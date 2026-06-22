В России будут маркировать сборники Маяковского и Ленина

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 марта вступили в силу изменения в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", предусматривающие ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков.

Среди книг, подлежащих маркировке, оказались сборник Владимира Маяковского "Война и язык" и сборник отрывков из произведений Владимира Ленина "Ослиный мост", составленный Львом Данилкиным.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сборники "Война и язык" Владимира Маяковского и "Ослиный мост" Владимира Ленина будут маркировать в России из-за закона о пропаганде наркотиков, следует из отраслевого перечня, с которым ознакомилось РИА Новости.

С 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. На сайте Российского книжного союза (РКС) еженедельно пополняется отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке.

В перечень включены уже более 2,5 тысяч наименований книг: в понедельник он пополнился на 113 пунктов. Так, среди подлежащих маркировке наименований оказался сборник Маяковского , в котором собраны его избранные статьи, выступления, тезисы докладов и циклы путевых очерков, куда включены как известные прозаические тексты автора, среди которых "Как делать стихи?", "Капля дегтя", "Два Чехова", так и те, что не входили ни в одно из прежних его собраний сочинений.

Кроме того, в обновленный перечень попал сборник отрывков из произведений Владимира Ленина "Ослиный мост", составленный писателем Львом Данилкиным. В книге можно найти избранные работы советского вождя, среди которых "Лев Толстой как зеркало русской революции", краткий биографический очерк о Карле Марксе с изложением основ марксизма, а также письма соратнице Инессе Арманд.

Обе книги выпущены издательством "Лимбус Пресс": сборник Ленина вышел в 2017 году, а Маяковского – в 2021 году.

В список также попали бестселлер Салли Руни "Нормальные люди", "Маскарад" Терри Пратчетта, а также "Ночной океан: избранная приключенческая и романтическая проза" Говарда Лавкрафта.

Ранее под действие закона уже попали книги Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками, переводы классической литературы, которые были опубликованы после 1 августа 1990 года, а также биографии Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого.