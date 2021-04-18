Крупные ДТП в России в 2021 году
12:26 18.04.2021 (обновлено: 15:08 18.04.2021)
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции проводят проверку документов водителей на одной из улиц Краснодара
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Восемнадцатого апреля в 4.30 мск в городе Новочеркасске автомобиль Hyundai врезался в дерево. В автомобиле было шесть человек, пять из них погибли.
1 апреля в Туле столкнулись автобус ПАЗ и две машины - SsangYong и Hyundai. В аварии пострадали 15 человек. Это сотрудники областной психиатрической больницы, которые ехали на служебном автобусе на работу, водитель и пассажир легкового автомобиля.
17 марта в Спасском районе Рязанской области, на 226 километре федеральной дороги М-5, опрокинулся рейсовый автобус "Москва – Пенза". В автобусе находилось 58 человек. В результате аварии 17 человек получили травмы средней степени тяжести и обратились в медицинские учреждения города Рязани. Шестеро из пострадавших были госпитализированы, двое из них доставлены в реанимацию.
14 марта в Свердловской области, на 48-м километре трассы Р-351 Екатеринбург - Тюмень в районе села Мезенское, водитель автомобиля Kia не справилась с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП пять человек, в том числе двое детей, погибли. По информации представителя экстренных служб, все погибшие находились в легковой машине, сидевшие сзади дети не были пристегнуты.
8 марта на трассе Самара - Тольятти в районе поселка Курумоч столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. В результате ДТП погибли семь человек, находящихся в легковом автомобиле, в возрасте от 17 до 23 лет. Позднее стало известно, что водитель и шестеро пассажиров легкового автомобиля были пьяны.
23 февраля на 80 километре трассы Уфа - Оренбург на территории Аургазинского района Башкирии столкнулись 39 автомобилей. ДТП произошло в условиях сильного бокового ветра и слабой видимости. Пострадали десять человек, среди них две девочки 12 и 16 лет.
22 февраля в Кызыле (Республика Тува) столкнулись легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным автобусом. В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены 16 пассажиров автобуса, в том числе 13 несовершеннолетних, а также два человека, находившиеся в легковом автомобиле.
17 февраля в Иркутской области на трассе А-331 "Вилюй" между городами Тулун и Братск произошло столкновение иномарки, грузового автомобиля и рейсового автобуса. Легковой автомобиль на высокой скорости столкнулся с грузовым автомобилем "КАМаз" груженным древесиной. После чего, в иномарку врезался рейсовый автобус, следовавший из Иркутска в Железногорск-Илимский. Предварительно было известно о четырех погибших, находившихся в иномарке и трех пострадавших пассажирах автобуса. Двое их них были госпитализированы, один направлен на амбулаторное лечение. Позднее во время разбора поврежденного легкового автомобиля был обнаружен еще один погибший пассажир.
6 февраля на трассе Нижние Серги – Михайловск – Арти в Свердловской области при столкновении автомобилей Skoda и ВАЗ-2110 пять человек погибли и трое пострадали.
29 января на 873 километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района Самарской области произошла авария с участием грузового автомобиля DAF, легкового автомобиля Chevrolet Niva и пассажирского микроавтобуса Citroën. Погибли 12 человек, 14 пострадали.
11 января в Красногорске на Новорижском шоссе (федеральная трасса М-9 "Балтия") на повороте на деревню Глухово грузовик врезался в колонну военных автобусов. В результате ДТП погибли четыре человека. Более 40 человек пострадали.
10 января на 36 километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит в Башкирии столкнулись два автобуса. В результате ДТП погибли женщина и шестилетний ребенок, еще 16 человек обратились за медицинской помощью.
5 января в Смоленской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек. Как заявили в полиции, авария произошла на 16-м километре юго-западного обхода Смоленска.
3 января в Туве восемь человек погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей, еще два человека пострадали.