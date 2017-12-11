Вступились за своих. Как Россия помогла Сирии победить

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Два года новой войны — малой кровью и на чужой земле. Тысячи боевых вылетов, десятки тысяч уничтоженных экстремистов и объектов их инфраструктуры, сотни освобожденных городов и поселков. Россия завершает военную операцию в Сирийской Арабской Республике — первое крупное развертывание отечественных Вооруженных сил за рубежом с момента Афганской войны 1979-1989 годов. Об этом сообщил президент Владимир Путин, лично посетивший авиабазу Хмеймим в понедельник утром. Он отдал приказ министру обороны и начальнику Генштаба приступить к выводу группировки войск в пункты их постоянной дислокации. Глава государства подчеркнул, что военные возвращаются на родину с победой. О том, как российские летчики, спецназовцы, морпехи, врачи и дипломаты два года помогали президенту Сирии Башару Асаду сохранить свою страну и изгнать из нее террористов, — в материале РИА Новости.

Как Россия вступила в конфликт

К осени 2015-го война в Сирии шла уже долгих четыре года. Начавшиеся в марте 2011-го массовые антиправительственные выступления быстро переросли в стычки с армией. Народный протест немедленно "оседлали" террористические группировки. Ведущую роль в противостоянии с правящим режимом стали играть экстремисты из "Исламского государства"*, "Джебхат-ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* и многих других бандформирований помельче, в том числе и пестрая "махновщина" из разношерстных банд, входящих в "умеренную оппозицию", — главным образом в опекаемую Западом "Свободную сирийскую армию". Россия с самого начала оказывала Сирии дипломатическую поддержку. Еще весной 2011 года наши представители в Совете Безопасности ООН блокировали проекты антисирийских резолюций западных и ряда арабских стран. Кроме того, Россия поддерживала правительство Башара Асада поставками оружия, военной техники и боеприпасов, а также организовывала обучение специалистов и предоставляла военных советников.

Но чем больше территорий захватывали террористические организации, а также формирования "умеренной оппозиции", тем яснее становилось, что такой поддержки недостаточно. Сирийская арабская армия уже начала выдыхаться. Большие потери, нехватка самого необходимого и упавший боевой дух заставляли солдат-лоялистов отступать все дальше и дальше. Вплоть до приморской провинции Латакия и Дамаска.

В сентябре 2015 года Совет Федерации утвердил переброску российских военных в ответ на просьбу президента Башара Асада. Тридцатого сентября Россия официально подтвердила отправку в Сирию авиационной группировки из нескольких десятков самолетов и вертолетов, а также подразделений обеспечения. Официально все это делалось для борьбы с терроризмом, но был у нас и личный мотив: по данным спецслужб, осенью 2015 года в террористическую деятельность ИГ* в Ираке и Сирии были вовлечены до 2500 российских граждан и около 3000 граждан стран СНГ. Само собой, Москва не была заинтересована в том, чтобы эти радикальные "соотечественники", набравшись боевого опыта, вернулись домой.

Каким был состав нашей воздушной группировки

С момента своего формирования состав авиагруппы неоднократно менялся в зависимости от поставленных перед ней задач. По информации из открытых источников, в разное время в нее входили:

До десяти многофункциональных истребителей Су-35С;

До четырех Су-27СМ;

От 12 до 16 двухместных истребителей Су-30СМ;

До 12 истребителей-бомбардировщиков Су-34;

До 30 фронтовых бомбардировщиков Су-24М;

До 12 штурмовиков Су-25СМ;



До 15 многоцелевых вертолетов Ми-8 в различных модификациях;

До 15 ударных вертолетов Ми-24 и Ми-35;

До пяти ударных вертолетов Ка-52.

Кроме того, с территории России удары по базам террористов наносили:

Шесть сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160;

Пять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;

От 12 до 14 дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3.

Координировали действия авиации, проводили разведку и выдавали ударным звеньям целеуказания самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, Ту-214Р и самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ Ил-20М1.

Как воевали наши авиация и Военно-морской флот

Партию первой скрипки в Сирии сыграла российская авиация. С авиабазы Хмеймим, аэродромов подскока и авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" массированно отрабатывались лагеря подготовки боевиков, командные пункты, склады оружия и боеприпасов, нефтяные месторождения и колонны бензовозов. Бомбардировщики, штурмовики и истребители, пользуясь полным господством в воздухе, успели уничтожить более ста тысяч различных объектов террористов. Первая волна массированных воздушных ударов по ИГ* пришлась на конец 2015 года. Именно тогда российские самолеты разгромили заглубленный командный пункт ИГ*, подземные бункеры и склады в провинции Хама.

Во время знаменитой "свободной охоты" за бензовозами истребители-бомбардировщики Су-34 вычислили и смешали с песком около 500 автомобильных цистерн с нефтепродуктами и десятки баз переработки нефти. Для ИГ* это стало ощутимым ударом по бюджету, основным источником пополнения которого была нелегальная продажа черного золота.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Кадры уничтожения российскими Су-34 нефтяных объектов ИГ* в Сирии

В конце 2015-го сирийская пустыня вздрогнула от мощнейшего удара — стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и дальние Ту-22М3 сбросили более трех десятков ракет и множество бомб, уничтожив пункты управления отрядами ИГ* в провинциях Идлиб и Алеппо, а также лагеря подготовки террористов-смертников. Летом 2016 года с авиабазы Хамадан в Иране поднялись в небо дальние бомбардировщики Ту-22м3, которые опустошили бомбовые отсеки над объектами боевиков в Алеппо, Дейр-эз-Зоре и Идлибе. Регулярные боевые вылеты авиации сопровождали сирийскую операцию от начала и до конца.

