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Бурляев рассказал, как отпразднует юбилей - РИА Новости, 02.08.2026
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19:48 02.08.2026
Бурляев рассказал, как отпразднует юбилей

Николай Бурляев отметит 80-летие в кругу семьи и близких

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНиколай Бурляев
Николай Бурляев - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Николай Бурляев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный артист России, депутат Госдумы РФ Николай Бурляев 3 августа отметит 80-летие.
  • Праздновать он будет в кругу семьи и близких, принимая поздравления по телефону от друзей и коллег со всего мира.
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Народный артист России, депутат Госдумы РФ Николай Бурляев рассказал в беседе с РИА Новости, что собирается отпраздновать 80-летие в кругу семьи и близких, а также будет принимать поздравления по телефону от друзей и коллег со всего мира.
Бурляев 3 августа отметит юбилей, ему исполнится 80 лет.
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"Праздновать буду как обычно - никак, практически. Буду принимать звонки весь день, обычно их - до 500 по юбилейным дням, и из разных стран мира, и от наших руководителей всех уровней", - сказал Бурляев, отвечая на вопрос о том, как планирует отмечать юбилей.
Он добавил, что собирается отметить праздничную дату в кругу семьи и близких.
"Потом будет трапеза, со мной и с детьми за городом, безалкогольное, как и всегда в нашей семье. Все будет трезво, красиво и оптимистично, под раскаленный телефон поздравлений", - заключил артист.
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Бурляев родился в 1946 году в Москве. Он дебютировал в кино в 13 лет в короткометражном фильме "Мальчик и голубь", над которым Андрей Кончаловский работал на учебной студии. Эта картина с Бурляевым в главной роли завоевала "Бронзового льва св. Марка" на Международном кинофестивале в Венеции в 1962 году и положила начало его карьере артиста.
Бурляев снялся в более чем 60 кинолентах, среди которых "Военно-полевой роман" (1983), "Детство Бемби" (1985), "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова режиссера Юрия Кары (1994), "Адмирал" режиссера Андрея Кравчука (2009) и других.
В 1987 году Бурляев по собственному сценарию поставил фильм "Лермонтов" и исполнил в нем главную роль, назвав картину "фильмом своей судьбы".
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