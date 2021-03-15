https://ria.ru/20210315/voyna-1600919407.html

Гражданская война в Сирии

Гражданская война в Сирии

15 марта 2011 года на фоне т.н. "арабской весны" в Сирии начались массовые антиправительственные выступления. Противники действующего режима организовали... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T00:47

2021-03-15T00:47

2021-03-15T00:47

башар асад

сирия

справки

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15 марта 2011 года на фоне т.н. "арабской весны" в Сирии начались массовые антиправительственные выступления. Противники действующего режима организовали несколько акций протеста в столице страны Дамаске. Затем антиправительственные демонстрации вспыхнули на юге страны – в расположенном на границе с Иорданией городе Дераа.В апреле 2011 года массовые манифестации с требованием проведения кардинальных реформ начались по всей стране. В результате столкновений с полицией погибли люди.Глубочайший внутриполитический кризис уже к концу 2011 года перерос во внутренний вооруженный конфликт. Требования сирийской улицы, в своей основе суннитской, демократических прав и свобод по аналогии с другими арабскими странами быстро трансформировались в лозунги свержения правящего режима Башара Асада (он сам алавит; алавиты – религиозное меньшинство, ответвление шиизма).Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что расценивает конфликт в Сирии как гражданскую войну.Большое влияние на эскалацию кризиса оказывала его беспрецедентная транснационализация и интернационализация, включая оказание поддержки оппозиции правительству Башара Асада региональными игроками – Турцией, Саудовской Аравией и Катаром. Стремление сменить действующий в Сирии режим, в котором региональные державы еще в 2010 году открыто поддержала американская администрация Барака Обамы, стало мощным фактором милитаризации конфликта. Требования ухода президента Асада сочетались с форсированным формированием в качестве альтернативы действующему режиму структур вооруженной оппозиции, которые быстро радикализировались по исламистской линии. По данным на конец 2015 года, на территории страны вели действия более тысячи вооруженных антиправительственных групп, включавших более 70 тысяч человек. Из них десятки тысяч – иностранные наемники, а большинство составляли экстремисты из более чем 80 стран, в том числе мусульманских государств, ЕС, США, России и Китая (мусульмане-уйгуры).Внешняя поддержка позволила активизироваться террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта"* (ИГИЛ*), позже переименованной в "Исламское государство"*. Летом 2014 года организация "Исламское государство"* провозгласила "халифат" на захваченных территориях Сирии и Ирака.Новый виток конфликта возник в августе 2013 года, когда ряд СМИ сообщили о масштабном применении сирийскими войсками химического оружия в окрестностях Дамаска. Жертвами атаки стали более 600 человек. Коалиция национальной оппозиции Сирии утверждала, что число жертв могло достигнуть 1,3 тысячи человек. После инцидента стороны конфликта неоднократно заявляли о своей непричастности, обвиняя в случившемся оппонентов. В Дамаск ездили инспекторы ООН, чтобы собрать необходимые анализы и биологические образцы. Проведенное миссией ООН расследование подтвердило сам факт химической атаки, но миссия не занималась определением, какая из сторон конфликта применила нервно-паралитический газ зарин.Возможное использование химического оружия развязало мировую дискуссию о необходимости начала военной операции в Сирии. В свою очередь, президент России Владимир Путин осудил позицию тех, кто призывал к военному решению конфликта в Сирии и выдвинул инициативу о постановке под международный контроль сирийского военно-химического потенциала. 28 сентября 2013 года Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по Сирии в поддержку плана Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), направленного на уничтожение сирийских химических арсеналов. В конце июня 2014 года вывоз химического оружия из Сирии был завершен. В начале 2016 года ОЗХО заявила о полном уничтожении сирийского химического оружия. Удары по позициям ИГ* в Сирии с сентября 2014 года наносит международная коалиция во главе с США, при этом коалиция действует без разрешения властей страны.Россия с самого начала оказывала Сирии дипломатическую поддержку. Еще весной 2011 года российские представители в Совете Безопасности ООН блокировали проекты антисирийских резолюций западных и ряда арабских стран. Кроме того, Россия поддерживала правительство Башара Асада поставками оружия, военной техники и боеприпасов, а также организовывала обучение специалистов и предоставляла военных советников. 30 сентября 2015 года президент Сирии Башар Асад обратился к Москве с просьбой об оказании военной помощи. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации предложение о принятии постановления о согласии на использование контингента Вооруженных сил России за рубежом, Совет Федерации единогласно поддержал обращение президента. Военной целью операции была заявлена воздушная поддержка сирийских правительственных сил в их противодействии террористической группировке "Исламское государство". Самолеты российских Воздушно-космических сил (ВКС) в этот же день приступили к проведению воздушной операции с нанесением точечных ударов по наземным целям террористов группировки ИГ на территории Сирии.Кроме самолетов, Россия успешно задействовала в Сирии боевые корабли, подводные лодки и береговые ракетные комплексы. Некоторые виды вооружений впервые прошли проверку боем. Для поиска замаскированных объектов и фиксации попаданий Минобороны России задействовало множество средств и надежных источников, в том числе сирийскую агентуру, спутники космической разведки и беспилотники. Российская авиация смогла обеспечить постоянные и беспрерывные удары по объектам террористических группировок в Сирии. При поддержке ВКС РФ было поражено порядка 122 тысяч объектов террористов, уничтожено свыше 87,5 тысячи боевиков, освобождены 1411 населенных пунктов, в том числе ключевые города, были разблокированы основные коммуникации.