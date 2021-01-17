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ЧП и аварии на российских морских судах в 2020-2021 годах
ЧП и аварии на российских морских судах в 2020-2021 годах
17 января в Черном море, у побережья Турции, затонул российский сухогруз, на борту которого находилось 15 членов экипажа. Два члена экипажа погибли. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T14:54
2021-01-17T15:19
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
россия
черное море
керченский пролив
камчатский край
мурманская область
справки
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202117 января в Черном море, у побережья Турции, затонул российский сухогруз, на борту которого находилось 15 членов экипажа. Два члена экипажа погибли.202028 декабря в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области произошло затопление рыболовецкого судна "Онега". Траулер затонул из-за обледенения в условиях шторма. На судне сработал спасательный буй. На борту находились 19 человек. Двоих из них спасли коллеги с другого судна. 4 января 2021 года поисково-спасательная операция в районе крушения траулера была завершена, тела 17 погибших моряков обнаружены не были.13 декабря в одном из помещений рыболовецкого судна "Вега", пришвартованного к причалу Мурманской судоверфи, произошло возгорание при производстве сварочных работ. На борту находились три члена экипажа, которые были сразу эвакуированы. Прибывшим пожарным расчетам удалось ликвидировать открытое горение и локализовать возгорание.24 октября в Азовском море в устье Керченского пролива на танкере "Генерал Ази Асланов", направлявшемся в Ростов-на-Дону, произошел взрыв. Троих членов экипажа выбросило за борт, еще десятерых подобрало проходящее мимо судно "Сириус". Судно шло пустым, взорвались пары нефтепродуктов. Танкер с поврежденной палубой изначально отбуксировали на якорную стоянку к кубанскому берегу, а затем в керченский порт Крым. При осмотре танкера следователи обнаружили останки, предположительно, они принадлежат пропавшим членам экипажа. 26 октября поисково-спасательная операция была прекращена, так как надежды найти моряков живыми не осталось.17 октября в акватории Баренцева моря в районе губы Вайда Печенгского района Мурманской области маломерное судно под названием "Юбилейный" ударилось о скалистый грунт береговой линии, перевернулось и затонуло. На борту находились десять пассажиров и членов экипажа, семеро из них были спасены.9 июля на судне Brompton San, направлявшемся на буровую платформу на шельфе Сахалина, в машинном отделении произошел пожар. Возгорание было ликвидировано, судно самостоятельно направилось в порт Корсаков на юге Сахалина, 42 пассажира пересели на судно "Катунь", которое доставило их на буровую платформу. Никто не пострадал.8 июля стало известно, что во время рыболовного промысла в акватории бухты Алексеева острова Попова Владивостока затонуло рыболовное судно "Атлант-2". Днем 7 июля капитан мотобота сообщил о поступлении воды в трюм, после чего связь с судном была потеряна. В результате поисково-спасательной операции четыре человека экипажа были спасены.18 июня в восточной части Баренцева моря потерял ход российский траулер Nord tral. На судне заклинило перо руля, но оно могло двигаться. Буксир доставил потерявший ход Nord tral, принадлежащий мурманской компании СПК "Беломорский рыбак РК", на ремонт в норвежский Киркенес. Экипаж не пострадал.16 июня сухогруз "Голден Роуз", следовавший из морского порта Астрахань в порт Амирабад (республика Иран) с зерном, сел на мель в Астраханской области. Сухогруз пробоин не получил, разлива нефтепродуктов не произошло. "Голден Роуз", принадлежавший компании "Омский шиппинг", перекрыл Волго-Каспийский судоходный канал, прохода ожидали 28 судов. 17 июня сухогруз "Голден Роуз" сняли с мели. 14 июня в акватории Авачинской бухты на Камчатке перевернулся катер "Тихий", пропали четыре члена экипажа. Катер, который должен был доставить груз к другому судну, обнаружили примерно в 40 километрах от берега. 21 июля активный поиск мужчин с перевернувшегося катера был прекращен.24 марта в Охотском море, западнее Камчатки, на борту рыболовецкого судна "Восток 2" произошел пожар, на борту находились 23 человека. Очаг был оперативно потушен, никто не пострадал, открытого пламени не было.27 января на судне "Святитель Иннокентий", которое находилось на ремонте в Архангельске, в помещении сухого трюма произошел пожар. Возгорание было ликвидировано, площадь пожара составила 66 квадратных метров.21 января в Охотском море недалеко от Магадана на рыболовецком траулере "Энигма Астралис" произошел пожар. Экипаж из 47 человек эвакуировали. Тушить пожар на траулере, на котором было свыше 250 тонн топлива, отправился ледокол "Сибирский", но открытое пламя создавало угрозу взрыва. 27 января стало известно, что контакт с траулером был потерян во время шторма. На его поиск вышли 11 судов. 28 января стало известно, что траулер затонул.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
черное море
керченский пролив
камчатский край
мурманская область
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4.7
96
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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, россия, черное море, керченский пролив, камчатский край, мурманская область, справки

ЧП и аварии на российских морских судах в 2020-2021 годах

14:54 17.01.2021 (обновлено: 15:19 17.01.2021)
 
© Фото : ГУ МЧСРоссии по Мурманской областиВозгорание на судне "Вега" у причала мурманской судоверфи
Возгорание на судне Вега у причала мурманской судоверфи - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© Фото : ГУ МЧСРоссии по Мурманской области
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2021

17 января в Черном море, у побережья Турции, затонул российский сухогруз, на борту которого находилось 15 членов экипажа. Два члена экипажа погибли.