Кроме самолетов, Россия успешно задействовала в Сирии боевые корабли, подводные лодки и береговые ракетные комплексы. Некоторые виды вооружений впервые прошли проверку боем. В частности, в ноябре 2016-го российские военные применили береговые ракетные комплексы "Бастион" и эффектно разгромили противокорабельными ракетами "Оникс" крупный склад боевиков.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Минобороны РФ Кадры пуска крылатых ракет "Калибр" по позициям ИГ* из Средиземного моря

Широко известен беспрецедентный по разрушительной силе удар крылатыми ракетами из акватории Каспийского моря, нанесенный российским ВМФ по позициями боевиков в октябре 2015-го. Ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг" выпустили целый рой "Калибров", которые пролетели над несколькими государствами и взрывами снесли более десятка объектов на территории, подконтрольной исламистам. За этим ударом вскоре последовал второй: в ноябре из Каспия в Сирию ушло еще около двух десятков ракет. Практически все они нашли свои цели. В июне 2017 года фрегаты ВМФ России "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", а также подводная лодка "Краснодар" нанесли из акватории Средиземного моря мощнейший удар крылатыми ракетами "Калибр" по командным пунктам и складам боеприпасов террористов в провинции Хама.

Для поиска замаскированных объектов и фиксации попаданий Минобороны России задействовало множество средств и надежных источников, в том числе сирийскую агентуру, спутники космической разведки и беспилотники.

Почему мы победили

Российская авиация смогла обеспечить постоянные и беспрерывные удары по объектам террористических группировок в Сирии. Только на апрель 2017 года с начала военной операции было совершено более 23 тысяч боевых вылетов и нанесено около 77 тысяч ударов по террористам. Такие успехи позволили в мае того же года вывести с авиабазы Хмеймим обратно в Россию около половины воздушной группировки.

Наши самолеты били террористов при активной поддержке элиты Российской армии — бойцов Сил специальных операций, проводивших разведку, корректировавших действия авиации и артиллерии, тренировавших сирийских солдат и офицеров, ходивших в рейды по тылам противника, устраивавших многочисленные засады на пути следования конвоев террористов, устранявших главарей бандгрупп. Немаловажную роль сыграли корабли и самолеты "сирийского экспресса", доставлявшие в воюющую страну оружие, бронетехнику и боеприпасы. Настоящий подвиг совершили российские врачи, лечившие пострадавших от войны мирных жителей.

Огромную роль в сирийском урегулировании сыграли российские дипломаты, инициировавшие многоуровневые переговоры в Астане. Это позволило создать в Сирии зоны деэскалации, которые действуют до сих пор и в которые почти не стреляют.

Но, конечно, главную победу одержал сирийский народ, которому российские военные помогли вспомнить, что врага можно одолеть, даже если он пользуется безоговорочной поддержкой, казалось бы, всемогущего Запада.

Что будет дальше

В конце ноября стало известно, что российские военные останутся в Сирии надолго и будут развивать нашу авиабазу Хмеймим в Латакии и военно-морскую базу в Тартусе. Это позволит закрепить присутствие России в Средиземном море.

"Даже если отбросить в сторону геополитику и сугубо военные вещи, наличие этих баз пойдет нам только на пользу", — рассказал РИА Новости руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. — Они обеспечат развитие сотрудничества между Россией и Сирией. Во-первых, наши солдаты и офицеры будут помогать правительству страны с разминированием территорий. Поверьте, там еще осталось столько взрывчатки, что саперам хватит работы на годы, если не на десятилетия. Во-вторых, они будут обучать и тренировать сирийских военных, помогать им осваивать вооружение и боевую технику российского производства. Словом, военным там хватит работы. Даже без войны".

Впрочем, забывать о геополитике тоже не стоит. Ближний Восток остается в зоне ключевых интересов США и их союзников по блоку НАТО. И появление нового игрока за региональным "карточным столом" явно не радует представителей Североатлантического альянса, неоднократно высказывавших опасения, что Россия может еще больше увеличить свое военное присутствие. А такие возможности у Москвы действительно есть.

© Фото : Минобороны РФ Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии © Фото : Минобороны РФ Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии

"Надо понимать, что Хмеймим — достаточно развитая авиабаза, способная принимать все типы самолетов, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. — Базироваться там могут не только истребители, но и, скажем, дальние бомбардировщики Ту-22М3. Или даже стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. Это открывает России возможности для парирования широкого спектра угроз. Крылатые ракеты авиационного базирования Х-101 смогут достать в регионе любую цель. То же самое можно сказать и о "Калибрах", которыми вооружены корабли, базирующиеся в Тартусе. С одной стороны, мы, по сути, берем под контроль весь Ближний Восток. А с другой — парируем угрозы, которые могут быть для нас актуальными на южных флангах НАТО. Это исключительно удобная комбинация".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

