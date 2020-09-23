https://ria.ru/20200923/stolknovenie-1577654400.html

Балтфлот назвал причины столкновения рефрижератора с российским фрегатом

Столкновение рефрижераторного судна под флагом Маршалловых островов ICE Rose с малым противолодочным кораблем Балтийского флота "Казанец" произошло в среду... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:47

2020-09-23T13:47

2020-09-23T14:20

россия

балтийский флот вмф россии

дания

балтийск

маршалловы острова

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Столкновение рефрижераторного судна под флагом <a href="http://ria.ru/location_Marshall_Islands/" target="_blank" data-auto="true">Маршалловых островов</a> ICE Rose с малым противолодочным кораблем Балтийского флота "Казанец" произошло в среду утром в условиях плохой видимости, пострадавших среди экипажа российского корабля нет, сообщает пресс-служба Балтийского флота.По информации ВС Дании, столкновение произошло в проливе между Данией и Швецией."Утром 23 сентября 2020 года при прохождении Балтийской проливной зоны в условиях плохой видимости произошло столкновение рефрижераторного судна под флагом Маршалловых островов "Айс Роуз" с малым противолодочным кораблем Балтийского флота "Казанец", - говорится в сообщении.Корпус противолодочного корабля получил пробоину выше ватерлинии и в настоящее время своим ходом возвращается в пункт базирования в городе <a href="http://ria.ru/location_Baltijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Балтийск</a>."Выяснением причин и обстоятельств происшествия занимается комиссия Балтийского флота", - отмечается в сообщении.Малый противолодочный корабль (МПК) Балтийского флота "Казанец" относится к проекту 1331М, был построен еще в ГДР в 1985 году и вошел в боевой состав флота в 1986 году.Всего было построено 12 кораблей данного проекта, из которых семь до сих пор находятся в боевом составе Балтийского флота.Водоизмещение корабля составляет 935 тонн, длина – 75 метров, скорость - 24,5 узла, экипаж - 80 человек.На вооружении находятся две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "Стрела-3" или "Игла-1", 16 зенитных управляемых ракет ЗУР 9М32М или 9М313, 76-миллиметровая артиллерийская установка АК-176, шестиствольная 30-миллиметровая артиллерийская установка АК-630, два двухконтейнерных 533-миллиметровых торпедных аппарата, две реактивные бомбометные установки РБУ-6000 "Смерч-2", 96 реактивных глубинных бомб РГБ-60, 2 бомбосбрасывателя.

https://ria.ru/20200923/marshrut-1577651637.html

https://ria.ru/20200923/korabl-1577653685.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, балтийский флот вмф россии, дания, балтийск, маршалловы острова, в мире