Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

На борту находятся 35 человек. О причинах ЧП не сообщается.

Отмечается, что спасательные службы попытаются снять судно с мели во время прилива. Сейчас они находятся рядом с траулером. Помощь экипажу пока не требуется, море спокойное, погода в этом районе хорошая.