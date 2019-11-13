В Нижнем Новгороде оштрафовали поставщика школьных обедов

Массовое заболевание острой кишечной инфекцией было зафиксировано в одной из школ города 11-12 октября, с 14 по 21 октября образовательное заведение закрывали на карантин и дезинфекцию. По данным городского департамента образования, в школе заболели 26 учеников. Семеро детей были госпитализированы в инфекционную больницу. На пищеблоке школы выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. У двух работников пищеблока – сотрудников Единого центра муниципального заказа (ЕЦМЗ), который организует питание в большинстве школ Нижнего Новгорода, обнаружили дизентерию. СК ведет доследственную проверку.