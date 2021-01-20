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В Подмосковье проверяют данные о массовом отравлении школьников
В Подмосковье проверяют данные о массовом отравлении школьников
Прокуратура Московской области начала проверку после массового отравления учеников двух школ городского округа Красноармейск. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T15:02
2021-01-20T15:53
красноармейск
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после массового отравления учеников двух школ городского округа Красноармейск."По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 41 учащийся", — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Школьники пожаловались на плохое самочувствие 19 и 20 января.Проведение проверки поручили Пушкинской городской прокуратуре, ход мероприятий взят на контроль.По результатам проверки действиям образовательного учреждения и организации, оказывающей услуги питания, дадут правовую оценку.
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красноармейск, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье проверяют данные о массовом отравлении школьников

15:02 20.01.2021 (обновлено: 15:53 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после массового отравления учеников двух школ городского округа Красноармейск.
"По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 41 учащийся", — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Школьники пожаловались на плохое самочувствие 19 и 20 января.
Проведение проверки поручили Пушкинской городской прокуратуре, ход мероприятий взят на контроль.
По результатам проверки действиям образовательного учреждения и организации, оказывающей услуги питания, дадут правовую оценку.
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КрасноармейскМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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