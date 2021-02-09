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Аварии и катастрофы военных самолетов в России в 2017-2021 годах
Аварии и катастрофы военных самолетов в России в 2017-2021 годах
9 февраля на аэродроме "Буревестник" курильского острова Итуруп военно-транспортный самолет Ан-12 совершил жесткую посадку из-за подломившихся стоек шасси... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:38
2021-02-09T14:38
ан-12
миг-29
миг-31
справки
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20219 февраля на аэродроме "Буревестник" курильского острова Итуруп военно-транспортный самолет Ан-12 совершил жесткую посадку из-за подломившихся стоек шасси. Экипаж и пассажиры не пострадали. В пресс-службе Восточного-военного округа сообщили, что самолет "значительных повреждений не получил". В ведомстве также отметили, что посадка проводилась после планового полета в сложных погодных условиях. 202021 октября на учениях в Хабаровском крае потерпел крушение самолет Су-34. Летчики катапультировались. Полет выполнялся без боекомплекта, машина взорвалась и полностью сгорела. На земле разрушений не было.22 сентября истребитель Су-30 потерпел крушение в Тверской области. Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь. Они были эвакуированы на аэродром базирования. Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений не было.25 марта самолет Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов. В сообщении Минобороны отмечалось, что в 50 километрах от Феодосии воздушное судно подало аварийный сигнал.201924 декабря под Хабаровском во время испытательного полета потерпел крушение истребитель Т-50 (Су-57). Машина принадлежала заводу-изготовителю. Инцидент произошел в 120 километрах от аэродрома Дземги во время испытания двигателя. Летчик катапультировался. Жертв и разрушений на земле не было. Это была первая серийная машина, которую планировалось передать военным.19 декабря в Жуковском Московской области экстренно приземлился во время испытательного полета самолет Ил-78-2, у воздушного судна отказал один из четырех двигателей. Посадка прошла благополучно, люди не пострадали.17 декабря в Астраханской области при выполнении планового полета экстренно сел самолет Ту-22М3. По информации Минобороны, у самолета отказал двигатель. Летчики смогли увести машину от населенного пункта и совершить посадку на грунт. Самолет выполнял полет без боекомплекта, на земле разрушений не было. Экипаж самостоятельно покинул машину после посадки.6 сентября СМИ сообщили, что в Липецкой области во время тренировочного полета два истребителя-бомбардировщика Су-34 дважды соприкоснулись в воздухе "из-за потери визуального контакта". Пилотам удалось посадить самолеты, несмотря на серьезные повреждения. В результате инцидента никто не пострадал.3 сентября штурмовик Су-25УБ, совершавший плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта, потерпел аварию в Ставропольском крае. Он упал в безлюдной местности, в 20 километрах южнее населенного пункта Чернолесское. Воздушное судно при столкновении с землей взорвалось и полностью разрушено. Оба летчика погибли.22 января во время планового полета стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 попал в снежный заряд, совершил жесткую посадку на авиабазе Оленья в поселке Высокий в Мурманской области и разрушился. Самолет был без боекомплекта. В результате аварии два члена экипажа погибли, еще двое пострадали, их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позже один из раненых скончался.18 января на Дальнем Востоке при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега произошла авария двух бомбардировщиков Су-34. При отработке маневрирования в воздухе они коснулись друг друга. Оба самолета совершали полет без боекомплекта. Экипажи бомбардировщиков катапультировались. Самолет Ан-12 обнаружил в районе катапультирования индивидуальный спасательный плот одного из пилотов, летчика подняли на борт, его состояние было удовлетворительным. Позднее военное ведомство сообщило об обнаружении тел двух пилотов. Четвертого летчика не нашли.201818 октября учебный самолет Л-39 разбился во время учебно-тренировочного полета. Воздушное судно упало в Азовское море неподалеку от населенного пункта Должанская Краснодарского края. Маневры выполнялись без боекомплекта. Оба пилота погибли. 5 октября истребитель МиГ-29, принадлежавший Летно-исследовательскому институту имени М.М. Громова, разбился при выполнении учебно-тренировочного полета. Самолет упал в Подмосковье. Оба летчика катапультировались после того, как увели истребитель в безлюдное место. Разбившийся самолет являлся экспериментальной модификацией, еще не переданной в эксплуатацию.19 сентября в Нижегородской области истребитель МиГ-31 потерпел крушение во время планово-тренировочного полета. Оба летчика катапультировались. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном месте в районе города Кулебаки и после крушения полностью сгорел. Разрушений на земле не было. 18 мая на аэродроме в Пермской области при движении по взлетно-посадочной полосе произошло возгорание правого двигателя у самолета МиГ-31. Экипаж выполнил экстренное торможение, двигатель потушен силами штатного пожарного расчета. Никто не пострадал. Самолет был без боекомплекта.12 апреля в Воронежской области потерпел аварию самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в городе Борисоглебск. В ходе планового учебно-тренировочного полета у воздушного судна возникла техническая неисправность одного из агрегатов, препятствующая продолжению полета. Оба пилота – летчик-инструктор и курсант катапультировались. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений не было.201716 сентября учебно-боевой самолет Як-130 потерпел аварию вблизи аэродрома в Борисоглебске (Воронежская область). ЧП произошло во время учебно-тренировочного полета. Экипажу удалось увести самолет от близлежащих построек и благополучно катапультироваться.30 мая в Саратовской области военно-транспортный самолет Ан-26 упал на землю с высоты 200 метров при посадке на аэродром учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища, один военнослужащий погиб, пять членов экипажа были доставлены в медицинское учреждение. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. При жесткой посадке самолет загорелся.26 апреля в Бурятии при выполнении планового учебного полета в районе полигона "Телемба" потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа. Самолет упал в безлюдном месте. Пилоты катапультировались, их оперативно эвакуировали. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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353
60
ан-12, миг-29, миг-31, справки

Аварии и катастрофы военных самолетов в России в 2017-2021 годах

14:38 09.02.2021
 
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Нина Падалко
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2021

9 февраля на аэродроме "Буревестник" курильского острова Итуруп военно-транспортный самолет Ан-12 совершил жесткую посадку из-за подломившихся стоек шасси. Экипаж и пассажиры не пострадали. В пресс-службе Восточного-военного округа сообщили, что самолет "значительных повреждений не получил". В ведомстве также отметили, что посадка проводилась после планового полета в сложных погодных условиях.

