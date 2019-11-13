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РИА Новости

В Нижнем Новгороде оштрафовали поставщика школьных обедов

14:27 13.11.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкШкольная столовая
Школьная столовая
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Школьная столовая. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Компанию по поставке горячего питания в школы Нижнего Новгорода, ее завпроизводством и директора школы оштрафовали после массового заболевания детей кишечной инфекцией, сообщает управление Роспотребнадзора по области.
Массовое заболевание острой кишечной инфекцией было зафиксировано в одной из школ города 11-12 октября, с 14 по 21 октября образовательное заведение закрывали на карантин и дезинфекцию. По данным городского департамента образования, в школе заболели 26 учеников. Семеро детей были госпитализированы в инфекционную больницу. На пищеблоке школы выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. У двух работников пищеблока – сотрудников Единого центра муниципального заказа (ЕЦМЗ), который организует питание в большинстве школ Нижнего Новгорода, обнаружили дизентерию. СК ведет доследственную проверку.
"За выявленные нарушения санитарного законодательства составлено три протокола об административном правонарушении на муниципальное предприятие "Единый центр муниципального заказа" (сумма штрафа – 35 тысяч рублей), заведующего производством ЕЦМЗ (сумма штрафа – 5 тысяч рублей) и директора школы №47 (сумма штрафа – 3 тысячи рублей)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что материалы санитарно-эпидемиологического расследования переданы в следственные органы.
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