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https://ria.ru/20200923/stolknovenie-1577659759.html
Случаи столкновения судов в мире в 2019-2020 годах
23 сентября при прохождении Балтийской проливной зоны в условиях плохой видимости произошло столкновение рефрижераторного судна под флагом Маршалловых островов... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:54
2020-09-23T14:54
справки
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202023 сентября при прохождении Балтийской проливной зоны в условиях плохой видимости произошло столкновение рефрижераторного судна под флагом <a href="http://ria.ru/location_Marshall_Islands/" target="_blank" data-auto="true">Маршалловых островов</a> Ice Rose с малым противолодочным кораблем Балтийского флота "Казанец". Корпус противолодочного корабля получил пробоину выше ватерлинии. <a href="https://ria.ru/20200923/stolknovenie-1577654400.html" target="_blank">Пострадавших</a> среди экипажа российского корабля нет.9 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Bangladesh/" target="_blank" data-auto="true">Бангладеш</a> паром столкнулся с судном, груженным песком. На борту парома находились около 40 пассажиров. Погибли 11 человек, <a href="https://www.straitstimes.com/asia/south-asia/bangladesh-ferry-accident-kills-at-least-11-many-missing" target="_blank">многие пропали без вести</a>. 9 сентября на реке Черная возле города <a href="http://ria.ru/location_Surgut/" target="_blank" data-auto="true">Сургут</a> произошло столкновение прогулочного частного катера и большой баржи, которая перевозит автомобили. <a href="https://ria.ru/20200909/surgut-1577007960.html" target="_blank">Погибли четыре человека</a>, еще четверо пострадали.22 августа в <a href="http://ria.ru/location_Shanghai/" target="_blank" data-auto="true">Шанхае</a> (<a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>) произошло столкновение между танкером, перевозившим около трех тысяч тонн бензина, и грузовым судном. <a href="https://news.cgtn.com/news/2020-08-22/8-killed-6-missing-after-ship-collision-in-east-China-T9WP9fldAI/index.html" target="_blank">Погибли восемь человек</a>, шесть человек пропали без вести. 18 августа в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на реке Рейн столкнулись два судна, одно из которых перевозило неочищенный бензин. Оба корабля <a href="https://www.dw.com/en/germany-ships-collide-on-the-rhine-river/a-54616089" target="_blank">получили повреждения</a>, но ни один груз не попал в воду. Пострадавших не было. 29 февраля у побережья порта <a href="http://ria.ru/location_Adelaide/" target="_blank" data-auto="true">Аделаида</a> в <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a> столкнулись балкер Accolade II с рыболовным судном Sand Groper. В результате происшествия <a href="https://www.atsb.gov.au/publications/investigation_reports/2020/mair/mo-2020-001/" target="_blank">никто не пострадал</a>. 10 января в <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черном море</a> в районе <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбула</a> (<a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>) столкнулись российское судно-химовоз GLARD 2 и рыболовецкая лодка Dursun Ali Coskun, после чего та <a href="https://ria.ru/20200110/1563243154.html" target="_blank">затонула</a>. На лодке находились шесть рыбаков, <a href="https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/01/11/korkulan-oldu-tankerle-balikci-teknesi-carpisti" target="_blank">трое из которых погибли</a>. 201920 декабря в порту мексиканского острова Косумель два круизных лайнера столкнулись во время исполнения стыковочных маневров. Инцидент произошел, когда лайнер Glory, принадлежащий компании Carnival, задел носом другое судно компании во время швартовки. По данным СМИ, в результате столкновения один человек <a href="https://ria.ru/20191220/1562665343.html" target="_blank">получил легкие ранения</a> во время эвакуации из столовой. 