https://ria.ru/20210120/otravlenie-1593847683.html
В Подмосковье проверяют данные о массовом отравлении школьников
В Подмосковье проверяют данные о массовом отравлении школьников
Прокуратура Московской области начала проверку после массового отравления учеников двух школ городского округа Красноармейск. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T15:02
2021-01-20T15:02
2021-01-20T15:53
красноармейск
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после массового отравления учеников двух школ городского округа Красноармейск."По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 41 учащийся", — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Школьники пожаловались на плохое самочувствие 19 и 20 января.Проведение проверки поручили Пушкинской городской прокуратуре, ход мероприятий взят на контроль.По результатам проверки действиям образовательного учреждения и организации, оказывающей услуги питания, дадут правовую оценку.
https://ria.ru/20210115/otralenie-1593139504.html
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красноармейск, московская область (подмосковье), происшествия