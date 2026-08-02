Бурляев рассказал, как отпразднует юбилей

Краткий пересказ от РИА ИИ Народный артист России, депутат Госдумы РФ Николай Бурляев 3 августа отметит 80-летие.

Праздновать он будет в кругу семьи и близких, принимая поздравления по телефону от друзей и коллег со всего мира.

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Народный артист России, депутат Госдумы РФ Николай Бурляев рассказал в беседе с РИА Новости, что собирается отпраздновать 80-летие в кругу семьи и близких, а также будет принимать поздравления по телефону от друзей и коллег со всего мира.

Бурляев 3 августа отметит юбилей, ему исполнится 80 лет.

"Праздновать буду как обычно - никак, практически. Буду принимать звонки весь день, обычно их - до 500 по юбилейным дням, и из разных стран мира, и от наших руководителей всех уровней", - сказал Бурляев, отвечая на вопрос о том, как планирует отмечать юбилей.

Он добавил, что собирается отметить праздничную дату в кругу семьи и близких.

"Потом будет трапеза, со мной и с детьми за городом, безалкогольное, как и всегда в нашей семье. Все будет трезво, красиво и оптимистично, под раскаленный телефон поздравлений", - заключил артист.

Бурляев родился в 1946 году в Москве . Он дебютировал в кино в 13 лет в короткометражном фильме "Мальчик и голубь", над которым Андрей Кончаловский работал на учебной студии. Эта картина с Бурляевым в главной роли завоевала "Бронзового льва св. Марка" на Международном кинофестивале в Венеции в 1962 году и положила начало его карьере артиста.

Бурляев снялся в более чем 60 кинолентах, среди которых "Военно-полевой роман" (1983), "Детство Бемби" (1985), "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова режиссера Юрия Кары (1994), "Адмирал" режиссера Андрея Кравчука (2009) и других.