ Александра Ламбсдорффа цитатой из романа «Мастер и Маргарита».
  • На видео Ламбсдорфф надевает черную шляпу, и ему отмечают, что в шляпе в романе «Мастер и Маргарита» появляется Воланд, на что посол с улыбкой соглашается.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прощальное видео уходящего посла Германии в РФ Александра Ламбсдорффа цитатой из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
В Telegram-канале она разместила фрагмент прощального видео дипломата. Целиком ролик ранее опубликовало посольство ФРГ. На видео Ламбсдорфф надевает черную шляпу и слышит в свой адрес наблюдение, что в романе "Мастер и Маргарита" в шляпе является Воланд. Посол с улыбкой говорит, что это правда. Признание Ламбсдорффа сопровождается музыкальной темой из экранизации "Мастера и Маргариты". На самом деле Воланд в первой главе романа предстает в сером берете, заломленном на ухо.
"Он не заслужил света", - прокомментировала Захарова видео с послом ФРГ.
Фразу, приведенную Захаровой, в конце романа произносит Левий Матвей в разговоре с Воландом.
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