7 октября у берегов <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> к северу от полуострова Ното, <a href="https://ria.ru/20191007/1559495485.html" target="_blank">в 350 километрах от побережья префектуры Исикава</a>, произошло столкновение <a href="https://ria.ru/20191007/1559495958.html" target="_blank">северокорейского и японского судов</a>. Рыболовное судно КНДР из-за столкновения стало тонуть, около 20 человек оказались в море. Береговая охрана Японии спасла часть рыбаков КНДР со шхуны. Точно число спасенных северокорейских рыбаков не называлось. Пострадавших среди японцев на инспекционном судне нет.21 июня на Волге столкнулись катер "Сильвер" и лодка "Казанка". В результате ЧП лодка затонула, на ней находились пять пассажиров. <a href="https://ria.ru/20190623/1555832209.html" target="_blank">Один человек погиб</a>, трое получили травмы. 1 июня в <a href="http://ria.ru/location_Venice/" target="_blank" data-auto="true">Венеции</a> (<a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италия</a>) круизный лайнер столкнулся с туристическим теплоходом. Лайнер из-за поломки отнесло к причалу и буксиры не успели добраться до судна. В результате столкновения пострадали четыре человека, некоторые пассажиры <a href="https://ria.ru/20190602/1555191553.html" target="_blank">оказались в воде</a>. 29 мая в Венгрии прогулочный катер, на борту которого находились <a href="https://ria.ru/20190606/1555317140.html" target="_blank">33 туриста из Южной Кореи</a> и два члена экипажа, столкнулся на Дунае у здания парламента в центре Будапешта с другим судном с крупным пассажирским судном. После столкновения <a href="https://ria.ru/20190530/1555097869.html" target="_blank">катер затонул</a> в течение <a href="https://ria.ru/20190531/1555152704.html" target="_blank">семи секунд</a>. После столкновения семь туристов были спасены из воды, остальные <a href="https://hungarytoday.hu/ship-collision-divers-recognised-for-efforts/" target="_blank">погибли</a>. 26 мая в водах Тихого океана к востоку от побережья Японии столкнулись <a href="https://ria.ru/20190526/1554919566.html" target="_blank">два японских грузовых судна</a>, после чего одно из них затонуло. В момент происшествия на борту затонувшего судна находились пять членов экипажа, одному из них <a href="https://ria.ru/20190528/1554979575.html" target="_blank">удалось спастись</a>. Двое членов экипажа затонувшего судно были обнаружены мертвыми внутри корпуса корабля. Два моряка <a href="https://www.maritime-executive.com/article/two-seafarers-dead-and-two-missing-in-collision-off-japan" target="_blank">пропали без вести</a>. Позднее водолазы обнаружили <a href="https://english.kyodonews.net/news/2019/05/0636dd86e40a-another-body-found-after-ship-collision-off-japan-coast.html?phrase=shinkansen&amp;words=" target="_blank">тело</a> еще одного моряка. 27 мая на причале Северного речного вокзала Москвы столкнулись пассажирский теплоход "Александр Свирский" и теплоход "Тимирязев". В результате ЧП пострадавших и розлива нефтепродуктов не было. Оба прогулочных теплохода получили <a href="https://ria.ru/20190527/1554954619.html" target="_blank">незначительные повреждения</a> корпусов. 12 марта у берегов восточной китайской провинции Чжэцзян столкнулись два судна. Инцидент произошел, когда местное рыболовецкое судно на обратном пути в порт столкнулось с большим лайнером и затонуло. На борту лодки находились 14 человек, двоих удалось спасти, <a href="https://ria.ru/20190312/1551710464.html" target="_blank">12 пропали без вести</a>. 9 февраля у берегов Сингапура малайзийское судно Polaris столкнулось с зарегистрированным в Греции балкерным судном Pireas. Сведений о <a href="https://ria.ru/20190209/1550635415.html" target="_blank">пострадавших </a>не сообщалось. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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справки

