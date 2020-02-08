СМИ сообщили о строительстве новых американских объектов в Сирии

Военный патруль США на дороге из Ракки в Хасеке

АНКАРА, 8 фев — РИА Новости. США создают новые военные объекты в нефтеносных районах на востоке и северо-востоке Сирии , сообщило Anadolu

По информации агентства, американские военнослужащие в спешке приступили к строительству базы в районе города Телль-Брак, в 40 километрах к северо-востоку от Хасеке, из-за противостояния с Россией в последние месяцы. Этот населенный пункт пересекает трасса, ведущая в сторону нефтяных месторождений Румейлан.

С целью строительства базы США перебросили на прошлой неделе из Ирака технику и строительные материалы. Грузовики с оборудованием проследовали в Телль-Брак через КПП "Аль-Валид".

Американские военные также водрузили флаг США в центре сирийского города и совершают на вертолетах разведывательные полеты над районом строительства базы. Работы по созданию нового объекта продолжаются с 3 февраля.

Помимо этого, американские военные, дислоцированные в богатой нефтью сирийской провинции Дейр-эз-Зор, начали переоборудовать в военный объект одно из зданий в центре города Хасеке. Источники Anadolu утверждают, что США намерены использовать эту базу в качестве служебного здания для контроля за добычей нефти в Дейр-эз-Зоре.

Мешают урегулированию

Около 90 процентов сирийской нефти сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата. Ранее этот район был оплотом и главным источником дохода террористов "Исламского государства"*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил".

Осенью прошлого года президент Дональд Трамп объявил о выводе войск из Арабской Республики. Однако вскоре глава государства сообщил, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от террористов.

Глава Белого дома также заявил, что настало время, чтобы этот нефтяной район заняли курды, поскольку "им нужны деньги". В Пентагоне также отмечали, что прибыль от продажи нефти идет не американцам, а курдам.

В свою очередь, по оценкам российских военных, Вашингтон ежемесячно получает около 30 миллионов долларов от добычи нефти в Сирии.

Российские власти подчеркивали, что такие действия США мешают политическому урегулированию и создают "дополнительный раздражитель". По словам главы МИД Сергея Лаврова , Вашингтон направляет полученные от продажи нефти средства на поддержку лояльных США вооруженных формирований.