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Назван самый издаваемый автор в России за 2025 год - РИА Новости, 20.06.2026
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06:52 20.06.2026 (обновлено: 12:13 20.06.2026)
Назван самый издаваемый автор в России за 2025 год

РИА Новости: Анна Джейн стала самым издаваемым автором в России за 2025 год

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник книжного магазина "Москва"
Сотрудник книжного магазина Москва - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Джейн (Анна Потапкина) стала самым издаваемым автором художественной литературы в России в 2025 году.
  • Общий тираж 79 выпущенных названий книг Анны Джейн составил 2,167 миллиона экземпляров.
  • Писательница Дарья Донцова в 2025 году не попала в топ-10 самых издаваемых авторов, заняв 19-е место с общим тиражом 69 книг в 276 тысяч экземпляров.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Писательница Анна Джейн (Анна Потапкина) стала самым издаваемым автором художественной литературы в России за 2025 год, следует из отраслевого доклада Минцифры России "Книжный рынок России", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Самым издаваемым автором художественной литературы в нашей стране в 2025 году остается российская писательница Анна Джейн (А. Н. Потапкина). Общий тираж 79 выпущенных названий ее книг составил 2,167 миллиона экземпляров", - говорится в докладе.
Также отмечается, что многолетний лидер рейтинга тиражей – американский писатель Стивен Кинг – по итогам 2025 года оказался на четвертом месте: общий тираж его 143 книг по сравнению с 2024 годом увеличился на 60,9% и составил 588,2 тысячи экземпляров. В 2024 году 79 произведений Кинга были выпущены тиражом 365,5 тысяч экземпляров.
Кроме того, находившаяся долгое время в списке самых издаваемых авторов писательница Дарья Донцова в 2025 году даже не попала в топ-10. По итогам года она занимает 19-е место, пропустив вперед таких классиков отечественной и мировой литературы, как Федор Достоевский, Михаил Булгаков, Лев Толстой, Александр Пушкин, Эрих Мария Ремарк, Александр Дюма, Харуки Мураками, Николай Гоголь. Общий тираж 69 книг Донцовой, выпущенных в 2025 году, составил 276 тысяч экземпляров: в сравнении с 2024 годом (328 тысяч экземпляров) тираж ее книг сократился на 15,9%.
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