За время операции России в Сирии правительственные войска вернули себе 96,5% территории против 8%, которые они контролировали в начале. Вехами стали освобождение Алеппо (декабрь 2016 года), бои за Пальмиру, которую два раза зачищали от террористов и окончательно освободили в марте 2017 года, а также освобождение осенью 2017 года города Дейр-эз-Зор.6 декабря 2017 года президент России Владимир Путин объявил о полном разгроме "Исламского государства"* на обоих берегах Евфрата в Сирии. С аналогичным заявлением выступили в российском Генштабе.11 декабря 2017 года президент России Владимир Путин поручил вернуть из Сирии значительную часть российского воинского контингента.В Сирии продолжат работать две российские военные базы – Воздушно-космических сил в Хмеймиме и пункт материально-технического обеспечения флота РФ в районе порта Тартус. К концу 2018 года был завершен вывод основной группировки ВКС РФ из Сирии. На территорию России была выведена техника и вооружение, не входящие в состав российских баз в Хмеймиме и Тартусе.По данным министра обороны Сергея Шойгу, в период 2015-2017 годов российская авиация выполняла в среднем 80-90 боевых вылетов в сутки. К декабрю 2019 года российские ВКС сократили в 30 раз частоту вылетов в Сирии. По словам министра обороны, авиация ВКС России совершает в среднем два-три полета в сутки для ведения разведки и авиационной поддержки действий сирийской армии при ликвидации разрозненных террористических формирований.Осенью 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Арабской Республики. Однако вскоре глава США сообщил, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от террористов. На северо-востоке Сирии США создали около восьми баз. Крупнейшие из них расположены поблизости от нефтеносных районов, контролируемых американцами и курдами. По оценкам российских военных, Вашингтон ежемесячно получает около 30 миллионов долларов от добычи нефти в Сирии. В Пентагоне отмечали, что прибыль от продажи нефти идет не американцам, а курдам. Дональд Трамп также заявлял, что настало время, чтобы этот нефтяной район заняли курды, поскольку "им нужны деньги". Российские власти подчеркивали, что такие действия США мешают политическому урегулированию и создают "дополнительный раздражитель". По словам главы МИД Сергея Лаврова, Вашингтон направляет полученные от продажи нефти средства на поддержку лояльных США вооруженных формирований.По экспертным оценкам на декабрь 2020 года, за время конфликта в Сирии погибли 387 тысяч человек, включая сирийских военнослужащих. По данным гуманитарной организации "Врачи без границ" почти 12 миллионов жителей Сирии – половина населения страны в довоенные годы – стали беженцами.В июле 2018 года правительство Сирии обратилось с призывом к гражданам, вынужденно покинувшим родину, возвращаться домой. Россия поддержала этот призыв и выступила с инициативой по содействию возвращению сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). По данным на 10 марта 2021 года, в родные места уже вернулись более двух миллионов сирийских граждан, из них около одного миллиона 347 тысяч внутренне перемещенных лиц и более 870 тысяч беженцев из-за рубежа. В настоящее время на большей части территории Сирии поддерживается устойчивый режим прекращения боевых действий. Правительственная армия при содействии ВКС России отвечает на вооруженные провокации боевиков из радикальных НВФ на границе Идлибской зоны деэскалации, а также продолжает проводить локальные контртеррористические операции в восточных пустынных районах САР. Окопавшиеся там игиловцы* регулярно совершают дерзкие нападения на позиции сирийских вооруженных сил, предпринимают вылазки против российских военных. Согласно данным Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии, опубликованным 23 сентября 2020 года, общий ущерб для сирийской экономики к концу 2019 года превысил 442 миллиарда долларов. Оставаясь под санкциями в условиях отсутствия международного консенсуса по вопросу финансирования восстановления, страна не только не преодолела острый экономический кризис, но и столкнулась с негативными последствиями пандемии коронавируса, помноженными на дестабилизацию ситуации в соседнем Ливане. Как и в засушливые нулевые, на эти вызовы неблагоприятным образом наложились природные катаклизмы: землетрясения и лесные пожары.Несмотря на трудности, сирийские власти пытаются реагировать на все вызовы кризисной повестки дня, сочетая фискальные меры по поиску новых источников бюджетных поступлений с добровольно-принудительным привлечением финансовых ресурсов частного сектора, мерами по административной поддержке национального бизнеса и популистскими шагами по сохранению лояльности населения. Политическое урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана (известные как "астанинский формат" по прежнему названию столицы Казахстана) и Женевы. В настоящее время состоялось 15 раундов переговоров в астанинском формате (проводятся по инициативе России, Ирана и Турции) и восемь – в женевском формате (проходят под эгидой ООН). Также в январе 2018 года прошла специальная встреча в Вене.30 января 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.Вопросы сирийского урегулирования также обсуждаются в рамках трехсторонних саммитов лидеров России, Ирана и Турции. Состоялось шесть встреч глав государств (шестая – в онлайн формате), по итогам которых были, в частности, согласованы конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации и активизации политического процесса в САР. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников *Террористическая организация, запрещенная в России

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башар асад, сирия, справки