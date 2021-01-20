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Случаи массового отравления детей в России в 2019-2021 годах
Случаи массового отравления детей в России в 2019-2021 годах
19 и 20 января школьники двух школ города Красноармейска Московской области обратились в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие. По... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T15:51
2021-01-20T15:51
россия
справки
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202119 и 20 января школьники двух школ города Красноармейска Московской области обратились в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие. По предварительным данным, всего в медучреждения обратился 41 учащийся. Прокуратура Московской области начала проверку по факту массового отравления. С 10 января жители дагестанского Буйнакска начали массово обращаться к врачам с признаками отравления. По данным на 17 января, всего в больницы города с признаками отравления обратились 303 человека, среди них 239 детей. Из них были госпитализированы 199 человек, в том числе 170 детей. Роспотребнадзор сообщил, что после исследования проб водопроводной воды и материала от отравившихся нашли ДНК возбудителя дизентерии. 2020С 3 по 7 ноября в инфекционный стационар Махачкалы (Дагестан), временно развернутый в пандемию на базе республиканского кожно-венерологического диспансера, с признаками кишечной инфекции были госпитализированы 39 человек, в том числе двенадцать детей. У всех пострадавших были выявлены ДНК сальмонеллы. С 8 по 11 октября в Махачкале было зарегистрировано 75 случаев отравления среди детей, посещающих детские сады. Возраст большинства заболевших детей – от трех до шести лет. Групповую заболеваемость выявили в пяти детских садах города. В семи детских дошкольных и семи общеобразовательных организациях были зарегистрированы единичные случаи заболевания – всего 18 случаев. 15 октября Роспотребнадзор выявил среди персонала пищеблоков детских садов носителей патогенного стафилококка.В сентябре в одной из школ города Мончегорска (Мурманская область) из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований отравились 53 человека, в том числе несовершеннолетние. В начале сентября в средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза А.И. Горева поселка Шимск в Новгородской области был зарегистрирован 131 случай инфекционного заболевания среди учащихся. Из них 47 учеников начальной школы, 84 – основной. У детей наблюдалось два вида симптомов: признаки ОРВИ, а также рвота и диарея. 9 сентября школу закрыли на карантин, 16 сентября она вернулась к работе в штатном режиме. По версии следствия, компания, оказывающая услуги по организации питания, нарушила санитарно-эпидемиологические правила, в результате чего произошли множественные случаи пищевых отравлений среди учащихся. 2019С 11 по 12 октября в одной из школ Нижнего Новгорода было зафиксировано массовое заболевание острой кишечной инфекцией. По данным городского департамента образования, в школе заболели 26 учеников. Семеро детей были госпитализированы в инфекционную больницу. На пищеблоке школы были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В июле в Хабаровске в больницу с симптомами кишечной инфекции обратились 37 детей, которые купались и гуляли в районе пешеходного фонтана на стадионе Ленина. Санитарные врачи обнаружили у заболевших норовирус. Эту кишечную инфекцию также нашли в воде фонтана, он был закрыт на дезинфекцию. Позже количество заболевших увеличилось до 45 детей, из них 14 были госпитализированы. Возраст заболевших составил от одного года до 12 лет, тяжелых случаев не было. 20 июня в Читинском районе Забайкальского края стало известно о массовом отравлении детей в лагере "Самородок". Детей доставили в больницы с подозрением на кишечную инфекцию, диагноз был установлен у 15 человек. С 10 по 19 апреля в Каякентскую центральную районную больницу Дагестана с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 22 ребенка, состояние пациентов оценивалось как легкой степени тяжести. Еще 50 обратившимся (из них 35 детей - воспитанники дошкольного образовательного учреждения в селе Дружба) госпитализация не потребовалась, они были отправлены на амбулаторное лечение. Все заболевшие были детьми в возрасте от одного года до шести лет. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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60
россия, справки

Случаи массового отравления детей в России в 2019-2021 годах

15:51 20.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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2021

19 и 20 января школьники двух школ города Красноармейска Московской области обратились в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие. По предварительным данным, всего в медучреждения обратился 41 учащийся. Прокуратура Московской области начала проверку по факту массового отравления.
С 10 января жители дагестанского Буйнакска начали массово обращаться к врачам с признаками отравления. По данным на 17 января, всего в больницы города с признаками отравления обратились 303 человека, среди них 239 детей. Из них были госпитализированы 199 человек, в том числе 170 детей.
Роспотребнадзор сообщил, что после исследования проб водопроводной воды и материала от отравившихся нашли ДНК возбудителя дизентерии.

2020

С 3 по 7 ноября в инфекционный стационар Махачкалы (Дагестан), временно развернутый в пандемию на базе республиканского кожно-венерологического диспансера, с признаками кишечной инфекции были госпитализированы 39 человек, в том числе двенадцать детей. У всех пострадавших были выявлены ДНК сальмонеллы.
С 8 по 11 октября в Махачкале было зарегистрировано 75 случаев отравления среди детей, посещающих детские сады. Возраст большинства заболевших детей – от трех до шести лет. Групповую заболеваемость выявили в пяти детских садах города. В семи детских дошкольных и семи общеобразовательных организациях были зарегистрированы единичные случаи заболевания – всего 18 случаев. 15 октября Роспотребнадзор выявил среди персонала пищеблоков детских садов носителей патогенного стафилококка.
В сентябре в одной из школ города Мончегорска (Мурманская область) из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований отравились 53 человека, в том числе несовершеннолетние.
В начале сентября в средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза А.И. Горева поселка Шимск в Новгородской области был зарегистрирован 131 случай инфекционного заболевания среди учащихся. Из них 47 учеников начальной школы, 84 – основной. У детей наблюдалось два вида симптомов: признаки ОРВИ, а также рвота и диарея. 9 сентября школу закрыли на карантин, 16 сентября она вернулась к работе в штатном режиме. По версии следствия, компания, оказывающая услуги по организации питания, нарушила санитарно-эпидемиологические правила, в результате чего произошли множественные случаи пищевых отравлений среди учащихся.

2019

С 11 по 12 октября в одной из школ Нижнего Новгорода было зафиксировано массовое заболевание острой кишечной инфекцией. По данным городского департамента образования, в школе заболели 26 учеников. Семеро детей были госпитализированы в инфекционную больницу. На пищеблоке школы были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
В июле в Хабаровске в больницу с симптомами кишечной инфекции обратились 37 детей, которые купались и гуляли в районе пешеходного фонтана на стадионе Ленина. Санитарные врачи обнаружили у заболевших норовирус. Эту кишечную инфекцию также нашли в воде фонтана, он был закрыт на дезинфекцию. Позже количество заболевших увеличилось до 45 детей, из них 14 были госпитализированы. Возраст заболевших составил от одного года до 12 лет, тяжелых случаев не было.
20 июня в Читинском районе Забайкальского края стало известно о массовом отравлении детей в лагере "Самородок". Детей доставили в больницы с подозрением на кишечную инфекцию, диагноз был установлен у 15 человек.
С 10 по 19 апреля в Каякентскую центральную районную больницу Дагестана с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 22 ребенка, состояние пациентов оценивалось как легкой степени тяжести. Еще 50 обратившимся (из них 35 детей - воспитанники дошкольного образовательного учреждения в селе Дружба) госпитализация не потребовалась, они были отправлены на амбулаторное лечение. Все заболевшие были детьми в возрасте от одного года до шести лет.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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