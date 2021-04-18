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Крупные ДТП в России в 2021 году
Крупные ДТП в России в 2021 году
Восемнадцатого апреля в 4.30 мск в городе Новочеркасске автомобиль Hyundai врезался в дерево. В автомобиле было шесть человек, пять из них погибли. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T12:26
2021-04-18T15:08
дтп под ростовом-на-дону
справки
происшествия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Восемнадцатого апреля в 4.30 мск в городе Новочеркасске автомобиль Hyundai врезался в дерево. В автомобиле было шесть человек, пять из них погибли. 1 апреля в Туле столкнулись автобус ПАЗ и две машины - SsangYong и Hyundai. В аварии пострадали 15 человек. Это сотрудники областной психиатрической больницы, которые ехали на служебном автобусе на работу, водитель и пассажир легкового автомобиля.17 марта в Спасском районе Рязанской области, на 226 километре федеральной дороги М-5, опрокинулся рейсовый автобус "Москва – Пенза". В автобусе находилось 58 человек. В результате аварии 17 человек получили травмы средней степени тяжести и обратились в медицинские учреждения города Рязани. Шестеро из пострадавших были госпитализированы, двое из них доставлены в реанимацию.14 марта в Свердловской области, на 48-м километре трассы Р-351 Екатеринбург - Тюмень в районе села Мезенское, водитель автомобиля Kia не справилась с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП пять человек, в том числе двое детей, погибли. По информации представителя экстренных служб, все погибшие находились в легковой машине, сидевшие сзади дети не были пристегнуты.8 марта на трассе Самара - Тольятти в районе поселка Курумоч столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. В результате ДТП погибли семь человек, находящихся в легковом автомобиле, в возрасте от 17 до 23 лет. Позднее стало известно, что водитель и шестеро пассажиров легкового автомобиля были пьяны.23 февраля на 80 километре трассы Уфа - Оренбург на территории Аургазинского района Башкирии столкнулись 39 автомобилей. ДТП произошло в условиях сильного бокового ветра и слабой видимости. Пострадали десять человек, среди них две девочки 12 и 16 лет.22 февраля в Кызыле (Республика Тува) столкнулись легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным автобусом. В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены 16 пассажиров автобуса, в том числе 13 несовершеннолетних, а также два человека, находившиеся в легковом автомобиле.17 февраля в Иркутской области на трассе А-331 "Вилюй" между городами Тулун и Братск произошло столкновение иномарки, грузового автомобиля и рейсового автобуса. Легковой автомобиль на высокой скорости столкнулся с грузовым автомобилем "КАМаз" груженным древесиной. После чего, в иномарку врезался рейсовый автобус, следовавший из Иркутска в Железногорск-Илимский. Предварительно было известно о четырех погибших, находившихся в иномарке и трех пострадавших пассажирах автобуса. Двое их них были госпитализированы, один направлен на амбулаторное лечение. Позднее во время разбора поврежденного легкового автомобиля был обнаружен еще один погибший пассажир.6 февраля на трассе Нижние Серги – Михайловск – Арти в Свердловской области при столкновении автомобилей Skoda и ВАЗ-2110 пять человек погибли и трое пострадали.29 января на 873 километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района Самарской области произошла авария с участием грузового автомобиля DAF, легкового автомобиля Chevrolet Niva и пассажирского микроавтобуса Citroën. Погибли 12 человек, 14 пострадали.11 января в Красногорске на Новорижском шоссе (федеральная трасса М-9 "Балтия") на повороте на деревню Глухово грузовик врезался в колонну военных автобусов. В результате ДТП погибли четыре человека. Более 40 человек пострадали.10 января на 36 километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит в Башкирии столкнулись два автобуса. В результате ДТП погибли женщина и шестилетний ребенок, еще 16 человек обратились за медицинской помощью.5 января в Смоленской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек. Как заявили в полиции, авария произошла на 16-м километре юго-западного обхода Смоленска.3 января в Туве восемь человек погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей, еще два человека пострадали.
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дтп под ростовом-на-дону, справки, происшествия

