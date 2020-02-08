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2020-02-08T20:53+0300
https://ria.ru/20200208/1564441881.html
СМИ сообщили о строительстве новых американских объектов в Сирии
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РИА Новости

СМИ сообщили о строительстве новых американских объектов в Сирии

20:10 08.02.2020 (обновлено: 20:53 08.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоенный патруль США на дороге из Ракки в Хасеке
Военный патруль США на дороге из Ракки в Хасеке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 8 фев — РИА Новости. США создают новые военные объекты в нефтеносных районах на востоке и северо-востоке Сирии, сообщило Anadolu.
По информации агентства, американские военнослужащие в спешке приступили к строительству базы в районе города Телль-Брак, в 40 километрах к северо-востоку от Хасеке, из-за противостояния с Россией в последние месяцы. Этот населенный пункт пересекает трасса, ведущая в сторону нефтяных месторождений Румейлан.
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С целью строительства базы США перебросили на прошлой неделе из Ирака технику и строительные материалы. Грузовики с оборудованием проследовали в Телль-Брак через КПП "Аль-Валид".
Американские военные также водрузили флаг США в центре сирийского города и совершают на вертолетах разведывательные полеты над районом строительства базы. Работы по созданию нового объекта продолжаются с 3 февраля.
Помимо этого, американские военные, дислоцированные в богатой нефтью сирийской провинции Дейр-эз-Зор, начали переоборудовать в военный объект одно из зданий в центре города Хасеке. Источники Anadolu утверждают, что США намерены использовать эту базу в качестве служебного здания для контроля за добычей нефти в Дейр-эз-Зоре.

Мешают урегулированию

Около 90 процентов сирийской нефти сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата. Ранее этот район был оплотом и главным источником дохода террористов "Исламского государства"*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил".
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Осенью прошлого года президент Дональд Трамп объявил о выводе войск из Арабской Республики. Однако вскоре глава государства сообщил, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от террористов.
Глава Белого дома также заявил, что настало время, чтобы этот нефтяной район заняли курды, поскольку "им нужны деньги". В Пентагоне также отмечали, что прибыль от продажи нефти идет не американцам, а курдам.
В свою очередь, по оценкам российских военных, Вашингтон ежемесячно получает около 30 миллионов долларов от добычи нефти в Сирии.
Российские власти подчеркивали, что такие действия США мешают политическому урегулированию и создают "дополнительный раздражитель". По словам главы МИД Сергея Лаврова, Вашингтон направляет полученные от продажи нефти средства на поддержку лояльных США вооруженных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
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201105427250
Обсудить 48
Война в СирииДональд ТрампСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
США -преступное государство под властью масонов и прочих сатанистов, грабящее нефтяные месторождения Сирии.
8 февраля, 20:21
АПАлександр Перов
29700139032
По-моему, единственный реальный способ избавиться от присутствия америкосов на сирийской земле, это полная зачистка Сирии от игиловских террористов.
8 февраля, 20:20
Владимир Белогорский
14320000
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