Случаи столкновения судов в мире в 2019-2020 годах

14:54 23.09.2020
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© AFP 2020 / Gergely BesenyeiПолицейские поднимаются на борт туристического судна Viking Sigyn во время расследования аварии на реке Дунай в Будапеште, Венгрия
Полицейские поднимаются на борт туристического судна Viking Sigyn во время расследования аварии на реке Дунай в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© AFP 2020 / Gergely Besenyei
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2020

23 сентября при прохождении Балтийской проливной зоны в условиях плохой видимости произошло столкновение рефрижераторного судна под флагом Маршалловых островов Ice Rose с малым противолодочным кораблем Балтийского флота "Казанец". Корпус противолодочного корабля получил пробоину выше ватерлинии. Пострадавших среди экипажа российского корабля нет.
9 сентября в Бангладеш паром столкнулся с судном, груженным песком. На борту парома находились около 40 пассажиров. Погибли 11 человек, многие пропали без вести.
9 сентября на реке Черная возле города Сургут произошло столкновение прогулочного частного катера и большой баржи, которая перевозит автомобили. Погибли четыре человека, еще четверо пострадали.
22 августа в Шанхае (Китай) произошло столкновение между танкером, перевозившим около трех тысяч тонн бензина, и грузовым судном. Погибли восемь человек, шесть человек пропали без вести.
18 августа в Германии на реке Рейн столкнулись два судна, одно из которых перевозило неочищенный бензин. Оба корабля получили повреждения, но ни один груз не попал в воду. Пострадавших не было.
29 февраля у побережья порта Аделаида в Австралии столкнулись балкер Accolade II с рыболовным судном Sand Groper. В результате происшествия никто не пострадал.
10 января в Черном море в районе Стамбула (Турция) столкнулись российское судно-химовоз GLARD 2 и рыболовецкая лодка Dursun Ali Coskun, после чего та затонула. На лодке находились шесть рыбаков, трое из которых погибли.

2019

20 декабря в порту мексиканского острова Косумель два круизных лайнера столкнулись во время исполнения стыковочных маневров. Инцидент произошел, когда лайнер Glory, принадлежащий компании Carnival, задел носом другое судно компании во время швартовки. По данным СМИ, в результате столкновения один человек получил легкие ранения во время эвакуации из столовой.
7 октября у берегов Японии к северу от полуострова Ното, в 350 километрах от побережья префектуры Исикава, произошло столкновение северокорейского и японского судов. Рыболовное судно КНДР из-за столкновения стало тонуть, около 20 человек оказались в море. Береговая охрана Японии спасла часть рыбаков КНДР со шхуны. Точно число спасенных северокорейских рыбаков не называлось. Пострадавших среди японцев на инспекционном судне нет.
21 июня на Волге столкнулись катер "Сильвер" и лодка "Казанка". В результате ЧП лодка затонула, на ней находились пять пассажиров. Один человек погиб, трое получили травмы.
1 июня в Венеции (Италия) круизный лайнер столкнулся с туристическим теплоходом. Лайнер из-за поломки отнесло к причалу и буксиры не успели добраться до судна. В результате столкновения пострадали четыре человека, некоторые пассажиры оказались в воде.
29 мая в Венгрии прогулочный катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, столкнулся на Дунае у здания парламента в центре Будапешта с другим судном с крупным пассажирским судном. После столкновения катер затонул в течение семи секунд. После столкновения семь туристов были спасены из воды, остальные погибли.
26 мая в водах Тихого океана к востоку от побережья Японии столкнулись два японских грузовых судна, после чего одно из них затонуло. В момент происшествия на борту затонувшего судна находились пять членов экипажа, одному из них удалось спастись. Двое членов экипажа затонувшего судно были обнаружены мертвыми внутри корпуса корабля. Два моряка пропали без вести. Позднее водолазы обнаружили тело еще одного моряка.
27 мая на причале Северного речного вокзала Москвы столкнулись пассажирский теплоход "Александр Свирский" и теплоход "Тимирязев". В результате ЧП пострадавших и розлива нефтепродуктов не было. Оба прогулочных теплохода получили незначительные повреждения корпусов.
12 марта у берегов восточной китайской провинции Чжэцзян столкнулись два судна. Инцидент произошел, когда местное рыболовецкое судно на обратном пути в порт столкнулось с большим лайнером и затонуло. На борту лодки находились 14 человек, двоих удалось спасти, 12 пропали без вести.
9 февраля у берегов Сингапура малайзийское судно Polaris столкнулось с зарегистрированным в Греции балкерным судном Pireas. Сведений о пострадавших не сообщалось.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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