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Правообладатели хотели запретить показ “Мастера и Маргариты” на английском - РИА Новости, 17.06.2026
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06:56 17.06.2026 (обновлено: 07:19 17.06.2026)
Правообладатели хотели запретить показ “Мастера и Маргариты” на английском

Наследники Булгакова пытались запретить фильм “Мастер и Маргарита” на английском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наследники писателя Михаила Булгакова, Дарья и Сергей Шиловские, через суд требовали запретить показ фильма «Мастер и Маргарита» (2024) на английском языке.
  • Шиловские считали, что была нарушена договоренность о запрете перевода картины на английский язык, за что предусмотрена неустойка.
  • Московский суд отказал Шиловским в удовлетворении иска, так как они не представили достаточных доказательств нарушения их прав.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Наследники писателя Михаила Булгакова через суд требовали запретить показ фильма “Мастер и Маргарита” (2024) на английском языке, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что заявители иска - Дарья и Сергей Шиловские - правообладатели исключительного права на литературное произведение “Мастер и Маргарита” Булгакова. Они являются потомками Елены Булгаковой (Шиловской по второму мужу), третьей жены писателя, которую называют прототипом Маргариты из произведения.
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Шиловские обратились в суд с иском к продюсерским компаниям из-за фильма “Мастер и Маргарита” 2024 года режиссера Михаила Локшина. По словам заявителей, они предоставили исключительную лицензию на переработку произведения в сценарий для создания фильма на русском языке. При этом, как сообщали Шиловские, было оговорено, что картину запрещено переводить на английский язык, а за нарушение данного запрета предусмотрена неустойка.
По данным истцов, позиция которых изложена в материалах, фильм был продемонстрирован на нескольких площадках в США с английскими субтитрами, а позднее российская медиакомпания заключила соглашение о показе картины в зарубежных странах с дублированием, закадровой озвучкой либо субтитрами. В иске Шиловские просили суд обязать компании прекратить незаконный показ на английском языке без согласия правообладателей, а также взыскать компенсацию за нарушение исключительного права, говорится в материалах суда.
Московский суд установил, что заявители не представили доказательств, достоверно свидетельствующих о нарушении их прав. Так, Шиловские приложили лишь скриншоты с сайтов зарубежных театров и университетов, на которых речь шла о показе фильма, подчеркивается в материалах.
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Кроме того, суд убедился, что иностранная фирма Luminosity Pictures LLC приобрела право на распространение фильма, но речь о переводе картины не шла. Представитель Luminosity Pictures пояснил суду, что компания “не осуществляла перевод на английский язык/субтитрирование фильма, показ фильма на английском языке или с субтитрами”.
Суд отказал Дарье и Сергею Шиловским в удовлетворении иска, но они подали жалобу на это решение, заключается в материалах.
Это не первый судебный спор, связанный с правами на произведения Булгакова. Деятели искусства в России ранее неоднократно заявляли о сложностях в работе с наследием писателя. В этом году председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Владимир Машков на заседании Совета по культуре попросил президента России Владимира Путина разрешить ставить постановки спектаклей без разрешения наследников, которые не являются авторами. Глава государства поддержал предложение, но отметил, что этот вопрос нужно решать цивилизованным способом.
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