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Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии
Российский траулер "Кокшайск" сел на мель в районе города Тромсе в северной Норвегии, сообщила телерадиокомпания NRK. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:05
норвегия
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РИА Новости
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353
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норвегия, в мире

Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

10:52 25.06.2020 (обновлено: 13:05 25.06.2020)
2459
© Фото : страница спасательной службы Redningsselskapet в TwitterРоссийский траулер "Кокшайск" сел на мель в районе города Тромсе в Норвегии
Российский траулер Кокшайск сел на мель в районе города Тромсе в Норвегии
© Фото : страница спасательной службы Redningsselskapet в Twitter
МУРМАНСК, 25 июн — РИА Новости. Российский траулер "Кокшайск" сел на мель в районе города Тромсе в северной Норвегии, сообщила телерадиокомпания NRK.
На борту находятся 35 человек. О причинах ЧП не сообщается.
Отмечается, что спасательные службы попытаются снять судно с мели во время прилива. Сейчас они находятся рядом с траулером. Помощь экипажу пока не требуется, море спокойное, погода в этом районе хорошая.
"У судна есть небольшой крен. Следов протечек не наблюдается", — рассказал телекомпании Эдмунд Йонсен, капитан одного из судов, находящихся поблизости.
По словам представителя полиции северной Норвегии Руне Нильсена, причины инцидента выясняются. Для этого полиции необходимо переговорить с членами экипажа, пояснил он.
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