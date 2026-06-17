Правообладатели хотели запретить показ “Мастера и Маргариты” на английском

Краткий пересказ от РИА ИИ Наследники писателя Михаила Булгакова, Дарья и Сергей Шиловские, через суд требовали запретить показ фильма «Мастер и Маргарита» (2024) на английском языке.

Шиловские считали, что была нарушена договоренность о запрете перевода картины на английский язык, за что предусмотрена неустойка.

Московский суд отказал Шиловским в удовлетворении иска, так как они не представили достаточных доказательств нарушения их прав.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Наследники писателя Михаила Булгакова через суд требовали запретить показ фильма “Мастер и Маргарита” (2024) на английском языке, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что заявители иска - Дарья и Сергей Шиловские - правообладатели исключительного права на литературное произведение “Мастер и Маргарита” Булгакова . Они являются потомками Елены Булгаковой (Шиловской по второму мужу), третьей жены писателя, которую называют прототипом Маргариты из произведения.

Шиловские обратились в суд с иском к продюсерским компаниям из-за фильма “Мастер и Маргарита” 2024 года режиссера Михаила Локшина. По словам заявителей, они предоставили исключительную лицензию на переработку произведения в сценарий для создания фильма на русском языке. При этом, как сообщали Шиловские, было оговорено, что картину запрещено переводить на английский язык, а за нарушение данного запрета предусмотрена неустойка.

По данным истцов, позиция которых изложена в материалах, фильм был продемонстрирован на нескольких площадках в США с английскими субтитрами, а позднее российская медиакомпания заключила соглашение о показе картины в зарубежных странах с дублированием, закадровой озвучкой либо субтитрами. В иске Шиловские просили суд обязать компании прекратить незаконный показ на английском языке без согласия правообладателей, а также взыскать компенсацию за нарушение исключительного права, говорится в материалах суда.

Московский суд установил, что заявители не представили доказательств, достоверно свидетельствующих о нарушении их прав. Так, Шиловские приложили лишь скриншоты с сайтов зарубежных театров и университетов, на которых речь шла о показе фильма, подчеркивается в материалах.

Кроме того, суд убедился, что иностранная фирма Luminosity Pictures LLC приобрела право на распространение фильма, но речь о переводе картины не шла. Представитель Luminosity Pictures пояснил суду, что компания “не осуществляла перевод на английский язык/субтитрирование фильма, показ фильма на английском языке или с субтитрами”.

Суд отказал Дарье и Сергею Шиловским в удовлетворении иска, но они подали жалобу на это решение, заключается в материалах.