Российскому кинорежиссеру Бортко предъявили обвинения на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральным прокурором Украины заявлено о заочном предъявлении обвинений кинорежиссеру, сценаристу, народному артисту России Владимиру Бортко.
- Бортко обвиняют в пропаганде российской военной операции.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Кинорежиссеру, сценаристу, народному артисту России Владимиру Бортко на Украине заочно предъявлены обвинения, заявил генеральный прокурор страны Руслан Кравченко.
"При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора предъявлены обвинения российскому режиссеру, сценаристу и бывшему депутату Государственной думы Владимиру Бортко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского генпрокурора.
На Украине обвиняют Бортко якобы в пропаганде российской военной операции.
Одна из наиболее известных работ Бортко - комедийная лента "Блондинка за углом" (1982). Экранизация повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" (1988) принесла Бортко признание мировой кинообщественности.
Ранее на Украине неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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