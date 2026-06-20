Назван самый издаваемый автор в России за 2025 год

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Писательница Анна Джейн (Анна Потапкина) стала самым издаваемым автором художественной литературы в России за 2025 год, следует из отраслевого доклада Минцифры России "Книжный рынок России", с которым ознакомилось РИА Новости.

"Самым издаваемым автором художественной литературы в нашей стране в 2025 году остается российская писательница Анна Джейн (А. Н. Потапкина). Общий тираж 79 выпущенных названий ее книг составил 2,167 миллиона экземпляров", - говорится в докладе.