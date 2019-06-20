В Забайкалье проверяют сообщения о массовом отравлении в детском лагере

ЧИТА, 20 июн — РИА Новости. Прокуратура Читинского района Забайкальского края начала проверку после сообщений о массовом отравлении детей в лагере "Самородок". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили, что привлекут специалистов контролирующих органов для проверки исполнения требований законодательства при организации отдыха и оздоровления детей, а в случае выявления нарушений — примут меры для привлечения виновных к ответственности.

По данным краевого Минздрава, детей из лагеря "Самородок" доставили в больницы с подозрением на кишечную инфекцию. Диагноз установили у 15 человек, еще у семи результаты уточняются.

Трех детей госпитализировали в краевую инфекционную больницу и городскую больницу №2. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.