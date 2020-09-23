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Балтфлот назвал причины столкновения рефрижератора с российским фрегатом
Столкновение рефрижераторного судна под флагом Маршалловых островов ICE Rose с малым противолодочным кораблем Балтийского флота "Казанец" произошло в среду... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:47
2020-09-23T14:20
россия
балтийский флот вмф россии
дания
балтийск
маршалловы острова
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Столкновение рефрижераторного судна под флагом <a href="http://ria.ru/location_Marshall_Islands/" target="_blank" data-auto="true">Маршалловых островов</a> ICE Rose с малым противолодочным кораблем Балтийского флота "Казанец" произошло в среду утром в условиях плохой видимости, пострадавших среди экипажа российского корабля нет, сообщает пресс-служба Балтийского флота.По информации ВС Дании, столкновение произошло в проливе между Данией и Швецией."Утром 23 сентября 2020 года при прохождении Балтийской проливной зоны в условиях плохой видимости произошло столкновение рефрижераторного судна под флагом Маршалловых островов "Айс Роуз" с малым противолодочным кораблем Балтийского флота "Казанец", - говорится в сообщении.Корпус противолодочного корабля получил пробоину выше ватерлинии и в настоящее время своим ходом возвращается в пункт базирования в городе <a href="http://ria.ru/location_Baltijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Балтийск</a>."Выяснением причин и обстоятельств происшествия занимается комиссия Балтийского флота", - отмечается в сообщении.Малый противолодочный корабль (МПК) Балтийского флота "Казанец" относится к проекту 1331М, был построен еще в ГДР в 1985 году и вошел в боевой состав флота в 1986 году.Всего было построено 12 кораблей данного проекта, из которых семь до сих пор находятся в боевом составе Балтийского флота.Водоизмещение корабля составляет 935 тонн, длина – 75 метров, скорость - 24,5 узла, экипаж - 80 человек.На вооружении находятся две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "Стрела-3" или "Игла-1", 16 зенитных управляемых ракет ЗУР 9М32М или 9М313, 76-миллиметровая артиллерийская установка АК-176, шестиствольная 30-миллиметровая артиллерийская установка АК-630, два двухконтейнерных 533-миллиметровых торпедных аппарата, две реактивные бомбометные установки РБУ-6000 "Смерч-2", 96 реактивных глубинных бомб РГБ-60, 2 бомбосбрасывателя.
https://ria.ru/20200923/marshrut-1577651637.html
https://ria.ru/20200923/korabl-1577653685.html
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россия
дания
балтийск
маршалловы острова
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россия, балтийский флот вмф россии, дания, балтийск, маршалловы острова, в мире

Балтфлот назвал причины столкновения рефрижератора с российским фрегатом

13:47 23.09.2020 (обновлено: 14:20 23.09.2020)
4759
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМалый противолодочный корабль "Казанец" в акватории реки Невы
Малый противолодочный корабль Казанец в акватории реки Невы - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Столкновение рефрижераторного судна под флагом Маршалловых островов ICE Rose с малым противолодочным кораблем Балтийского флота "Казанец" произошло в среду утром в условиях плохой видимости, пострадавших среди экипажа российского корабля нет, сообщает пресс-служба Балтийского флота.
По информации ВС Дании, столкновение произошло в проливе между Данией и Швецией.
"Утром 23 сентября 2020 года при прохождении Балтийской проливной зоны в условиях плохой видимости произошло столкновение рефрижераторного судна под флагом Маршалловых островов "Айс Роуз" с малым противолодочным кораблем Балтийского флота "Казанец", - говорится в сообщении.
Корпус противолодочного корабля получил пробоину выше ватерлинии и в настоящее время своим ходом возвращается в пункт базирования в городе Балтийск.
"Выяснением причин и обстоятельств происшествия занимается комиссия Балтийского флота", - отмечается в сообщении.
Грузовое судно - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 13:22
Раскрыт маршрут судна Ice Rose, столкнувшегося с российским фрегатом
Малый противолодочный корабль (МПК) Балтийского флота "Казанец" относится к проекту 1331М, был построен еще в ГДР в 1985 году и вошел в боевой состав флота в 1986 году.
Всего было построено 12 кораблей данного проекта, из которых семь до сих пор находятся в боевом составе Балтийского флота.
Водоизмещение корабля составляет 935 тонн, длина – 75 метров, скорость - 24,5 узла, экипаж - 80 человек.
На вооружении находятся две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "Стрела-3" или "Игла-1", 16 зенитных управляемых ракет ЗУР 9М32М или 9М313, 76-миллиметровая артиллерийская установка АК-176, шестиствольная 30-миллиметровая артиллерийская установка АК-630, два двухконтейнерных 533-миллиметровых торпедных аппарата, две реактивные бомбометные установки РБУ-6000 "Смерч-2", 96 реактивных глубинных бомб РГБ-60, 2 бомбосбрасывателя.
Эресуннский мост - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 13:38
Экипаж корабля, столкнувшегося с судном у берегов Норвегии, не пострадал
539232914
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