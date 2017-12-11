ХМЕЙМИМ, 11 дек — РИА Новости. Владимир Путин поручил вернуть из Сирии значительную часть российского воинского контингента. Это заявление президент сделал на авиабазе в Хмеймиме, выступая перед российскими военными.
"Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", — сказал глава государства.
Блестяще выполнили задачу
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой. "Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу", — сказал российский лидер.
"Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь, в Сирии, и у нас в России", — подчеркнул он.
Борьба с террористами продолжится
Президент добавил, что "если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели".
По его словам, Вооруженные силы, предприятия ОПК показали растущую мощь армии и флота и высокую боеспособность частей и соединений.
В 2015 году Россия по просьбе Дамаска начала антитеррористическую операцию в Сирии. В марте прошлого года большую часть группировки ВКС вывели в связи с успешным выполнением задач. При этом в стране по-прежнему работают авиабаза "Хмеймим" и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе, а также российский Центр по примирению.