2020

28 декабря в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области произошло затопление рыболовецкого судна "Онега". Траулер затонул из-за обледенения в условиях шторма. На судне сработал спасательный буй. На борту находились 19 человек. Двоих из них спасли коллеги с другого судна. 4 января 2021 года поисково-спасательная операция в районе крушения траулера была завершена, тела 17 погибших моряков обнаружены не были.
13 декабря в одном из помещений рыболовецкого судна "Вега", пришвартованного к причалу Мурманской судоверфи, произошло возгорание при производстве сварочных работ. На борту находились три члена экипажа, которые были сразу эвакуированы. Прибывшим пожарным расчетам удалось ликвидировать открытое горение и локализовать возгорание.
24 октября в Азовском море в устье Керченского пролива на танкере "Генерал Ази Асланов", направлявшемся в Ростов-на-Дону, произошел взрыв. Троих членов экипажа выбросило за борт, еще десятерых подобрало проходящее мимо судно "Сириус". Судно шло пустым, взорвались пары нефтепродуктов. Танкер с поврежденной палубой изначально отбуксировали на якорную стоянку к кубанскому берегу, а затем в керченский порт Крым. При осмотре танкера следователи обнаружили останки, предположительно, они принадлежат пропавшим членам экипажа. 26 октября поисково-спасательная операция была прекращена, так как надежды найти моряков живыми не осталось.
17 октября в акватории Баренцева моря в районе губы Вайда Печенгского района Мурманской области маломерное судно под названием "Юбилейный" ударилось о скалистый грунт береговой линии, перевернулось и затонуло. На борту находились десять пассажиров и членов экипажа, семеро из них были спасены.
9 июля на судне Brompton San, направлявшемся на буровую платформу на шельфе Сахалина, в машинном отделении произошел пожар. Возгорание было ликвидировано, судно самостоятельно направилось в порт Корсаков на юге Сахалина, 42 пассажира пересели на судно "Катунь", которое доставило их на буровую платформу. Никто не пострадал.
8 июля стало известно, что во время рыболовного промысла в акватории бухты Алексеева острова Попова Владивостока затонуло рыболовное судно "Атлант-2". Днем 7 июля капитан мотобота сообщил о поступлении воды в трюм, после чего связь с судном была потеряна. В результате поисково-спасательной операции четыре человека экипажа были спасены.
18 июня в восточной части Баренцева моря потерял ход российский траулер Nord tral. На судне заклинило перо руля, но оно могло двигаться. Буксир доставил потерявший ход Nord tral, принадлежащий мурманской компании СПК "Беломорский рыбак РК", на ремонт в норвежский Киркенес. Экипаж не пострадал.
16 июня сухогруз "Голден Роуз", следовавший из морского порта Астрахань в порт Амирабад (республика Иран) с зерном, сел на мель в Астраханской области. Сухогруз пробоин не получил, разлива нефтепродуктов не произошло. "Голден Роуз", принадлежавший компании "Омский шиппинг", перекрыл Волго-Каспийский судоходный канал, прохода ожидали 28 судов. 17 июня сухогруз "Голден Роуз" сняли с мели.
14 июня в акватории Авачинской бухты на Камчатке перевернулся катер "Тихий", пропали четыре члена экипажа. Катер, который должен был доставить груз к другому судну, обнаружили примерно в 40 километрах от берега. 21 июля активный поиск мужчин с перевернувшегося катера был прекращен.
24 марта в Охотском море, западнее Камчатки, на борту рыболовецкого судна "Восток 2" произошел пожар, на борту находились 23 человека. Очаг был оперативно потушен, никто не пострадал, открытого пламени не было.
27 января на судне "Святитель Иннокентий", которое находилось на ремонте в Архангельске, в помещении сухого трюма произошел пожар. Возгорание было ликвидировано, площадь пожара составила 66 квадратных метров.
21 января в Охотском море недалеко от Магадана на рыболовецком траулере "Энигма Астралис" произошел пожар. Экипаж из 47 человек эвакуировали. Тушить пожар на траулере, на котором было свыше 250 тонн топлива, отправился ледокол "Сибирский", но открытое пламя создавало угрозу взрыва. 27 января стало известно, что контакт с траулером был потерян во время шторма. На его поиск вышли 11 судов. 28 января стало известно, что траулер затонул.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Крушение рыболовного судна "Онега" в Баренцевом мореРоссияЧерное мореКерченский проливКамчатский крайМурманская областьСправки
 
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