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РИА Новости

В Хабаровске возбудили дело после отравления 45 детей, купавшихся в фонтане

Вчера, 14:35
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© РИА Новости / Игорь ОнучинФонтан на набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске
Фонтан на набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске
© РИА Новости / Игорь Онучин
ХАБАРОВСК, 24 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Хабаровске после массового заболевания детей, которые купались и гуляли в районе пешеходного фонтана на стадионе Ленина, сообщает в среду СУ СК по Хабаровскому краю.
Ранее сообщалось, что 37 гулявших у фонтана детей обратились в больницу с симптомами кишечной инфекции. Санитарные врачи обнаружили у заболевших норовирус, эту инфекцию также нашли в воде фонтана. Фонтан закрыт на дезинфекцию.
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По информации СК, количество заболевших на 24 июля увеличилось до 45 детей, из них 14 госпитализированы. Возраст заболевших от 1 года до 12 лет. Тяжелых случаев нет.
"Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей", - говорится в сообщении.
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