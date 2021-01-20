https://ria.ru/20210120/otravlenie-1593847683.html

В Подмосковье проверяют данные о массовом отравлении школьников

В Подмосковье проверяют данные о массовом отравлении школьников

Прокуратура Московской области начала проверку после массового отравления учеников двух школ городского округа Красноармейск. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T15:02

2021-01-20T15:02

2021-01-20T15:53

красноармейск

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после массового отравления учеников двух школ городского округа Красноармейск."По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 41 учащийся", — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Школьники пожаловались на плохое самочувствие 19 и 20 января.Проведение проверки поручили Пушкинской городской прокуратуре, ход мероприятий взят на контроль.По результатам проверки действиям образовательного учреждения и организации, оказывающей услуги питания, дадут правовую оценку.

https://ria.ru/20210115/otralenie-1593139504.html

красноармейск

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноармейск, московская область (подмосковье), происшествия