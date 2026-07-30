Одна из наиболее известных работ Бортко - комедийная лента "Блондинка за углом" (1982). Экранизация повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" (1988) принесла Бортко признание мировой кинообщественности.

Ранее на Украине неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.