2020

21 октября на учениях в Хабаровском крае потерпел крушение самолет Су-34. Летчики катапультировались. Полет выполнялся без боекомплекта, машина взорвалась и полностью сгорела. На земле разрушений не было.
22 сентября истребитель Су-30 потерпел крушение в Тверской области. Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь. Они были эвакуированы на аэродром базирования. Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений не было.
25 марта самолет Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов. В сообщении Минобороны отмечалось, что в 50 километрах от Феодосии воздушное судно подало аварийный сигнал.

2019

24 декабря под Хабаровском во время испытательного полета потерпел крушение истребитель Т-50 (Су-57). Машина принадлежала заводу-изготовителю. Инцидент произошел в 120 километрах от аэродрома Дземги во время испытания двигателя. Летчик катапультировался. Жертв и разрушений на земле не было. Это была первая серийная машина, которую планировалось передать военным.
19 декабря в Жуковском Московской области экстренно приземлился во время испытательного полета самолет Ил-78-2, у воздушного судна отказал один из четырех двигателей. Посадка прошла благополучно, люди не пострадали.
17 декабря в Астраханской области при выполнении планового полета экстренно сел самолет Ту-22М3. По информации Минобороны, у самолета отказал двигатель. Летчики смогли увести машину от населенного пункта и совершить посадку на грунт. Самолет выполнял полет без боекомплекта, на земле разрушений не было. Экипаж самостоятельно покинул машину после посадки.
6 сентября СМИ сообщили, что в Липецкой области во время тренировочного полета два истребителя-бомбардировщика Су-34 дважды соприкоснулись в воздухе "из-за потери визуального контакта". Пилотам удалось посадить самолеты, несмотря на серьезные повреждения. В результате инцидента никто не пострадал.
3 сентября штурмовик Су-25УБ, совершавший плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта, потерпел аварию в Ставропольском крае. Он упал в безлюдной местности, в 20 километрах южнее населенного пункта Чернолесское. Воздушное судно при столкновении с землей взорвалось и полностью разрушено. Оба летчика погибли.
22 января во время планового полета стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 попал в снежный заряд, совершил жесткую посадку на авиабазе Оленья в поселке Высокий в Мурманской области и разрушился. Самолет был без боекомплекта. В результате аварии два члена экипажа погибли, еще двое пострадали, их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позже один из раненых скончался.
18 января на Дальнем Востоке при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега произошла авария двух бомбардировщиков Су-34. При отработке маневрирования в воздухе они коснулись друг друга. Оба самолета совершали полет без боекомплекта. Экипажи бомбардировщиков катапультировались. Самолет Ан-12 обнаружил в районе катапультирования индивидуальный спасательный плот одного из пилотов, летчика подняли на борт, его состояние было удовлетворительным. Позднее военное ведомство сообщило об обнаружении тел двух пилотов. Четвертого летчика не нашли.

2018

18 октября учебный самолет Л-39 разбился во время учебно-тренировочного полета. Воздушное судно упало в Азовское море неподалеку от населенного пункта Должанская Краснодарского края. Маневры выполнялись без боекомплекта. Оба пилота погибли.
5 октября истребитель МиГ-29, принадлежавший Летно-исследовательскому институту имени М.М. Громова, разбился при выполнении учебно-тренировочного полета. Самолет упал в Подмосковье. Оба летчика катапультировались после того, как увели истребитель в безлюдное место. Разбившийся самолет являлся экспериментальной модификацией, еще не переданной в эксплуатацию.
19 сентября в Нижегородской области истребитель МиГ-31 потерпел крушение во время планово-тренировочного полета. Оба летчика катапультировались. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном месте в районе города Кулебаки и после крушения полностью сгорел. Разрушений на земле не было.
18 мая на аэродроме в Пермской области при движении по взлетно-посадочной полосе произошло возгорание правого двигателя у самолета МиГ-31. Экипаж выполнил экстренное торможение, двигатель потушен силами штатного пожарного расчета. Никто не пострадал. Самолет был без боекомплекта.
12 апреля в Воронежской области потерпел аварию самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в городе Борисоглебск. В ходе планового учебно-тренировочного полета у воздушного судна возникла техническая неисправность одного из агрегатов, препятствующая продолжению полета. Оба пилота – летчик-инструктор и курсант катапультировались. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений не было.

2017

16 сентября учебно-боевой самолет Як-130 потерпел аварию вблизи аэродрома в Борисоглебске (Воронежская область). ЧП произошло во время учебно-тренировочного полета. Экипажу удалось увести самолет от близлежащих построек и благополучно катапультироваться.
30 мая в Саратовской области военно-транспортный самолет Ан-26 упал на землю с высоты 200 метров при посадке на аэродром учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища, один военнослужащий погиб, пять членов экипажа были доставлены в медицинское учреждение. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. При жесткой посадке самолет загорелся.
26 апреля в Бурятии при выполнении планового учебного полета в районе полигона "Телемба" потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа. Самолет упал в безлюдном месте. Пилоты катапультировались, их оперативно эвакуировали.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Ан-12МиГ-29МиГ-31Справки
 
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