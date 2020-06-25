Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

МУРМАНСК, 25 июн — РИА Новости. Российский траулер "Кокшайск" сел на мель в районе города Тромсе в северной Норвегии, сообщила телерадиокомпания NRK.
На борту находятся 35 человек. О причинах ЧП не сообщается.
Отмечается, что спасательные службы попытаются снять судно с мели во время прилива. Сейчас они находятся рядом с траулером. Помощь экипажу пока не требуется, море спокойное, погода в этом районе хорошая.
"У судна есть небольшой крен. Следов протечек не наблюдается", — рассказал телекомпании Эдмунд Йонсен, капитан одного из судов, находящихся поблизости.
По словам представителя полиции северной Норвегии Руне Нильсена, причины инцидента выясняются. Для этого полиции необходимо переговорить с членами экипажа, пояснил он.
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