Крупные ДТП в России в 2021 году

12:26 18.04.2021 (обновлено: 15:08 18.04.2021)
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции проводят проверку документов водителей на одной из улиц Краснодара
Сотрудники полиции проводят проверку документов водителей на одной из улиц Краснодара - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Восемнадцатого апреля в 4.30 мск в городе Новочеркасске автомобиль Hyundai врезался в дерево. В автомобиле было шесть человек, пять из них погибли.
1 апреля в Туле столкнулись автобус ПАЗ и две машины - SsangYong и Hyundai. В аварии пострадали 15 человек. Это сотрудники областной психиатрической больницы, которые ехали на служебном автобусе на работу, водитель и пассажир легкового автомобиля.
17 марта в Спасском районе Рязанской области, на 226 километре федеральной дороги М-5, опрокинулся рейсовый автобус "Москва – Пенза". В автобусе находилось 58 человек. В результате аварии 17 человек получили травмы средней степени тяжести и обратились в медицинские учреждения города Рязани. Шестеро из пострадавших были госпитализированы, двое из них доставлены в реанимацию.
14 марта в Свердловской области, на 48-м километре трассы Р-351 Екатеринбург - Тюмень в районе села Мезенское, водитель автомобиля Kia не справилась с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП пять человек, в том числе двое детей, погибли. По информации представителя экстренных служб, все погибшие находились в легковой машине, сидевшие сзади дети не были пристегнуты.
8 марта на трассе Самара - Тольятти в районе поселка Курумоч столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. В результате ДТП погибли семь человек, находящихся в легковом автомобиле, в возрасте от 17 до 23 лет. Позднее стало известно, что водитель и шестеро пассажиров легкового автомобиля были пьяны.
23 февраля на 80 километре трассы Уфа - Оренбург на территории Аургазинского района Башкирии столкнулись 39 автомобилей. ДТП произошло в условиях сильного бокового ветра и слабой видимости. Пострадали десять человек, среди них две девочки 12 и 16 лет.
22 февраля в Кызыле (Республика Тува) столкнулись легковой автомобиль и маршрутный микроавтобус. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным автобусом. В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены 16 пассажиров автобуса, в том числе 13 несовершеннолетних, а также два человека, находившиеся в легковом автомобиле.
17 февраля в Иркутской области на трассе А-331 "Вилюй" между городами Тулун и Братск произошло столкновение иномарки, грузового автомобиля и рейсового автобуса. Легковой автомобиль на высокой скорости столкнулся с грузовым автомобилем "КАМаз" груженным древесиной. После чего, в иномарку врезался рейсовый автобус, следовавший из Иркутска в Железногорск-Илимский. Предварительно было известно о четырех погибших, находившихся в иномарке и трех пострадавших пассажирах автобуса. Двое их них были госпитализированы, один направлен на амбулаторное лечение. Позднее во время разбора поврежденного легкового автомобиля был обнаружен еще один погибший пассажир.
6 февраля на трассе Нижние СергиМихайловск – Арти в Свердловской области при столкновении автомобилей Skoda и ВАЗ-2110 пять человек погибли и трое пострадали.
29 января на 873 километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района Самарской области произошла авария с участием грузового автомобиля DAF, легкового автомобиля Chevrolet Niva и пассажирского микроавтобуса Citroën. Погибли 12 человек, 14 пострадали.
11 января в Красногорске на Новорижском шоссе (федеральная трасса М-9 "Балтия") на повороте на деревню Глухово грузовик врезался в колонну военных автобусов. В результате ДТП погибли четыре человека. Более 40 человек пострадали.
10 января на 36 километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит в Башкирии столкнулись два автобуса. В результате ДТП погибли женщина и шестилетний ребенок, еще 16 человек обратились за медицинской помощью.
5 января в Смоленской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек. Как заявили в полиции, авария произошла на 16-м километре юго-западного обхода Смоленска.
3 января в Туве восемь человек погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей, еще два человека пострадали.
 
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