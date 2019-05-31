Главы МИД Венгрии и Южной Кореи посетили место крушения катера в Будапеште

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и его южнокорейский коллега Кан Гён Хва в пятницу посетили в Будапеште место крушения катера, на борту которого находились южнокорейские туристы, сообщает газета Daily News Hungary со ссылкой на агентство MTI.
Главы МИД Венгрии и Южной Кореи посетили место происшествия в пятницу. Их сопровождали венгерские должностные лица, руководство управления по борьбе с бедствиями и южнокорейские дипломаты.
Прогулочный катер после столкновения с другим судном затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта. На борту находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. По данным полиции, семь человек погибли, 21 считается пропавшим без вести. По сообщению агентства Ренхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству использовать все возможные средства при поиске пропавших при крушении.
Полиция Венгрии задержала украинского капитана судна. Шесть из семи пострадавших при крушении выписаны из больницы.
По данным полиции, после столкновения прогулочного катера и круизного судна Sigyn компании Viking Cruises лодка утонула в течение семи секунд. Круизная компания Viking Cruises подтвердила факт инцидента, никто из пассажиров и членов экипажа Sigyn не пострадал.